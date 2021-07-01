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Песков заявил, что Украина выращивает в молодых людях ненависть к русским
Песков заявил, что Украина выращивает в молодых людях ненависть к русским - РИА Новости, 01.07.2021
Песков заявил, что Украина выращивает в молодых людях ненависть к русским
Большая трагедия Украины заключается в том, что она выращивает молодое поколение в духе ненависти к русским, что в конечном итоге будет разрушительным для самой РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:34
2021-07-01T16:00
россия
дмитрий песков
украина
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Большая трагедия Украины заключается в том, что она выращивает молодое поколение в духе ненависти к русским, что в конечном итоге будет разрушительным для самой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На самом деле это большая трагедия Украины - то, что Украина выращивает сейчас молодое поколение, которое воспитывается в духе ненависти к России, в духе ненависти к русским", - сказал Песков в эфире Первого канала.Он пояснил что трагедия заключается в том, что "на Украине слишком много русских, чтобы их ненавидеть"."И в итоге это будет разрушительной ненавистью для самой страны. Это большая ошибка", - сказал представитель Кремля.
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россия, дмитрий песков, украина, в мире
Песков заявил, что Украина выращивает в молодых людях ненависть к русским
14:34 01.07.2021 (обновлено: 16:00 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков заявил, что Украина выращивает в молодом поколении ненависть к русским

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Большая трагедия Украины заключается в том, что она выращивает молодое поколение в духе ненависти к русским, что в конечном итоге будет разрушительным для самой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На самом деле это большая трагедия Украины - то, что Украина выращивает сейчас молодое поколение, которое воспитывается в духе ненависти к России, в духе ненависти к русским", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Он пояснил что трагедия заключается в том, что "на Украине слишком много русских, чтобы их ненавидеть".
"И в итоге это будет разрушительной ненавистью для самой страны. Это большая ошибка", - сказал представитель Кремля.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
14:31
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РоссияДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
 
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