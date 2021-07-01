https://ria.ru/20210701/ukraina-1739415943.html

В Кремле назвали украинских руководителей неудачей страны

В Кремле назвали украинских руководителей неудачей страны - РИА Новости, 01.07.2021

В Кремле назвали украинских руководителей неудачей страны

Украинский народ - дружественный и братский для России, а то, что там такие руководители - это неудача Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:41

2021-07-01T14:41

2021-07-01T15:52

в мире

россия

дмитрий песков

украина

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Украинский народ - дружественный и братский для России, а то, что там такие руководители - это неудача Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Трагедия заключается в том, что на Украине слишком много русских чтобы их ненавидеть, и в итоге это будет разрушительной ненавистью для самой страны. Это большая ошибка. Путин четко сказал о том, что украинский народ не является недружественным. Это наш братский, дружественным нам народ. То, что у них такие руководители, - это еще одна неудача Украины, и будем надеяться, что все-таки Украина справится с этими напастями и найдет свое светлое будущее", - сказал он в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20210701/ukraina-1739413219.html

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в мире, россия, дмитрий песков, украина