Путин поздравил Компартию Китая со столетием создания
09:28 01.07.2021 (обновлено: 09:35 01.07.2021)
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие по видеосвязи в церемонии начала строительства энергоблоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС и энергоблоков №3 и №4 АЭС "Сюйдапу" в Китае
Путин направил поздравления по случаю столетия создания Компартии Китая
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина со 100-летием коммунистической партии Китая, отметив, что Пекин играет конструктивную роль в противостоянии глобальным угрозам, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин председатель, дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю 100-летия создания Коммунистической партии Китая. Эту знаменательную дату ваше государство встречает новыми впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии. Китай играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, в противостоянии глобальным угрозам и вызовам современности", - сказал Путин.
Он отметил, что в тяжёлые годы революционной борьбы и в период становления нового Китая Россия оказывала всемерную поддержку китайской Компартии. Он добавил, что в РФ сохраняют память об общей истории, в частности, о VI съезде КПК, состоявшемся в 1928 году в подмосковном селе Первомайское.
Путин также отметил важность того, что межпартийные связи являются значимой составляющей российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Он выразил уверенность, что диалог между "Единой Россией" и КПК будет и впредь развиваться в конструктивном ключе.
"Искренне желаю вам, дорогой друг, крепкого здоровья и новых успехов в партийной и государственной деятельности", - заключил президент.