Минсельхоз рассказал, когда подешевеет "борщевой набор"
12:35 01.07.2021 (обновлено: 16:17 01.07.2021)
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПродавец передает пакет с продуктами покупателю на рынке
Минсельхоз заявил, что "борщевой набор" подешевеет после нового урожая
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Основные ингредиенты "борщевого набора" сейчас импортируются, снижение цен на них ожидают в конце июля после сбора нового урожая, говорится в пресс-релизе Минэкономразвития со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Оксану Лут.
Накануне Росстат сообщил, что с 22 по 28 июня овощи дорожали не так быстро в сравнении с предыдущим отчетным периодом. Лук, наконец, подешевел, однако уже на морковь цены с начала года выросли в 2,4 раза, а на картошку — в два раза. В целом инфляция в конце июня ускорилась на 0,23%, что существенно выше показателя в предыдущие две недели.
Эту статистику анализировали на совещании в Минэкономразвития. Там были представители Минпромторга, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной налоговой службы и других органов власти.
Как пояснила Лут, динамика цен связана с сокращением внутренних запасов продукции в преддверии поступления нового урожая.
"В отдельных регионах сельхозпроизводители уже приступили к уборке картофеля, основные объемы будут собраны в июле-августе. Таким образом, основные ингредиенты "борщевого набора" сегодня импортируются. Снижение цен на них ожидается в конце июля-августе, отметила замминистра", — указано в релизе.
На совещании также рассмотрели вопрос жительницы Липецка, который прозвучал на прямой линии президента. Она поинтересовалась, почему морковь по скидке стоит 110 рублей за килограмм.
Замглавы Минсельхоза завила, что средние импортные цены на морковь — около 500 долларов за тонну, что "соответствует розничной цене примерно 40 рублей за килограмм". Поэтому министр экономического развития Максим Решетников предложил профильным ведомствам вместе с регионами проанализировать, откуда берутся завышенные цены и понять, насколько это обоснованно.