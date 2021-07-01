https://ria.ru/20210701/ukraina-1739414469.html

Песков заявил, что Украина выращивает в молодых людях ненависть к русским

Песков заявил, что Украина выращивает в молодых людях ненависть к русским - РИА Новости, 01.07.2021

Песков заявил, что Украина выращивает в молодых людях ненависть к русским

Большая трагедия Украины заключается в том, что она выращивает молодое поколение в духе ненависти к русским, что в конечном итоге будет разрушительным для самой РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:34

2021-07-01T14:34

2021-07-01T16:00

россия

дмитрий песков

украина

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Большая трагедия Украины заключается в том, что она выращивает молодое поколение в духе ненависти к русским, что в конечном итоге будет разрушительным для самой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На самом деле это большая трагедия Украины - то, что Украина выращивает сейчас молодое поколение, которое воспитывается в духе ненависти к России, в духе ненависти к русским", - сказал Песков в эфире Первого канала.Он пояснил что трагедия заключается в том, что "на Украине слишком много русских, чтобы их ненавидеть"."И в итоге это будет разрушительной ненавистью для самой страны. Это большая ошибка", - сказал представитель Кремля.

https://ria.ru/20210701/ukraina-1739413219.html

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украина

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россия, дмитрий песков, украина, в мире