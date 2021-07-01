https://ria.ru/20210701/putin-1739386998.html

Власти Марий Эл рассмотрят вопросы жителей, поступившие Путину

Власти Марий Эл рассмотрят вопросы жителей, поступившие Путину - РИА Новости, 01.07.2021

Власти Марий Эл рассмотрят вопросы жителей, поступившие Путину

Поступившие на прямую линию президента РФ Владимира Путина вопросы и обращения от жителей Марий Эл рассмотрят в региональном правительстве, сообщается в... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:47

2021-07-01T12:47

2021-07-01T12:53

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

александр евстифеев

прямая линия с владимиром путиным

республика марий эл

владимир путин

политика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Поступившие на прямую линию президента РФ Владимира Путина вопросы и обращения от жителей Марий Эл рассмотрят в региональном правительстве, сообщается в Instagram главы республики Александра Евстифеева.Прямая линия с президентом РФ прошла 30 июня. За 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений."Александр Евстифеев обратился к организаторам "Прямой линии с Владимиром Путиным" с просьбой направить в правительство Республики Марий Эл все вопросы, которые были заданы жителями нашего региона. Все обращения будут рассмотрены и по ним будет проведена соответствующая работа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210630/putin-1739237709.html

россия

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россия, александр евстифеев, прямая линия с владимиром путиным, республика марий эл, владимир путин, политика