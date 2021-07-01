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Петербуржец прикрыл собой собаку от агрессивных бойцовых псов
Петербуржец прикрыл собой собаку от агрессивных бойцовых псов - РИА Новости, 01.07.2021
Петербуржец прикрыл собой собаку от агрессивных бойцовых псов
Мужчина, выгуливавший собаку в Калининском районе Петербурга, считает инцидент с нападением двоих псов случайностью и претензий ни к кому не имеет, сообщили РИА РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:04
2021-07-01T15:04
хорошие новости
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
санкт-петербург
происшествия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Мужчина, выгуливавший собаку в Калининском районе Петербурга, считает инцидент с нападением двоих псов случайностью и претензий ни к кому не имеет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.Ранее в сети появилось видео, где лежащий на асфальте мужчина прикрывает собой собаку, на которую нападают два пса бойцовской породы. Другой человек с трудом оттаскивает псов."По появившейся в интернете информации была оперативно проведена проверка, установлены участники инцидента. Мужчина, выгуливавший собаку, сообщил полицейским, что, по его мнению, данный инцидент стал случайностью, за медицинской помощью обращаться не планирует и претензий ни к кому не имеет", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в 2020 году в полицию Калининского района Петербурга трижды поступали жалобы на агрессивных собак."На все обращения полиция отреагировала в полном объёме. Были выявлены признаки административных правонарушений, установленных региональным законодательством. Материалы по этим нарушениям, в соответствии с законом, были направлены в органы исполнительной власти для привлечения владельца собак к ответственности", - отмечается в сообщении.
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Петербуржец защитил собаку от нападения бойцовских псов
Петербуржец защитил собаку от нападения бойцовских псов
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург, происшествия
Петербуржец прикрыл собой собаку от агрессивных бойцовых псов
14:04 01.07.2021 (обновлено: 15:04 01.07.2021)
 

Петербуржец собой прикрыл собаку от агрессивных псов, но претензий к их хозяину не имеет

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С -ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Мужчина, выгуливавший собаку в Калининском районе Петербурга, считает инцидент с нападением двоих псов случайностью и претензий ни к кому не имеет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
Ранее в сети появилось видео, где лежащий на асфальте мужчина прикрывает собой собаку, на которую нападают два пса бойцовской породы. Другой человек с трудом оттаскивает псов.
"По появившейся в интернете информации была оперативно проведена проверка, установлены участники инцидента. Мужчина, выгуливавший собаку, сообщил полицейским, что, по его мнению, данный инцидент стал случайностью, за медицинской помощью обращаться не планирует и претензий ни к кому не имеет", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 2020 году в полицию Калининского района Петербурга трижды поступали жалобы на агрессивных собак.
"На все обращения полиция отреагировала в полном объёме. Были выявлены признаки административных правонарушений, установленных региональным законодательством. Материалы по этим нарушениям, в соответствии с законом, были направлены в органы исполнительной власти для привлечения владельца собак к ответственности", - отмечается в сообщении.
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