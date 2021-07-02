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Суд арестовал рязанца по подозрению в убийстве и расчленении компаньона
Суд арестовал рязанца по подозрению в убийстве и расчленении компаньона - РИА Новости, 02.07.2021
Суд арестовал рязанца по подозрению в убийстве и расчленении компаньона
Суд в Рязанской области арестовал мужчину, которого подозревают в том, что в 2020 году он убил, расчленил и сжег в печи бани своего компаньона, сообщает СУСК РФ РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:35
2021-07-02T13:35
россия
ленинградская область
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Суд в Рязанской области арестовал мужчину, которого подозревают в том, что в 2020 году он убил, расчленил и сжег в печи бани своего компаньона, сообщает СУСК РФ по региону.Как уточняется, 39-летний рязанец не вернулся домой 1 ноября 2020 года. Его местонахождение установлено не было, и 9 ноября следственными органами было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). При проверке одной из версий установили, что к совершению преступления причастен его компаньон."Между мужчинами на фоне разногласий при ведении общего бизнеса произошел конфликт, в ходе которого компаньон причинил потерпевшему телесные повреждения, приведшие к смерти последнего. С целью сокрытия следов совершенного преступления подозреваемый расчленил тело убитого на несколько фрагментов и сжег в печи бани, расположенной на приусадебном участке своего домовладения", - говорится в сообщении.Сам подозреваемый уехал в Ленинградскую область, добавляет СУСК. В конце июня 2021 года он был задержан сотрудниками органов внутренних дел и доставлен в Рязанский межрайонный следственный отдел. На допросе мужчина подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления."На основании ходатайства следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СУСК.
https://ria.ru/20210429/ubiystvo-1730361476.html
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россия, ленинградская область, рязанская область, происшествия
Суд арестовал рязанца по подозрению в убийстве и расчленении компаньона
13:35 02.07.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Суд в Рязанской области арестовал мужчину по подозрению в убийстве и расчленении компаньона

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Суд в Рязанской области арестовал мужчину, которого подозревают в том, что в 2020 году он убил, расчленил и сжег в печи бани своего компаньона, сообщает СУСК РФ по региону.
Как уточняется, 39-летний рязанец не вернулся домой 1 ноября 2020 года. Его местонахождение установлено не было, и 9 ноября следственными органами было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). При проверке одной из версий установили, что к совершению преступления причастен его компаньон.
"Между мужчинами на фоне разногласий при ведении общего бизнеса произошел конфликт, в ходе которого компаньон причинил потерпевшему телесные повреждения, приведшие к смерти последнего. С целью сокрытия следов совершенного преступления подозреваемый расчленил тело убитого на несколько фрагментов и сжег в печи бани, расположенной на приусадебном участке своего домовладения", - говорится в сообщении.
Сам подозреваемый уехал в Ленинградскую область, добавляет СУСК. В конце июня 2021 года он был задержан сотрудниками органов внутренних дел и доставлен в Рязанский межрайонный следственный отдел. На допросе мужчина подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.
"На основании ходатайства следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СУСК.
Александр Миягашев
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