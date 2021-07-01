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Захарова раскритиковала Берлин за травлю российских СМИ
Захарова раскритиковала Берлин за травлю российских СМИ - РИА Новости, 01.07.2021
Захарова раскритиковала Берлин за травлю российских СМИ
В Берлине, допуская травлю российских СМИ, излишне испытывают терпение российской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:18
2021-07-01T17:18
россия
мария захарова
commerzbank
мид германии
берлин (город)
люксембург (государство)
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Берлине, допуская травлю российских СМИ, излишне испытывают терпение российской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, телеканал RT Deutsch подал заявку в Люксембург на разрешение начать вещание на ЕС через люксембургский спутник, а немецкие бюрократы озадачились тем, чтобы все это сорвать. По сообщениям немецких СМИ, которые процитировала Захарова, "речь об этом шла на секретной встрече, на которой присутствовали члены правительства Германии, а также дипломаты и представители спецслужб Германии и Люксембурга и медиарегуляторы Люксембурга".Она напомнила, что российские средства массовой информации никогда не позволяли себе "и миллиардной доли", того, что позволяют себе их немецкие СМИ в отношении российских коллег."Никогда мы не ставили вопрос относительно работы, деятельности, например, Deutsche Welle на территории нашей страны – так называемого независимого холдинга, который получает прямое финансирование из бюджета Германии. Работали и продолжают работать. Никаких препятствий для их деятельности никто не чинит", - сказала Захарова.Ранее сообщалось, что германский Commerzbank 26 февраля направил письменное уведомление о закрытии счетов Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций должен был быть прекращен с 31 мая.Как заявил 5 марта на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ, угрозы о встречных мерах со стороны России в связи с ситуацией вокруг RT не соответствуют сути происходящего. МИД Германии утверждает, что немецкий кабмин не влиял на Commerzbank с целью прекращения отношений с Russia Today.Ранее Захарова заявила, что Россия будет вынуждена принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ в РФ, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских СМИ.
https://ria.ru/20210310/rt-1600576703.html
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берлин (город)
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россия, мария захарова, commerzbank , мид германии, берлин (город), люксембург (государство), в мире
Захарова раскритиковала Берлин за травлю российских СМИ
17:18 01.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Захарова заявила, что в Берлине испытывают терпение России, допуская травлю российских СМИ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Берлине, допуская травлю российских СМИ, излишне испытывают терпение российской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, телеканал RT Deutsch подал заявку в Люксембург на разрешение начать вещание на ЕС через люксембургский спутник, а немецкие бюрократы озадачились тем, чтобы все это сорвать. По сообщениям немецких СМИ, которые процитировала Захарова, "речь об этом шла на секретной встрече, на которой присутствовали члены правительства Германии, а также дипломаты и представители спецслужб Германии и Люксембурга и медиарегуляторы Люксембурга".
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 11:47Медиавойны
В Совфеде назвали нападки на RT в Германии витком русофобской кампании
Она напомнила, что российские средства массовой информации никогда не позволяли себе "и миллиардной доли", того, что позволяют себе их немецкие СМИ в отношении российских коллег.
"Никогда мы не ставили вопрос относительно работы, деятельности, например, Deutsche Welle на территории нашей страны – так называемого независимого холдинга, который получает прямое финансирование из бюджета Германии. Работали и продолжают работать. Никаких препятствий для их деятельности никто не чинит", - сказала Захарова.
"Не подошли ли мы к весьма опасному пределу нашего хорошего отношения, которое основано на свободе слова и не злоупотребляет ли Берлин нашим и терпением, и хорошим отношением? Мне кажется, что уже подошли, и мне кажется, что уже пора в Берлине остановиться в плане травли, которую они развернули, и информационной атаки на российские средства массовой информации и журналистов", - отметила она.
Ранее сообщалось, что германский Commerzbank 26 февраля направил письменное уведомление о закрытии счетов Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций должен был быть прекращен с 31 мая.
Как заявил 5 марта на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ, угрозы о встречных мерах со стороны России в связи с ситуацией вокруг RT не соответствуют сути происходящего. МИД Германии утверждает, что немецкий кабмин не влиял на Commerzbank с целью прекращения отношений с Russia Today.
Ранее Захарова заявила, что Россия будет вынуждена принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ в РФ, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских СМИ.
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 14:44
МИД Германии ответил России на угрозу принять меры из-за ущемления СМИ
 
РоссияМария ЗахароваCommerzbankМИД ГерманииБерлин (город)Люксембург (государство)В мире
 
 
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