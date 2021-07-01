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Наука
https://ria.ru/20210701/teleskop-1739349965.html
Телескоп "Спектр-М" запустят только в середине 2030-х, заявил ученый
Телескоп "Спектр-М" запустят только в середине 2030-х, заявил ученый - РИА Новости, 01.07.2021
Телескоп "Спектр-М" запустят только в середине 2030-х, заявил ученый
Российскую астрофизическую космическую обсерваторию "Спектр-М" смогут запустить только в середине 2030-х годов, даже если выделят все необходимое для проекта... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T09:23
2021-07-01T09:23
наука
космос - риа наука
ангара (ракета)
российская академия наук
роскосмос
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российскую астрофизическую космическую обсерваторию "Спектр-М" смогут запустить только в середине 2030-х годов, даже если выделят все необходимое для проекта финансирование, считает заведующий лабораторией радиоастрофизики Специальной астрофизической обсерватории РАН Сергей Трушкин."Даже если бы все деньги (на реализацию проекта – ред.) поступили сию минуту, запуск, вероятно, можно было бы осуществить только в середине 2030-х годов", - сказал он в интервью журналу "Русский космос", выпускаемом Роскосмосом.Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. Согласно информации на сайте проекта, обсерваторию намечается вывести на орбиту ракетой-носителем "Ангара" с космодрома Восточный в 2029 году.
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космос - риа наука, ангара (ракета), российская академия наук, роскосмос
Телескоп "Спектр-М" запустят только в середине 2030-х, заявил ученый
09:23 01.07.2021
 
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанкПуск ракеты "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный
Пуск ракеты Союз-2 с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Роскосмос
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Ученый заявил, что телескоп "Спектр-М" запустят в середине 2030-х, даже если найдут деньги

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российскую астрофизическую космическую обсерваторию "Спектр-М" смогут запустить только в середине 2030-х годов, даже если выделят все необходимое для проекта финансирование, считает заведующий лабораторией радиоастрофизики Специальной астрофизической обсерватории РАН Сергей Трушкин.
"Даже если бы все деньги (на реализацию проекта – ред.) поступили сию минуту, запуск, вероятно, можно было бы осуществить только в середине 2030-х годов", - сказал он в интервью журналу "Русский космос", выпускаемом Роскосмосом.
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В РАН предложили заменить ракету для запуска обсерватории "Спектр-М"
Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. Согласно информации на сайте проекта, обсерваторию намечается вывести на орбиту ракетой-носителем "Ангара" с космодрома Восточный в 2029 году.
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НаукаКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)Российская академия наукРоскосмос
 
 
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