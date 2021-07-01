В Новгородской области задержали двух сотрудников Минобразования
18:55 01.07.2021 (обновлено: 18:56 01.07.2021)
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© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Двух сотрудников Минобразования Новгородской области задержали при получении взятки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Двое сотрудников министерства образования Новгородской области задержаны при получении взятки, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК.
"Во время совместных мероприятий сотрудников УФСБ и Следственного комитета взяткополучатель и посредник в получении взятки были задержаны. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы новгородского СК.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении главного специалиста-эксперта управления экономики, финансов и материально технического обеспечения департамента образования и молодежной политики Новгородской области и системного администратора регионального института профессионального развития региона. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки и посредничество в получении взятки).
По версии следствия, подозреваемый оказал содействие представителям одной из организаций Санкт-Петербурга в заключении с министерством образования Новгородской области договора по поставке обеззараживателей воздуха для образовательных учреждений субъекта на сумму более двух миллионов рублей. При этом чиновник потребовал от представителей фирмы передать ему через посредника взятку в размере 175 тысяч рублей за оказанное содействие в заключении контракта, а также за помощь при участии в аукционах, объявленных министерством образования региона.