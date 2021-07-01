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В России обновился максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
В России обновился максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 01.07.2021
В России обновился максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
Смертность пациентов с COVID-19 в России вновь обновила максимум, составив 672 случая за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:37
2021-07-01T11:37
2021-07-01T15:35
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Смертность пациентов с COVID-19 в России вновь обновила максимум, составив 672 случая за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 672 смерти. <...> За весь период по России умерло 135 886 человек", — говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге умерли 115 человек, в Москве — 108, в Нижегородской области — 25.
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В России обновился максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
11:37 01.07.2021 (обновлено: 15:35 01.07.2021)
В России смертность пациентов с COVID-19 обновила максимум, составив 672 случая за сутки