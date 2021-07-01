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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210701/putin-1739386998.html
Власти Марий Эл рассмотрят вопросы жителей, поступившие Путину
Власти Марий Эл рассмотрят вопросы жителей, поступившие Путину - РИА Новости, 01.07.2021
Власти Марий Эл рассмотрят вопросы жителей, поступившие Путину
Поступившие на прямую линию президента РФ Владимира Путина вопросы и обращения от жителей Марий Эл рассмотрят в региональном правительстве, сообщается в... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:47
2021-07-01T12:53
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
александр евстифеев
прямая линия с владимиром путиным
республика марий эл
владимир путин
политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Поступившие на прямую линию президента РФ Владимира Путина вопросы и обращения от жителей Марий Эл рассмотрят в региональном правительстве, сообщается в Instagram главы республики Александра Евстифеева.Прямая линия с президентом РФ прошла 30 июня. За 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений."Александр Евстифеев обратился к организаторам "Прямой линии с Владимиром Путиным" с просьбой направить в правительство Республики Марий Эл все вопросы, которые были заданы жителями нашего региона. Все обращения будут рассмотрены и по ним будет проведена соответствующая работа", - говорится в сообщении.
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россия, александр евстифеев, прямая линия с владимиром путиным, республика марий эл, владимир путин, политика
Власти Марий Эл рассмотрят вопросы жителей, поступившие Путину
12:47 01.07.2021 (обновлено: 12:53 01.07.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин после ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / POOL
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Власти Марий Эл рассмотрят вопросы жителей, поступившие на прямую линию Путину

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Поступившие на прямую линию президента РФ Владимира Путина вопросы и обращения от жителей Марий Эл рассмотрят в региональном правительстве, сообщается в Instagram главы республики Александра Евстифеева.
Прямая линия с президентом РФ прошла 30 июня. За 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений.
"Александр Евстифеев обратился к организаторам "Прямой линии с Владимиром Путиным" с просьбой направить в правительство Республики Марий Эл все вопросы, которые были заданы жителями нашего региона. Все обращения будут рассмотрены и по ним будет проведена соответствующая работа", - говорится в сообщении.
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