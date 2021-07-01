https://ria.ru/20210701/putin-1739430704.html

Путин подписал закон о правилах выезда детей за границу

Путин подписал закон о правилах выезда детей за границу - РИА Новости, 01.07.2021

Путин подписал закон о правилах выезда детей за границу

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий законным представителям ограничивать выезд детей за границу в определенные период и страну, документ РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:47

2021-07-01T15:47

2021-07-01T15:47

россия

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий законным представителям ограничивать выезд детей за границу в определенные период и страну, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон закрепляет право каждого законного представителя заявить о несогласии на выезд из России несовершеннолетнего гражданина РФ на определенный период в определенное государство, в несколько определенных государств или во все государства.При подаче заявления о несогласии на выезд из страны несовершеннолетнего его законный представитель может указать срок действия запрета и конкретное государство/государства, куда ребенок не должен выезжать. При этом данный запрет не касается поездок ребенка в сопровождении законного представителя, который заявил о таком несогласии.В законе закрепляется, что ребенок может выехать за границу совместно с одним из его законных представителей (из числа родителей, усыновителей, опекунов или попечителей), если другим законным представителем не подано заявление о несогласии на такой выезд.Также разрешается выезд несовершеннолетнего из страны без сопровождения законного представителя – в этом случае он должен иметь при себе, помимо загранпаспорта, нотариально заверенное согласие одного из опекунов или родителей.

https://ria.ru/20210623/vyezd-1738221246.html

https://ria.ru/20190618/1555641244.html

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россия, здоровье - общество, владимир путин, общество