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Туризм
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Аэропорт Симферополя поставил рекорд по числу пассажиров
Аэропорт Симферополя поставил рекорд по числу пассажиров - РИА Новости, 01.07.2021
Аэропорт Симферополя поставил рекорд по числу пассажиров
Международный аэропорт Симферополя впервые в истории обслужил в июне более одного миллиона пассажиров, сообщает пресс-служба авиаузла. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:47
2021-07-01T14:47
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Международный аэропорт Симферополя впервые в истории обслужил в июне более одного миллиона пассажиров, сообщает пресс-служба авиаузла."Аэропорт в июне обслужил 1 003 357 пассажиров, что на 45 процентов превысило показатели первого месяца лета еще доковидного 2019 года и в пять раз – 2020 года. Трафик стал максимальным для июня за все время наблюдений", – говорится в сообщении.Ранее в течение месяца хаб принимал и отправлял больше миллиона пассажиров лишь в августе 2020 года.Самым популярным направлением полетов в июне, по данным пресс-службы, стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Этим летом рейсы из Симферополя выполняют 15 авиакомпаний, маршрутная сеть достигла рекордных 63 городов."В конце июня зафиксированы новые максимумы суточного пассажиропотока для первого месяца лета. Так, в последние выходные дни июня обслуживалось свыше 41 тысячи человек в сутки, что ранее наблюдалось только в пик курортного сезона - в августе и сентябре 2020 года. Курортный сезон в Крыму только начинается, поэтому мы ожидаем дальнейшего роста трафика", – сказал коммерческий директор аэропорта Сергей Дяйкин.
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отдых в россии 2021 летом, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, аэропорты, туризм, авиакомпании, москва, новосибирск, симферополь, екатеринбург, санкт-петербург, казань
Аэропорт Симферополя поставил рекорд по числу пассажиров
14:47 01.07.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя
Пассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Аэропорт Симферополя поставил рекорд, обслужив за июнь свыше миллиона пассажиров

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Международный аэропорт Симферополя впервые в истории обслужил в июне более одного миллиона пассажиров, сообщает пресс-служба авиаузла.
"Аэропорт в июне обслужил 1 003 357 пассажиров, что на 45 процентов превысило показатели первого месяца лета еще доковидного 2019 года и в пять раз – 2020 года. Трафик стал максимальным для июня за все время наблюдений", – говорится в сообщении.
Ранее в течение месяца хаб принимал и отправлял больше миллиона пассажиров лишь в августе 2020 года.
Самым популярным направлением полетов в июне, по данным пресс-службы, стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Этим летом рейсы из Симферополя выполняют 15 авиакомпаний, маршрутная сеть достигла рекордных 63 городов.
"В конце июня зафиксированы новые максимумы суточного пассажиропотока для первого месяца лета. Так, в последние выходные дни июня обслуживалось свыше 41 тысячи человек в сутки, что ранее наблюдалось только в пик курортного сезона - в августе и сентябре 2020 года. Курортный сезон в Крыму только начинается, поэтому мы ожидаем дальнейшего роста трафика", – сказал коммерческий директор аэропорта Сергей Дяйкин.
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