Телескоп "Спектр-М" запустят только в середине 2030-х, заявил ученый
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанкПуск ракеты "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный
Ученый заявил, что телескоп "Спектр-М" запустят в середине 2030-х, даже если найдут деньги
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российскую астрофизическую космическую обсерваторию "Спектр-М" смогут запустить только в середине 2030-х годов, даже если выделят все необходимое для проекта финансирование, считает заведующий лабораторией радиоастрофизики Специальной астрофизической обсерватории РАН Сергей Трушкин.
"Даже если бы все деньги (на реализацию проекта – ред.) поступили сию минуту, запуск, вероятно, можно было бы осуществить только в середине 2030-х годов", - сказал он в интервью журналу "Русский космос", выпускаемом Роскосмосом.
25 ноября 2019, 03:07НаукаВ РАН предложили заменить ракету для запуска обсерватории "Спектр-М"
Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. Согласно информации на сайте проекта, обсерваторию намечается вывести на орбиту ракетой-носителем "Ангара" с космодрома Восточный в 2029 году.