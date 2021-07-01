Захарова раскритиковала Берлин за травлю российских СМИ
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова заявила, что в Берлине испытывают терпение России, допуская травлю российских СМИ
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Берлине, допуская травлю российских СМИ, излишне испытывают терпение российской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, телеканал RT Deutsch подал заявку в Люксембург на разрешение начать вещание на ЕС через люксембургский спутник, а немецкие бюрократы озадачились тем, чтобы все это сорвать. По сообщениям немецких СМИ, которые процитировала Захарова, "речь об этом шла на секретной встрече, на которой присутствовали члены правительства Германии, а также дипломаты и представители спецслужб Германии и Люксембурга и медиарегуляторы Люксембурга".
Она напомнила, что российские средства массовой информации никогда не позволяли себе "и миллиардной доли", того, что позволяют себе их немецкие СМИ в отношении российских коллег.
"Никогда мы не ставили вопрос относительно работы, деятельности, например, Deutsche Welle на территории нашей страны – так называемого независимого холдинга, который получает прямое финансирование из бюджета Германии. Работали и продолжают работать. Никаких препятствий для их деятельности никто не чинит", - сказала Захарова.
"Не подошли ли мы к весьма опасному пределу нашего хорошего отношения, которое основано на свободе слова и не злоупотребляет ли Берлин нашим и терпением, и хорошим отношением? Мне кажется, что уже подошли, и мне кажется, что уже пора в Берлине остановиться в плане травли, которую они развернули, и информационной атаки на российские средства массовой информации и журналистов", - отметила она.
Ранее сообщалось, что германский Commerzbank 26 февраля направил письменное уведомление о закрытии счетов Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций должен был быть прекращен с 31 мая.
Как заявил 5 марта на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ, угрозы о встречных мерах со стороны России в связи с ситуацией вокруг RT не соответствуют сути происходящего. МИД Германии утверждает, что немецкий кабмин не влиял на Commerzbank с целью прекращения отношений с Russia Today.
Ранее Захарова заявила, что Россия будет вынуждена принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ в РФ, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских СМИ.