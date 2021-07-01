https://ria.ru/20210701/putin-1739350781.html

Путин поздравил Компартию Китая со столетием создания

Путин поздравил Компартию Китая со столетием создания - РИА Новости, 01.07.2021

Путин поздравил Компартию Китая со столетием создания

Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина со 100-летием коммунистической партии Китая, отметив, что Пекин играет конструктивную роль в РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T09:28

2021-07-01T09:28

2021-07-01T09:35

россия

владимир путин

пекин

китай

в мире

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина со 100-летием коммунистической партии Китая, отметив, что Пекин играет конструктивную роль в противостоянии глобальным угрозам, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин председатель, дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю 100-летия создания Коммунистической партии Китая. Эту знаменательную дату ваше государство встречает новыми впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии. Китай играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, в противостоянии глобальным угрозам и вызовам современности", - сказал Путин.Он отметил, что в тяжёлые годы революционной борьбы и в период становления нового Китая Россия оказывала всемерную поддержку китайской Компартии. Он добавил, что в РФ сохраняют память об общей истории, в частности, о VI съезде КПК, состоявшемся в 1928 году в подмосковном селе Первомайское.Путин также отметил важность того, что межпартийные связи являются значимой составляющей российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Он выразил уверенность, что диалог между "Единой Россией" и КПК будет и впредь развиваться в конструктивном ключе."Искренне желаю вам, дорогой друг, крепкого здоровья и новых успехов в партийной и государственной деятельности", - заключил президент.

https://ria.ru/20210628/putin-1738900293.html

россия

пекин

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россия, владимир путин, пекин, китай, в мире