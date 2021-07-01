https://ria.ru/20210701/tailand-1739393286.html

Определены условия посещения Пхукета без соблюдения карантина

Определены условия посещения Пхукета без соблюдения карантина - РИА Новости, 01.07.2021

Определены условия посещения Пхукета без соблюдения карантина

Туроператоры рассказали, когда российские туристы смогут посещать Пхукет без необходимости соблюдения карантина, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:07

2021-07-01T14:07

2021-07-01T14:07

туризм

коронавирус covid-19

россия

туризм

прают чан-оча

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

пхукет (остров)

воз

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Туроператоры рассказали, когда российские туристы смогут посещать Пхукет без необходимости соблюдения карантина, сообщает АТОР.Вакцинированные путешественники из 66 стран с низким и средним уровнем заболеваемости коронавирусом уже 1 июля могут прилетать на тайский остров без необходимости соблюдения самоизоляции. Требования просты: гости должны быть привитыми как минимум за 14 дней до въезда в страну препаратами, утвержденными ВОЗ или Минздравом Таиланда. Сейчас одобрены AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinovac и Sinopharm. Также путешественники не должны покидать Пхукет в течение двух недель после прибытия. За это время можно сменить два отеля, но при условии, что у них есть сертификат управления безопасности и здоровья Таиланда (SHA+).Важное нововведение: три ПЦР-теста, которые прибывшие иностранцы должны сдать, теперь нужно оплачивать заранее. Без этого не получить необходимое свидетельство о въезде. Цена вопроса — более 18 тысяч рублей.В перечне 66 государств есть и Россия. Но поскольку ни одна отечественная вакцина не признана ВОЗ и не зарегистрирована в Таиланде, на российских туристов отмена карантина не распространяется.Эксперты полагают, что наши соотечественники смогут поехать на Пхукет ближе к осени.Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча надеется, что все государство станет доступным привитым туристам в течение 120 дней. Однако это осуществимо, только если первую дозу вакцины получит 60 процентов населения.

https://ria.ru/20210629/arzamas-1738275268.html

https://ria.ru/20190927/1559095380.html

россия

пхукет (остров)

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, туризм, прают чан-оча, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, пхукет (остров), воз, таиланд, вакцинация