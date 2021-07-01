https://ria.ru/20210701/stepanenko-1739400943.html

Жорин отреагировал на решение Степаненко обжаловать решение суда

Жорин отреагировал на решение Степаненко обжаловать решение суда - РИА Новости, 01.07.2021

Жорин отреагировал на решение Степаненко обжаловать решение суда

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин прокомментировал решение Елены Степаненко обжаловать решение суда по разделу имущества. Своим мнением он поделился с... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:21

2021-07-01T14:21

2021-07-01T14:21

шоубиз

елена степаненко

жилье

сергей жорин

евгений петросян

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин прокомментировал решение Елены Степаненко обжаловать решение суда по разделу имущества. Своим мнением он поделился с Пятым каналом. Жорин уверяет, что за годы разбирательства Степаненко поменяла свои требования по разделу жилья, но все же хотела получить больше, чем положено по закону."Многократно уточняя свои исковые требования, чуть ли не на каждом заседании, Елена Григорьевна просила учитывать курсы валют, посуду, столовое какое-то серебро. Становилось понятно, что какое бы решение суда не было вынесено — оно ее не устроит. Ну что ж, мы к этому готовы. Жалобу мы пока не получили. Когда получим — ознакомимся и подготовим позицию", — говорит адвокат.Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет. Они развелись в ноябре 2018 года. Сейчас юморист женат на Татьяне Брухуновой, которая на 43 года младше него. В марте 2020 у них родился сын Ваган. На днях стало известно, что Хамовнический суд Москвы разделил поровну имущество между бывшими супругами юмористом Евгением Петросяном и народной артисткой Еленой Степаненко.

https://ria.ru/20210310/petrosyan-1600567361.html

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елена степаненко, жилье, сергей жорин, евгений петросян