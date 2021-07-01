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Россия поможет Таджикистану при нарастании террористической угрозы
Россия поможет Таджикистану при нарастании террористической угрозы - РИА Новости, 01.07.2021
Россия поможет Таджикистану при нарастании террористической угрозы
Россия в рамках обязательств по ОДКБ окажет Таджикистану необходимую помощь в случае усиления террористических угроз с территории Афганистана по мере вывода из... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T09:31
2021-07-01T09:31
2021-07-01T09:31
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ДУШАНБЕ, 1 июл – РИА Новости. Россия в рамках обязательств по ОДКБ окажет Таджикистану необходимую помощь в случае усиления террористических угроз с территории Афганистана по мере вывода из страны американских войск, заявил в четверг журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.Свое заявление он сделал перед заседанием Совета Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе."Если потребуется, мы, конечно, в рамках обязательств по ОДКБ будем оказывать помощь всестороннюю Таджикистану (в случае нарастания террористической угрозы). Мы его, естественно, в одиночку не оставим", - сказал Шаманов, входящий в российскую делегацию.По его словам, ситуация в Афганистане будет обсуждаться на Совете ПА ОДКБ. "Я думаю, эта тема больше в плоскости оценочной может затрагиваться. На сегодняшний день - мы вчера и сегодня беседовали с коллегами - такого острого беспокойства руководство государства Таджикистан не высказывает", - отметил он.При этом с точки зрения прогнозирования, уверен Шаманов, этот вопрос необходимо держать на контроле. "Наш комитет проводит системные мероприятия по оценке ситуации. Мы предупреждали переброски части бандформирований летательными аппаратами европейских государств и американцев из Ирака в северный Афганистан. Это было несколько лет назад. То есть ситуация постоянно на мониторинге", - подчеркнул депутат.Глава думского комитета также напомнил о позиции российской стороны в связи с обеспокоенностью по поводу ситуации в Афганистане. "Меры, в том числе и с нашей, российской стороны, обозначал и министр обороны, и президент - что нам нужно будет подумать о насыщении необходимыми средствами 201-й военной базы в Таджикистане", - указал Шаманов, добавив, что, по его сведениям, российские пограничники сейчас "принимают целый ряд мер организационного характера".
https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738186315.html
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россия, госдума рф, одкб, владимир шаманов, афганистан, таджикистан, в мире
Россия поможет Таджикистану при нарастании террористической угрозы
В Госдуме заявили, что Россия поможет Таджикистану при нарастании террористической угрозы
ДУШАНБЕ, 1 июл – РИА Новости. Россия
в рамках обязательств по ОДКБ
окажет Таджикистану
необходимую помощь в случае усиления террористических угроз с территории Афганистана
по мере вывода из страны американских войск, заявил в четверг журналистам глава комитета Госдумы
по обороне Владимир Шаманов
.
Свое заявление он сделал перед заседанием Совета Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе
.
"Если потребуется, мы, конечно, в рамках обязательств по ОДКБ будем оказывать помощь всестороннюю Таджикистану (в случае нарастания террористической угрозы). Мы его, естественно, в одиночку не оставим", - сказал Шаманов, входящий в российскую делегацию.
По его словам, ситуация в Афганистане будет обсуждаться на Совете ПА ОДКБ. "Я думаю, эта тема больше в плоскости оценочной может затрагиваться. На сегодняшний день - мы вчера и сегодня беседовали с коллегами - такого острого беспокойства руководство государства Таджикистан не высказывает", - отметил он.
При этом с точки зрения прогнозирования, уверен Шаманов, этот вопрос необходимо держать на контроле. "Наш комитет проводит системные мероприятия по оценке ситуации. Мы предупреждали переброски части бандформирований летательными аппаратами европейских государств и американцев из Ирака в северный Афганистан. Это было несколько лет назад. То есть ситуация постоянно на мониторинге", - подчеркнул депутат.
Глава думского комитета также напомнил о позиции российской стороны в связи с обеспокоенностью по поводу ситуации в Афганистане. "Меры, в том числе и с нашей, российской стороны, обозначал и министр обороны, и президент - что нам нужно будет подумать о насыщении необходимыми средствами 201-й военной базы в Таджикистане", - указал Шаманов, добавив, что, по его сведениям, российские пограничники сейчас "принимают целый ряд мер организационного характера".