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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210701/smertnost-1739373211.html
В России обновился максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
В России обновился максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 01.07.2021
В России обновился максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
Смертность пациентов с COVID-19 в России вновь обновила максимум, составив 672 случая за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:37
2021-07-01T15:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Смертность пациентов с COVID-19 в России вновь обновила максимум, составив 672 случая за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 672 смерти. &lt;...&gt; За весь период по России умерло 135 886 человек", — говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге умерли 115 человек, в Москве — 108, в Нижегородской области — 25.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество
В России обновился максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
11:37 01.07.2021 (обновлено: 15:35 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В России смертность пациентов с COVID-19 обновила максимум, составив 672 случая за сутки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Смертность пациентов с COVID-19 в России вновь обновила максимум, составив 672 случая за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 672 смерти. <...> За весь период по России умерло 135 886 человек", — говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге умерли 115 человек, в Москве — 108, в Нижегородской области — 25.
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