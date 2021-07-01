https://ria.ru/20210701/smertnost-1739373211.html

В России обновился максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

В России обновился максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 01.07.2021

В России обновился максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

Смертность пациентов с COVID-19 в России вновь обновила максимум, составив 672 случая за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:37

2021-07-01T11:37

2021-07-01T15:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

москва

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084241_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_e5240a5aacdd20fd7cf3aebd68cfbf90.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Смертность пациентов с COVID-19 в России вновь обновила максимум, составив 672 случая за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 672 смерти. <...> За весь период по России умерло 135 886 человек", — говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге умерли 115 человек, в Москве — 108, в Нижегородской области — 25.

https://ria.ru/20210629/shtamm-1739055323.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество