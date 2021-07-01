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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210701/stepanenko-1739400943.html
Жорин отреагировал на решение Степаненко обжаловать решение суда
Жорин отреагировал на решение Степаненко обжаловать решение суда - РИА Новости, 01.07.2021
Жорин отреагировал на решение Степаненко обжаловать решение суда
Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин прокомментировал решение Елены Степаненко обжаловать решение суда по разделу имущества. Своим мнением он поделился с... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:21
2021-07-01T14:21
шоубиз
елена степаненко
жилье
сергей жорин
евгений петросян
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин прокомментировал решение Елены Степаненко обжаловать решение суда по разделу имущества. Своим мнением он поделился с Пятым каналом. Жорин уверяет, что за годы разбирательства Степаненко поменяла свои требования по разделу жилья, но все же хотела получить больше, чем положено по закону."Многократно уточняя свои исковые требования, чуть ли не на каждом заседании, Елена Григорьевна просила учитывать курсы валют, посуду, столовое какое-то серебро. Становилось понятно, что какое бы решение суда не было вынесено — оно ее не устроит. Ну что ж, мы к этому готовы. Жалобу мы пока не получили. Когда получим — ознакомимся и подготовим позицию", — говорит адвокат.Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет. Они развелись в ноябре 2018 года. Сейчас юморист женат на Татьяне Брухуновой, которая на 43 года младше него. В марте 2020 у них родился сын Ваган. На днях стало известно, что Хамовнический суд Москвы разделил поровну имущество между бывшими супругами юмористом Евгением Петросяном и народной артисткой Еленой Степаненко.
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елена степаненко, жилье, сергей жорин, евгений петросян

Жорин отреагировал на решение Степаненко обжаловать решение суда

14:21 01.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЮморист Елена Степаненко
Юморист Елена Степаненко - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин прокомментировал решение Елены Степаненко обжаловать решение суда по разделу имущества. Своим мнением он поделился с Пятым каналом.

"То, что Степаненко будет обжаловать решение суда, я не сомневался. Изначально, Елена Григорьевна требовала чуть ли не 80% от совместно нажитого имущества", — рассказывает защитник Петросяна.

Жорин уверяет, что за годы разбирательства Степаненко поменяла свои требования по разделу жилья, но все же хотела получить больше, чем положено по закону.
"Многократно уточняя свои исковые требования, чуть ли не на каждом заседании, Елена Григорьевна просила учитывать курсы валют, посуду, столовое какое-то серебро. Становилось понятно, что какое бы решение суда не было вынесено — оно ее не устроит. Ну что ж, мы к этому готовы. Жалобу мы пока не получили. Когда получим — ознакомимся и подготовим позицию", — говорит адвокат.
Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет. Они развелись в ноябре 2018 года. Сейчас юморист женат на Татьяне Брухуновой, которая на 43 года младше него. В марте 2020 у них родился сын Ваган.
На днях стало известно, что Хамовнический суд Москвы разделил поровну имущество между бывшими супругами юмористом Евгением Петросяном и народной артисткой Еленой Степаненко.
Евгений Петросян и Елена Степаненко - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 11:49Шоубиз
Стало известно, какое имущество Петросян не хочет отдавать Степаненко
 
ШоубизЕлена СтепаненкоЖильеСергей ЖоринЕвгений Петросян
 
 
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