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В Кремле назвали украинских руководителей неудачей страны
В Кремле назвали украинских руководителей неудачей страны - РИА Новости, 01.07.2021
В Кремле назвали украинских руководителей неудачей страны
Украинский народ - дружественный и братский для России, а то, что там такие руководители - это неудача Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:41
2021-07-01T15:52
в мире
россия
дмитрий песков
украина
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Украинский народ - дружественный и братский для России, а то, что там такие руководители - это неудача Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Трагедия заключается в том, что на Украине слишком много русских чтобы их ненавидеть, и в итоге это будет разрушительной ненавистью для самой страны. Это большая ошибка. Путин четко сказал о том, что украинский народ не является недружественным. Это наш братский, дружественным нам народ. То, что у них такие руководители, - это еще одна неудача Украины, и будем надеяться, что все-таки Украина справится с этими напастями и найдет свое светлое будущее", - сказал он в эфире "Первого канала".
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в мире, россия, дмитрий песков, украина
В Кремле назвали украинских руководителей неудачей страны
14:41 01.07.2021 (обновлено: 15:52 01.07.2021)
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныГосударственный Герб Украины в здании Верховной Рады
Государственный Герб Украины в здании Верховной Рады - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : пресс-служба президента Украины

Песков назвал украинский народ дружественным и братским, а руководителей неудачей страны

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Украинский народ - дружественный и братский для России, а то, что там такие руководители - это неудача Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Трагедия заключается в том, что на Украине слишком много русских чтобы их ненавидеть, и в итоге это будет разрушительной ненавистью для самой страны. Это большая ошибка. Путин четко сказал о том, что украинский народ не является недружественным. Это наш братский, дружественным нам народ. То, что у них такие руководители, - это еще одна неудача Украины, и будем надеяться, что все-таки Украина справится с этими напастями и найдет свое светлое будущее", - сказал он в эфире "Первого канала".
Киев - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
14:31
Песков назвал Украину несамостоятельным государством
 
В миреРоссияДмитрий ПесковУкраина
 
 
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