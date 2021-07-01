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Туризм
https://ria.ru/20210701/tailand-1739393286.html
Определены условия посещения Пхукета без соблюдения карантина
Определены условия посещения Пхукета без соблюдения карантина - РИА Новости, 01.07.2021
Определены условия посещения Пхукета без соблюдения карантина
Туроператоры рассказали, когда российские туристы смогут посещать Пхукет без необходимости соблюдения карантина, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:07
2021-07-01T14:07
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
прают чан-оча
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
пхукет (остров)
воз
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Туроператоры рассказали, когда российские туристы смогут посещать Пхукет без необходимости соблюдения карантина, сообщает АТОР.Вакцинированные путешественники из 66 стран с низким и средним уровнем заболеваемости коронавирусом уже 1 июля могут прилетать на тайский остров без необходимости соблюдения самоизоляции. Требования просты: гости должны быть привитыми как минимум за 14 дней до въезда в страну препаратами, утвержденными ВОЗ или Минздравом Таиланда. Сейчас одобрены AstraZeneca, Johnson &amp; Johnson, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinovac и Sinopharm. Также путешественники не должны покидать Пхукет в течение двух недель после прибытия. За это время можно сменить два отеля, но при условии, что у них есть сертификат управления безопасности и здоровья Таиланда (SHA+).Важное нововведение: три ПЦР-теста, которые прибывшие иностранцы должны сдать, теперь нужно оплачивать заранее. Без этого не получить необходимое свидетельство о въезде. Цена вопроса — более 18 тысяч рублей.В перечне 66 государств есть и Россия. Но поскольку ни одна отечественная вакцина не признана ВОЗ и не зарегистрирована в Таиланде, на российских туристов отмена карантина не распространяется.Эксперты полагают, что наши соотечественники смогут поехать на Пхукет ближе к осени.Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча надеется, что все государство станет доступным привитым туристам в течение 120 дней. Однако это осуществимо, только если первую дозу вакцины получит 60 процентов населения.
https://ria.ru/20210629/arzamas-1738275268.html
https://ria.ru/20190927/1559095380.html
россия
пхукет (остров)
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коронавирус covid-19, россия, туризм, прают чан-оча, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, пхукет (остров), воз, таиланд, вакцинация

Определены условия посещения Пхукета без соблюдения карантина

14:07 01.07.2021
 
© РИА Новости / Александр АндреевТуристы готовятся к снорклингу, Таиланд
Туристы готовятся к снорклингу, Таиланд - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Туроператоры рассказали, когда российские туристы смогут посещать Пхукет без необходимости соблюдения карантина, сообщает АТОР.
Вакцинированные путешественники из 66 стран с низким и средним уровнем заболеваемости коронавирусом уже 1 июля могут прилетать на тайский остров без необходимости соблюдения самоизоляции. Требования просты: гости должны быть привитыми как минимум за 14 дней до въезда в страну препаратами, утвержденными ВОЗ или Минздравом Таиланда. Сейчас одобрены AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinovac и Sinopharm.
Также путешественники не должны покидать Пхукет в течение двух недель после прибытия. За это время можно сменить два отеля, но при условии, что у них есть сертификат управления безопасности и здоровья Таиланда (SHA+).
Важное нововведение: три ПЦР-теста, которые прибывшие иностранцы должны сдать, теперь нужно оплачивать заранее. Без этого не получить необходимое свидетельство о въезде. Цена вопроса — более 18 тысяч рублей.
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В перечне 66 государств есть и Россия. Но поскольку ни одна отечественная вакцина не признана ВОЗ и не зарегистрирована в Таиланде, на российских туристов отмена карантина не распространяется.
Эксперты полагают, что наши соотечественники смогут поехать на Пхукет ближе к осени.
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча надеется, что все государство станет доступным привитым туристам в течение 120 дней. Однако это осуществимо, только если первую дозу вакцины получит 60 процентов населения.
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ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияТуризмПрают Чан-ОчаАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмПхукет (остров)ВОЗТаиландВакцинация
 
 
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