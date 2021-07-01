https://ria.ru/20210701/yogurt-1739446728.html

РАН поддержала идею создания российско-белорусской вакцины в виде йогурта

РАН поддержала идею создания российско-белорусской вакцины в виде йогурта - РИА Новости, 01.07.2021

РАН поддержала идею создания российско-белорусской вакцины в виде йогурта

Российская академия наук поддерживает идею совместного с Белоруссией производства первой в мире съедобной вакцины от коронавируса, выпускаемой в виде... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:52

2021-07-01T16:52

2021-07-01T16:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр сергеев (ран)

российская академия наук

белоруссия

наука

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российская академия наук поддерживает идею совместного с Белоруссией производства первой в мире съедобной вакцины от коронавируса, выпускаемой в виде кисломолочного продукта, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России.Сергеев напомнил, что в нынешнем году президиумы РАН и Национальной академии наук Белоруссии "инициировали взаимодействие по испытаниям первой в мире бактериальной вакцины от ковида".По его словам, быстрое прохождение доклинических и клинических испытаний этой вакцины позволило бы России и Белоруссии выпустить, в том числе и на зарубежный рынок, абсолютно новый, уникальный медицинский продукт. Поэтому РАН "категорически поддерживает" предложение госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева обсудить эти вопросы в структурах СГ, отметил Сергеев.Ранее сообщалось, что в Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге создается так называемая мукозальная вакцина. Ее разработчики методами генной инженерии встроили S-белок вируса SARS-CoV-2 в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков. В результате получились бактерии с иммуногенным белком вируса на поверхности. Такую вакцину можно будет вводить в организм в виде кисломолочного продукта – например, йогурта. В декабре ИЭМ сообщил, что у подопытных животных, получавших такой йогурт, сформировался очень хороший иммунитет к коронавирусу - специфические антитела обнаружены на слизистых оболочках и в крови.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

россия

белоруссия

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр сергеев (ран), российская академия наук, белоруссия, наука