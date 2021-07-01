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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210701/yogurt-1739446728.html
РАН поддержала идею создания российско-белорусской вакцины в виде йогурта
РАН поддержала идею создания российско-белорусской вакцины в виде йогурта - РИА Новости, 01.07.2021
РАН поддержала идею создания российско-белорусской вакцины в виде йогурта
Российская академия наук поддерживает идею совместного с Белоруссией производства первой в мире съедобной вакцины от коронавируса, выпускаемой в виде... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:52
2021-07-01T16:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр сергеев (ран)
российская академия наук
белоруссия
наука
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российская академия наук поддерживает идею совместного с Белоруссией производства первой в мире съедобной вакцины от коронавируса, выпускаемой в виде кисломолочного продукта, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России.Сергеев напомнил, что в нынешнем году президиумы РАН и Национальной академии наук Белоруссии "инициировали взаимодействие по испытаниям первой в мире бактериальной вакцины от ковида".По его словам, быстрое прохождение доклинических и клинических испытаний этой вакцины позволило бы России и Белоруссии выпустить, в том числе и на зарубежный рынок, абсолютно новый, уникальный медицинский продукт. Поэтому РАН "категорически поддерживает" предложение госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева обсудить эти вопросы в структурах СГ, отметил Сергеев.Ранее сообщалось, что в Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге создается так называемая мукозальная вакцина. Ее разработчики методами генной инженерии встроили S-белок вируса SARS-CoV-2 в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков. В результате получились бактерии с иммуногенным белком вируса на поверхности. Такую вакцину можно будет вводить в организм в виде кисломолочного продукта – например, йогурта. В декабре ИЭМ сообщил, что у подопытных животных, получавших такой йогурт, сформировался очень хороший иммунитет к коронавирусу - специфические антитела обнаружены на слизистых оболочках и в крови.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр сергеев (ран), российская академия наук, белоруссия, наука
РАН поддержала идею создания российско-белорусской вакцины в виде йогурта
16:52 01.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на здание президиума Российской академии наук
Вид на здание президиума Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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РАН поддержала идею производства российско-белорусской вакцины от COVID-19 в виде йогурта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российская академия наук поддерживает идею совместного с Белоруссией производства первой в мире съедобной вакцины от коронавируса, выпускаемой в виде кисломолочного продукта, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России.
Сергеев напомнил, что в нынешнем году президиумы РАН и Национальной академии наук Белоруссии "инициировали взаимодействие по испытаниям первой в мире бактериальной вакцины от ковида".
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"Уникальным преимуществом такой вакцины является простота производства на площадках, не требующих сертификата для работы с патогенами, быстрое производство практически в неограниченном количестве и удобство иммунизации через приятное потребление молочного продукта", - сказал Сергеев.
По его словам, быстрое прохождение доклинических и клинических испытаний этой вакцины позволило бы России и Белоруссии выпустить, в том числе и на зарубежный рынок, абсолютно новый, уникальный медицинский продукт. Поэтому РАН "категорически поддерживает" предложение госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева обсудить эти вопросы в структурах СГ, отметил Сергеев.
Ранее сообщалось, что в Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге создается так называемая мукозальная вакцина. Ее разработчики методами генной инженерии встроили S-белок вируса SARS-CoV-2 в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков. В результате получились бактерии с иммуногенным белком вируса на поверхности. Такую вакцину можно будет вводить в организм в виде кисломолочного продукта – например, йогурта. В декабре ИЭМ сообщил, что у подопытных животных, получавших такой йогурт, сформировался очень хороший иммунитет к коронавирусу - специфические антитела обнаружены на слизистых оболочках и в крови.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Вчера, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр Сергеев (РАН)Российская академия наукБелоруссияНаука
 
 
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