https://ria.ru/20210702/antsev-1739500798.html

Иван Анцев: мы стали первыми, кто оборудовал беспилотник радиолокатором

Иван Анцев: мы стали первыми, кто оборудовал беспилотник радиолокатором - РИА Новости, 02.07.2021

Иван Анцев: мы стали первыми, кто оборудовал беспилотник радиолокатором

Беспилотный транспорт и автономная техника все больше и больше проникают в жизнь каждого. Российские предприятия не отстают от мировых тенденций в этом... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:00

2021-07-02T12:00

2021-07-02T12:05

россия

иван анцев

петербургский международный экономический форум (фонд)

ми-8

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

андрей фурсенко

интервью

технологии

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Беспилотный транспорт и автономная техника все больше и больше проникают в жизнь каждого. Российские предприятия не отстают от мировых тенденций в этом направлении, а где-то и предвосхищают их. Одна из компаний, занимающихся подобными инновационными разработками, – Научно-производственное предприятие "Радар ммс". Его исполнительный директор Иван Анцев рассказал в интервью по итогам прошедшего в Санкт-Петербурге Международного военно-морского салона корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану о том, какие задачи сегодня могут решать беспилотники, как защитить от нештатных ситуаций аккумуляторы, а также о том, сколько стране нужно судов на подводных крыльях.– Какие новинки вы представили на МВМС-21 впервые?– Впервые нами в рамках МВМС-2021 представлен комплекс для геофизических исследований на базе беспилотного воздушного судна. Такой способ ведения геологоразведки намного эффективнее всех имеющихся. Для сравнения, раньше магнитометрическую разведку осуществляли буквально ногами или с привлечением пилотируемой авиации, например, вертолета Ми-8. Но в первом случае требуется невероятное количество времени и физических ресурсов, чтобы обойти пешком непроходимые степи, леса и болота, а во втором случае – существенные финансовые затраты, поскольку летный час пилотируемой авиации стоит как минимум в пятть раз дороже, чем час полета беспилотника. Также нами был продемонстрирована суперлегкая радиолокационная система "Квазар": ее масса всего 2,5 килограмма, и она предназначена для легких беспилотников. "Квазар" уникален тем, что при небольшой массе и размерах имеет дальность видимости порядка 25-30 километров, и на нашем рынке его аналогов нет. Традиционно представлена широкая линейка радиолокационных систем самолетного и вертолетного базирования, работающих в различных диапазонах.В области метеорологии мы представили новую метеостанцию, которая может быть как корабельного базирования, так и наземного. Эта станция полностью выстроена на отечественной элементной базе, и это огромный шаг для нас: если раньше мы частично использовали для наших метеостанций зарубежные датчики, то теперь все датчики изготавливаем сами, мы полностью создали элементную базу для метеопродукции, вплоть до чувствительных элементов. Также нами разработан уникальный метеосервер, к которому можно подключить неограниченное количество станций для получения с них данных. На основе этих данных облачным программным обеспечением с применением нейроаналитики и искусственного интеллекта строится прогноз. Кроме того, в состав метеостанции могут входить специальные гидрометеорологические буи, которые измеряют параметры акватории, такие, как соленость, волнение, течение, температуру на разных глубинах. Буи тоже производятся нами серийно. – На какой срок такая система может давать прогноз?– Любой прогноз зависит от количества точек измерения и площади покрытия, и для каждого региона ставятся разные требования. Чем больше метеостанций сведено на один сервер, и чем шире зона охвата, тем более точный и долговременный прогноз.– Есть предел количества точек, которые можно свести на один сервер?– Предела нет. Это, скорее, больше финансовый вопрос: сколько заказчик готов потратить на метеостанции. – Нестандартные новинки у вас есть?– На Военно-морском салоне в этом году мы представили систему мониторинга аккумуляторных батарей "Здоровье". Сейчас мир все больше двигается в сторону электроэнергетики, это касается и кораблей, и машин, и серверных хранилищ, и многого другого. Все построено на большом количестве аккумуляторов, источниках бесперебойного питания – это могут быть целые комнаты аккумуляторных батарей.Наибольшую опасность для любого аккумулятора представляют перегрев и глубокая разрядка. Система "Здоровье" позволяет вести мониторинг как аккумуляторов, которые находятся в работе, так и просто хранящихся на складах, любого типа – литий-ионные, свинцовые и так далее. Система также построена по принципу облачного хранилища: все визуализируется в единой среде, в личном кабинете заказчика можно видеть состояние всех аккумуляторов.– В случае нештатной ситуации система сама парирует угрозу или выдает сигнал человеку, который должен вмешаться?– Там, где это возможно, конечно, парирует сама. Там, где существует масштабная угроза, например, взрыва, какой-то порчи, если система самостоятельно не может парировать, она выдает сигнал, показывает, где, на каком складе, в какой эксплуатации этот аккумулятор выходит из строя. – Расскажите о новых судах на подводных крыльях.– Совместно с нашим стратегическим партнером АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" мы представляем всю параметрическую линейку судов с гидродинамическими принципами поддержания. Это ставшие уже известными суда на подводных крыльях и суда с воздушной каверной на днище. На этой выставке мы впервые показали "Метеор 120Р", который летом этого года спустим на воду.– Второй такой корабль должны были заложить в этом году…– Совершенно верно, второе судно было заложено еще 25 декабря 2020 года и в настоящий момент строится в соответствии с графиком. "Метеор 120Р" – судно нового поколения, и с точки зрения гидро– и аэродинамики, и с точки зрения комфортабельности салона, средств оснащения. В нем будут отличная шумоизоляция, различные мультимедийные сервисы для пассажиров, климат-контроль, удобные авиационные кресла с увеличенным шагом между ними, бар и прекрасный обзор из салона. Скоростные и экономические характеристики судна тоже на высшем уровне. Это современный интеллектуальный корабль с системами предиктивной аналитики: он оборудован интегрированной мостиковой системой производства АО "НПП "Радар ммс", которая позволяет снизить нагрузки на экипаж во время дальних переходов. Также в систему заложены все параметры судна, и технический персонал заранее знает, что происходит с судном, какие жидкости и масла подлежат замене. В ближайшее время мы планируем спустить судно на воду, чтобы показать его широкому кругу общественности. – Сколько сейчас у вас заказов на "Метеор 120Р"?– За ближайшие пару-тройку лет нужно построить четыре "Метеора 120Р", а в дальнейшем наращивать темпы. Это судно вызывает неподдельный интерес у судовладельцев, и круг потенциальных заказчиков уже обозначился, однако мы планируем сперва сформировать портфель заказов, чтобы ориентироваться в их объеме.– А сколько построено и заказано "Валдаев 45Р"?– На данный момент построено 11 судов, и еще пять будут построены до конца года. "Валдаи 45Р" успешно эксплуатируются в Нижнем Новгороде (5 единиц), в ХМАО (2 единицы), в Якутии (2 единицы) и в Чувашии (1 единица, в ближайшее время в этот регион будет поставлено еще 2 судна). Сейчас о приобретении судов "Валдай 45Р" задумываются Пермь, Самара и другие регионы."Валдай 45Р" уже прекрасно себя зарекомендовал: это очень комфортное и экономичное судно, отвечающее современным требованиям безопасности и экологии. Потребность российского рынка в новых судах "Метеор 120Р", по самым скромным оценкам, составляет более 50 единиц. И сделаю акцент на том, что это только внутренний рынок, но высоки потребности в "Метеоре 120Р" и на зарубежном рынке. "Метеоры" предыдущего поколения успешно эксплуатировались по всему миру, и сейчас оставшиеся в эксплуатации суда, ресурс которых практически выработан, нужно заменять на современные и комфортабельные теплоходы. – Сколько понадобится времени, чтобы покрыть потребность российских заказчиков в 50-100 судов?– Этот вопрос больше зависит от финансовой составляющей. Как только будут отлажены все финансовые процедуры по приобретению судов, процесс приобретения судна ускорится. Суда "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" строит на собственной компактной и современной верфи, в тесном сотрудничестве с конструкторами, эти суда разработавшими, и дефицит производительных мощностей не наблюдается. Мы анализируем потребности рынка и подстраиваемся под них. Нужно производить 10 "Метеоров 120Р" в год – значит, будем производить 10, нужно 20 – значит, построим 20. – А по иностранному рынку таких оценок нет?– В свое время "алексеевские" суда на подводных крыльях эксплуатировались более чем в 30 странах по всему миру, и часть из них все еще в эксплуатации. Поэтому потребность зарубежного рынка в современных скоростных СПК также высока. Мы готовы удовлетворить потребности иностранных заказчиков, ведь у судна "Метеор 120Р" большой потенциал. – Где вы берете кадры? – Сейчас в стране наблюдается реальный кадровый голод. Перед государством стоит большое количество задач по развитию инновационных направлений, созданию конкурентоспособной продукции в областях авиастроения, судостроения, автомобилестроения, робототехники, развитию микроэлектронной отрасли и многие другие. Чтобы эти задачи решать, нужны квалифицированные, заинтересованные и активные кадры с горящими глазами."Радар ммс" большую роль отводит подготовке кадров, и начинаем мы прямиком со школьной скамьи, сотрудничая с уникальными школами Санкт-Петербурга. Одна из них – это инженерно-технологическая школа №777, где созданы все условия, чтобы зародить в душе юных ребят любовь к технике, чтобы они буквально "через кончики пальцев" могли понять, что такое инженерно-технологический процесс. Школа отличается высокими стандартами обучения и комплексным подходом к нему, в ней есть и биологические лаборатории, и секция робототехники, и создание кейсов на языке программирования. Инженерно-технологическую школу поддерживает Комитет по образованию Санкт-Петербурга, вице-губернатор города Ирина Потехина. Важность присутствия таких школ, как 777-я, подчеркнул и помощник Президента РФ (до 2012 года занимавший должность министра образования РФ) Андрей Фурсенко на своем выступлении в рамках прошедшего ПМЭФ-2021. Также мы продолжительное время сотрудничаем с Санкт-Петербургским городским дворцом творчества юных (Аничков дворец), присматриваемся к одаренным детям на различных конференциях. Наши специалисты сопровождают школьные научно-исследовательские проекты. Тему для проектов выбирают сами ребята, исходя из своих интересов, а мы, со своей стороны, развиваем работу в связке с промышленным предприятием. Такая схема позволяет юным талантливым инженерам и конструкторам осознавать важность и востребованность своей работы, они понимают, для чего служат их проекты, видят конечный результат и то, как он может быть применен в рамках промышленного предприятия. К примеру, ребята пишут программы для робототехники, конструируют в 3d-программах элементы, и видят реализованный результат своей работы в готовом беспилотнике. Это зарождает в них интерес к будущей профессии. – Уже кого-то приняли на работу? – Школа №777 существует всего несколько лет, поэтому о приеме выпускников на работу говорить пока рано. Тем не менее, мы уже видим талантливые "звездочки" и активно с ними работаем. Наша задача – сопровождать их, выращивать совместно со школой, потом передавать вузу и уже с первых курсов университета забирать к себе на практику, давать возможность и зарабатывать самостоятельно, и создавать, потому что мы видим то, насколько креативны и насколько смотрят в будущее юные таланты. Подобное участие позволяет нам сформировать кадровый потенциал, способный создавать иновационную уникальную технику по множеству различных направлений. Это и "беспилотие", причем как гражданское, так и двойного назначения, и магнитометрия. Нами создана целая линейка беспилотников вертолетного типа под задачи различных ведомств. В МЧС, например, они решают задачи поиска и спасения, оповещения населения. Огромное количество услуг мы оказываем по направлению геофизических исследований в интересах нефтяных, газовых, золотодобывающих компаний.Беспилотник может облететь тысячи погонных километров и сформировать геологоразведывательную, геокодируемую, геопривязываемую карту. На основе этой карты мы получаем информацию, имеет ли смысл осуществлять добычу того или иного полезного ископаемого в искомом регионе. Это существенно сокращает финансовые и временные затраты компаний на геологоразведку. Также сейчас мы активно работаем с различными компаниями в направлении беспилотной доставки грузов.Все элементы беспилотного воздушного судна, за исключением, пожалуй, двигателя, мы производим сами на предприятии: это и система автоматического управления движением, и все системы управления, корпус, обтекатели, линейку полезной нагрузки под различные задачи, куда входят радиолокационные и магнитометрические системы. Мы стали первыми в России, кто оборудовал беспилотное воздушное судно малогабаритной радиолокационной станцией. Радиолокатор массой около пяти килограмм на вертолете массой 45 килограммов – это уникальное решение.– О каком беспилотнике идет речь?– БВС ВТ 45. На представленном в рамках выставки беспилотнике вы можете увидеть установленные на него одновременно радиолокатор, магнитометр и оптикоэлектронную систему.Укомплектованный такой нагрузкой беспилотник решает различные задачи. Допустим, нужно провести всепогодную, всесуточную радиолокационную ледовую разведку, чтобы оценить, куда двигаются льды, где они разломлены, провести мониторинг безопасности акватории, оценив присутствие в этой зоне кораблей. Все это по силам нашим беспилотникам. – Заказы на него уже есть?– Конечно, мы работаем с различными ведомствами. – Сколько беспилотников поставлено?– Модификация БВС ВТ 45 существует порядка трех лет, и за этот период мы поставили заказчикам не один десяток беспилотников. Помимо этого, на "Радар ммс" создан целый беспилотный парк, ориентированный на оказание услуг в интересах различных ведомств: золотодобывающих компаний, нефте– и газодобывающих компаний. Группы специалистов по беспилотному направлению и операторы осуществляют данные услуги по всей стране.

https://ria.ru/20210623/salon-1738082576.html

https://ria.ru/20210212/suda-1597187283.html

https://ria.ru/20210519/navigatsiya-1732989173.html

https://sn.ria.ru/20210204/vserossiyskie-sorevnovaniya-po-podvodnoy-robototekhnike-1595968551.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210416/zavod-1728569130.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иван анцев, петербургский международный экономический форум (фонд), ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей фурсенко, интервью, технологии