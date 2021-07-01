Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/vzyatka-1739473024.html
В Новгородской области задержали двух сотрудников Минобразования
В Новгородской области задержали двух сотрудников Минобразования - РИА Новости, 01.07.2021
В Новгородской области задержали двух сотрудников Минобразования
Двое сотрудников министерства образования Новгородской области задержаны при получении взятки, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T18:55
2021-07-01T18:56
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новгородская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Двое сотрудников министерства образования Новгородской области задержаны при получении взятки, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК."Во время совместных мероприятий сотрудников УФСБ и Следственного комитета взяткополучатель и посредник в получении взятки были задержаны. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы новгородского СК.Отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении главного специалиста-эксперта управления экономики, финансов и материально технического обеспечения департамента образования и молодежной политики Новгородской области и системного администратора регионального института профессионального развития региона. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки и посредничество в получении взятки).По версии следствия, подозреваемый оказал содействие представителям одной из организаций Санкт-Петербурга в заключении с министерством образования Новгородской области договора по поставке обеззараживателей воздуха для образовательных учреждений субъекта на сумму более двух миллионов рублей. При этом чиновник потребовал от представителей фирмы передать ему через посредника взятку в размере 175 тысяч рублей за оказанное содействие в заключении контракта, а также за помощь при участии в аукционах, объявленных министерством образования региона.
https://ria.ru/20210625/prigovor-1738622374.html
https://ria.ru/20210628/glava-1738936181.html
россия
новгородская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), новгородская область, санкт-петербург, происшествия
В Новгородской области задержали двух сотрудников Минобразования
18:55 01.07.2021 (обновлено: 18:56 01.07.2021)
 
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации

Двух сотрудников Минобразования Новгородской области задержали при получении взятки

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Двое сотрудников министерства образования Новгородской области задержаны при получении взятки, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК.
"Во время совместных мероприятий сотрудников УФСБ и Следственного комитета взяткополучатель и посредник в получении взятки были задержаны. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы новгородского СК.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 15:57
Самарский экс-судья получил семь лет колонии строгого режима за взятку
Отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении главного специалиста-эксперта управления экономики, финансов и материально технического обеспечения департамента образования и молодежной политики Новгородской области и системного администратора регионального института профессионального развития региона. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки и посредничество в получении взятки).
По версии следствия, подозреваемый оказал содействие представителям одной из организаций Санкт-Петербурга в заключении с министерством образования Новгородской области договора по поставке обеззараживателей воздуха для образовательных учреждений субъекта на сумму более двух миллионов рублей. При этом чиновник потребовал от представителей фирмы передать ему через посредника взятку в размере 175 тысяч рублей за оказанное содействие в заключении контракта, а также за помощь при участии в аукционах, объявленных министерством образования региона.
Кадры задержания гендиректора Газпром газораспределение Ставрополь
28 июня, 17:24
Главу АО "Газпром газораспределение Ставрополь" задержали
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Новгородская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28Касперский рассказал, на каком языке говорят самые злобные хакеры
08:28В Красноярском крае сторонник ИГ* получил девять лет колонии
08:17В Иркутской области арестовали девушку-подростка, зарезавшую школьника
08:17Додон: Западу нужно в парламенте Молдавии антироссийское большинство
08:10Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла
08:00Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
07:32"Ъ": в России впервые изъяли единственное жилье у должника
07:10Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда
07:09Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
07:04Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
06:59Касперский представит телефон, который невозможно взломать
06:57В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину
06:50Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
06:20Десятилетняя девочка умерла от старости
06:18Украинцев предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли
06:07Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
06:06Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям
06:03Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
05:42"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"
05:20Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать
Лента новостейМолния