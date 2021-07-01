https://ria.ru/20210701/pekin-1739346992.html

В Пекине прошли масштабные празднования столетнего юбилея Компартии Китая

В Пекине прошли масштабные празднования столетнего юбилея Компартии Китая - РИА Новости, 01.07.2021

В Пекине прошли масштабные празднования столетнего юбилея Компартии Китая

Самая многочисленная политическая партия в мире - Коммунистическая партия Китая (КПК) - в четверг с размахом отмечает свое 100-летие, по этому случаю на... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T08:48

2021-07-01T08:48

2021-07-01T10:46

ли кэцян

си цзиньпин

пекин

китай

шанхай

в мире

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ПЕКИН, 1 июл - РИА Новости. Самая многочисленная политическая партия в мире - Коммунистическая партия Китая (КПК) - в четверг с размахом отмечает свое 100-летие, по этому случаю на центральной площади страны Тяньаньмэнь в Пекине прошло масштабное торжественное собрание с участием всего руководства КНР и представителей различных слоев населения.Собрание началось в 8.00 по местному времени (3.00 мск) на площади Тяньаньмэнь, где специально к празднику установили украшения в виде трех красных арок, на центральной изображен герб КПК, по бокам – даты "1921" и "2021", по периметру площади развеваются 100 красных флагов.Руководство страны и 70 тысяч гостей, представляющих все национальности и слои общества Китая разместились на своих местах, после чего над площадью пролетели истребители и вертолеты, образовав в небе число "100" и "71" (в октябре этого года КНР отметит 72-ю годовщину основания – ред.). Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян объявил торжественное собрание открытым, после чего почетный караул вынес на площадь флаг КНР под звуки 100 пушечных залпов, состоялась церемония поднятия флага и прозвучал гимн страны.Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин с трибуны, расположенной на стене Запретного города, обратился к собравшимся. В продолжительной речи китайского лидера слово "народ" прозвучало более 80 раз."Сегодня очень важный и торжественный день в истории Коммунистической партии Китая и в истории китайского народа. Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать 100-летие основания КПК вместе со всей партией и многонациональным народом нашей страны, вспомнить славный путь столетней борьбы КПК и взглянуть на светлые перспективы великого возрождения китайской нации", - заявил Си Цзиньпин.Он добавил, что основа Коммунистической партии Китая — это люди, и ее сила – в народе.В последние недели в Пекине усилены меры безопасности, введены ограничения на передвижение транспорта, закрыты парки и достопримечательности, перекрыты станции метро, остановлено движение шаттлов из столичных аэропортов в соседние города. Власти Китая по-прежнему придерживаются жестких противоэпидемиологических мер, к примеру, аккредитацию на торжественные мероприятия смогли получить только полностью вакцинированные от COVID-19 журналисты. Была ли вакцинация обязательной для всех гостей, официально не сообщалось, однако это вполне возможно, учитывая, что социальная дистанция в 1 метр при рассадке гостей не соблюдалась и к тому же все были без защитных масок.Годовщина основания КПК отмечается 1 июля, однако эта дата не является точной и была установлена значительно позже из-за потерянных данных. КПК была основана во время своего первого съезда в 1921 году, который, по официальным документам, проходил 23-31 июля в Шанхае. На протяжении длительного времени точная дата встречи оставалась неизвестной из-за полицейского рейда, во время которого были утеряны многие документы. Лишь в 1950-х годах Советский Союз передал Китаю записи, в которых были сведения о датах проведения первого съезда.На момент своего основания в 1921 году КПК насчитывала около 50 членов, сейчас эта цифра перевалила за 95 миллионов. КПК - одна из немногих коммунистических партий в мире, которая смогла сохранить власть в своих руках в XXI веке. По мнению многих аналитиков, КПК сейчас находится на пике своей власти.

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/kitay-1738855310.html

https://ria.ru/20210628/putin-1738900293.html

https://ria.ru/20210628/dogovor-1738885401.html

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ли кэцян, си цзиньпин, пекин, китай, шанхай, в мире