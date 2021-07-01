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В интернете появилась новая соцсеть, предположительно связанная с Трампом
В интернете появилась новая соцсеть, предположительно связанная с Трампом - РИА Новости, 01.07.2021
В интернете появилась новая соцсеть, предположительно связанная с Трампом
В интернете появилась социальная сеть, которую СМИ называют проектом команды экс-президента США Дональда Трампа, заблокированного традиционными ресурсами. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T21:46
2021-07-01T21:46
джейсон миллер
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. В интернете появилась социальная сеть, которую СМИ называют проектом команды экс-президента США Дональда Трампа, заблокированного традиционными ресурсами.GETTR, доступный в том числе в магазинах приложений для смартфонов, по своему функционалу напоминает блог микросообщений Twitter. Он позиционирует себя как платформу, "лишенную предвзятости и позволяющую каждому свободно выражать свое мнение".По данным издания Politico, во главе GETTR стоит бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. Степень вовлеченности в проект самого бывшего президента неясна. Аккаунт "команда Трампа" пока содержит три поста с картинками, восхваляющими экс-лидера страны и критикующими его противников.Основные социальные сети, включая Facebook и Twitter, блокировали аккаунты Трампа с десятками миллионов подписчиков после того, как он стал оспаривать итоги прошлогодних президентских выборов и был обвинен оппонентами в подстрекательстве к штурму здания конгресса.
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джейсон миллер, дональд трамп, сша, в мире
В интернете появилась новая соцсеть, предположительно связанная с Трампом
21:46 01.07.2021
 
© REUTERS / Pool/Brandon BellБывший президент США Дональд Трамп во время брифинга по вопросу безопасности южной границы США с Мексикой, штат Техас
Бывший президент США Дональд Трамп во время брифинга по вопросу безопасности южной границы США с Мексикой, штат Техас - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© REUTERS / Pool/Brandon Bell

В интернете появилась новая соцсеть, предположительно связанная с Трампом

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. В интернете появилась социальная сеть, которую СМИ называют проектом команды экс-президента США Дональда Трампа, заблокированного традиционными ресурсами.
GETTR, доступный в том числе в магазинах приложений для смартфонов, по своему функционалу напоминает блог микросообщений Twitter. Он позиционирует себя как платформу, "лишенную предвзятости и позволяющую каждому свободно выражать свое мнение".
По данным издания Politico, во главе GETTR стоит бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. Степень вовлеченности в проект самого бывшего президента неясна. Аккаунт "команда Трампа" пока содержит три поста с картинками, восхваляющими экс-лидера страны и критикующими его противников.
Основные социальные сети, включая Facebook и Twitter, блокировали аккаунты Трампа с десятками миллионов подписчиков после того, как он стал оспаривать итоги прошлогодних президентских выборов и был обвинен оппонентами в подстрекательстве к штурму здания конгресса.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 19:48
Facebook рассказал, когда разблокирует аккаунты Трампа
 
Джейсон МиллерДональд ТрампСШАВ мире
 
 
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