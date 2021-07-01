https://ria.ru/20210701/zakharova-1739453069.html

Захарова раскритиковала Берлин за травлю российских СМИ

Захарова раскритиковала Берлин за травлю российских СМИ - РИА Новости, 01.07.2021

Захарова раскритиковала Берлин за травлю российских СМИ

В Берлине, допуская травлю российских СМИ, излишне испытывают терпение российской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:18

2021-07-01T17:18

2021-07-01T17:18

россия

мария захарова

commerzbank

мид германии

берлин (город)

люксембург (государство)

в мире

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Берлине, допуская травлю российских СМИ, излишне испытывают терпение российской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, телеканал RT Deutsch подал заявку в Люксембург на разрешение начать вещание на ЕС через люксембургский спутник, а немецкие бюрократы озадачились тем, чтобы все это сорвать. По сообщениям немецких СМИ, которые процитировала Захарова, "речь об этом шла на секретной встрече, на которой присутствовали члены правительства Германии, а также дипломаты и представители спецслужб Германии и Люксембурга и медиарегуляторы Люксембурга".Она напомнила, что российские средства массовой информации никогда не позволяли себе "и миллиардной доли", того, что позволяют себе их немецкие СМИ в отношении российских коллег."Никогда мы не ставили вопрос относительно работы, деятельности, например, Deutsche Welle на территории нашей страны – так называемого независимого холдинга, который получает прямое финансирование из бюджета Германии. Работали и продолжают работать. Никаких препятствий для их деятельности никто не чинит", - сказала Захарова.Ранее сообщалось, что германский Commerzbank 26 февраля направил письменное уведомление о закрытии счетов Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций должен был быть прекращен с 31 мая.Как заявил 5 марта на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ, угрозы о встречных мерах со стороны России в связи с ситуацией вокруг RT не соответствуют сути происходящего. МИД Германии утверждает, что немецкий кабмин не влиял на Commerzbank с целью прекращения отношений с Russia Today.Ранее Захарова заявила, что Россия будет вынуждена принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ в РФ, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских СМИ.

https://ria.ru/20210310/rt-1600576703.html

https://ria.ru/20210305/germaniya-1600083231.html

россия

берлин (город)

люксембург (государство)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, commerzbank , мид германии, берлин (город), люксембург (государство), в мире