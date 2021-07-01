https://ria.ru/20210701/teleskop-1739349965.html

Телескоп "Спектр-М" запустят только в середине 2030-х, заявил ученый

Телескоп "Спектр-М" запустят только в середине 2030-х, заявил ученый - РИА Новости, 01.07.2021

Телескоп "Спектр-М" запустят только в середине 2030-х, заявил ученый

Российскую астрофизическую космическую обсерваторию "Спектр-М" смогут запустить только в середине 2030-х годов, даже если выделят все необходимое для проекта... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T09:23

2021-07-01T09:23

2021-07-01T09:23

наука

космос - риа наука

ангара (ракета)

российская академия наук

роскосмос

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российскую астрофизическую космическую обсерваторию "Спектр-М" смогут запустить только в середине 2030-х годов, даже если выделят все необходимое для проекта финансирование, считает заведующий лабораторией радиоастрофизики Специальной астрофизической обсерватории РАН Сергей Трушкин."Даже если бы все деньги (на реализацию проекта – ред.) поступили сию минуту, запуск, вероятно, можно было бы осуществить только в середине 2030-х годов", - сказал он в интервью журналу "Русский космос", выпускаемом Роскосмосом.Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. Согласно информации на сайте проекта, обсерваторию намечается вывести на орбиту ракетой-носителем "Ангара" с космодрома Восточный в 2029 году.

https://ria.ru/20191125/1561539750.html

https://ria.ru/20190706/1556266423.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, ангара (ракета), российская академия наук, роскосмос