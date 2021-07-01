https://ria.ru/20210701/sobaka-1739406502.html

Петербуржец прикрыл собой собаку от агрессивных бойцовых псов

Петербуржец прикрыл собой собаку от агрессивных бойцовых псов - РИА Новости, 01.07.2021

Петербуржец прикрыл собой собаку от агрессивных бойцовых псов

Мужчина, выгуливавший собаку в Калининском районе Петербурга, считает инцидент с нападением двоих псов случайностью и претензий ни к кому не имеет, сообщили РИА РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:04

2021-07-01T14:04

2021-07-01T15:04

хорошие новости

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739408991_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_cf3644dbc3556b42280d362c9d4cdd22.jpg

С -ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Мужчина, выгуливавший собаку в Калининском районе Петербурга, считает инцидент с нападением двоих псов случайностью и претензий ни к кому не имеет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.Ранее в сети появилось видео, где лежащий на асфальте мужчина прикрывает собой собаку, на которую нападают два пса бойцовской породы. Другой человек с трудом оттаскивает псов."По появившейся в интернете информации была оперативно проведена проверка, установлены участники инцидента. Мужчина, выгуливавший собаку, сообщил полицейским, что, по его мнению, данный инцидент стал случайностью, за медицинской помощью обращаться не планирует и претензий ни к кому не имеет", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в 2020 году в полицию Калининского района Петербурга трижды поступали жалобы на агрессивных собак."На все обращения полиция отреагировала в полном объёме. Были выявлены признаки административных правонарушений, установленных региональным законодательством. Материалы по этим нарушениям, в соответствии с законом, были направлены в органы исполнительной власти для привлечения владельца собак к ответственности", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210629/sobaka-1739128741.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Петербуржец защитил собаку от нападения бойцовских псов Петербуржец защитил собаку от нападения бойцовских псов 2021-07-01T14:04 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург, происшествия