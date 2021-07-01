https://ria.ru/20210701/tramp-1739502880.html

В интернете появилась новая соцсеть, предположительно связанная с Трампом

В интернете появилась новая соцсеть, предположительно связанная с Трампом - РИА Новости, 01.07.2021

В интернете появилась новая соцсеть, предположительно связанная с Трампом

В интернете появилась социальная сеть, которую СМИ называют проектом команды экс-президента США Дональда Трампа, заблокированного традиционными ресурсами. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T21:46

2021-07-01T21:46

2021-07-01T21:46

джейсон миллер

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. В интернете появилась социальная сеть, которую СМИ называют проектом команды экс-президента США Дональда Трампа, заблокированного традиционными ресурсами.GETTR, доступный в том числе в магазинах приложений для смартфонов, по своему функционалу напоминает блог микросообщений Twitter. Он позиционирует себя как платформу, "лишенную предвзятости и позволяющую каждому свободно выражать свое мнение".По данным издания Politico, во главе GETTR стоит бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. Степень вовлеченности в проект самого бывшего президента неясна. Аккаунт "команда Трампа" пока содержит три поста с картинками, восхваляющими экс-лидера страны и критикующими его противников.Основные социальные сети, включая Facebook и Twitter, блокировали аккаунты Трампа с десятками миллионов подписчиков после того, как он стал оспаривать итоги прошлогодних президентских выборов и был обвинен оппонентами в подстрекательстве к штурму здания конгресса.

https://ria.ru/20210604/blokirovka-1735716843.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейсон миллер, дональд трамп, сша, в мире