Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/npo-1739413867.html
Путин подписал закон, запрещающий финансировать нежелательные НПО
Путин подписал закон, запрещающий финансировать нежелательные НПО - РИА Новости, 01.07.2021
Путин подписал закон, запрещающий финансировать нежелательные НПО
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до пяти лет за участие в финансировании... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:32
2021-07-01T14:36
россия
совет федерации рф
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739274118_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_edb3376b3c7c56b325f146e58ad77081.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до пяти лет за участие в финансировании иностранной или международной неправительственной организации (НПО), признанной в России нежелательной.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Также закон предусматривает уголовную ответственность за организацию или участие в деятельности таких организаций.Как говорится в законе, предоставление пожертвований, сбор средств или оказание финансовых услуг, предназначенных для деятельности на территории России нежелательной НПО, будет караться лишением свободы на срок от одного года до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов. Также может последовать лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.Также закон предусматривает, что за организацию деятельности на территории России иностранной или международной нежелательной НПО может грозить лишение свободы на срок от двух до шести лет или обязательные либо принудительные работы.Простое участие в деятельности такой НПО будет караться лишением свободы на срок от одного года до четырех лет либо штрафами в размере от 300 до 500 тысяч рублей, обязательными или принудительными работами.По словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, новый закон не увеличивает санкции за организацию работы в России нежелательной НПО или участие в ней. "Для организаторов деятельности нежелательной организации максимальная санкция в виде лишения свободы остается неизменной – до шести лет, а для участников нежелательной организации снижается с шести лет до четырех лет лишения свободы", - сказал он.В законе отмечается, что от уголовной ответственности будут освобождены те, кто добровольно прекратил участие в деятельности иностранной или международной нежелательной НПО, способствовал пресечению деятельности такой организации, для которой собирал деньги, и активно способствовал расследованию преступления.
https://ria.ru/20210628/putin-1738945874.html
https://ria.ru/20210630/genprokuratura-1739287886.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739274118_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_23533be5f12ef77cb6cd7887a5f97b00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет федерации рф, владимир путин, общество
Путин подписал закон, запрещающий финансировать нежелательные НПО
14:32 01.07.2021 (обновлено: 14:36 01.07.2021)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© POOL
Перейти в фотобанк

Путин подписал закон об уголовной ответственности за финансирование нежелательных НПО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до пяти лет за участие в финансировании иностранной или международной неправительственной организации (НПО), признанной в России нежелательной.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 18:07
Путин подписал закон о запрете входить в нежелательные НПО за рубежом
Также закон предусматривает уголовную ответственность за организацию или участие в деятельности таких организаций.
Как говорится в законе, предоставление пожертвований, сбор средств или оказание финансовых услуг, предназначенных для деятельности на территории России нежелательной НПО, будет караться лишением свободы на срок от одного года до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов. Также может последовать лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.
Также закон предусматривает, что за организацию деятельности на территории России иностранной или международной нежелательной НПО может грозить лишение свободы на срок от двух до шести лет или обязательные либо принудительные работы.
Простое участие в деятельности такой НПО будет караться лишением свободы на срок от одного года до четырех лет либо штрафами в размере от 300 до 500 тысяч рублей, обязательными или принудительными работами.
По словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, новый закон не увеличивает санкции за организацию работы в России нежелательной НПО или участие в ней. "Для организаторов деятельности нежелательной организации максимальная санкция в виде лишения свободы остается неизменной – до шести лет, а для участников нежелательной организации снижается с шести лет до четырех лет лишения свободы", - сказал он.
В законе отмечается, что от уголовной ответственности будут освобождены те, кто добровольно прекратил участие в деятельности иностранной или международной нежелательной НПО, способствовал пресечению деятельности такой организации, для которой собирал деньги, и активно способствовал расследованию преступления.
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 18:08
Генпрокуратура признала нежелательными четыре европейские НПО
 
РоссияСовет Федерации РФВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:44Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
16:42В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
16:39Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказала о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
16:17Нацагентство потребовало уволить главу "Нафтогаза Украины"
16:11В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
16:11Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
16:09Эксперт объяснил, почему лекарство от СМА стоит так дорого
16:08Иммунитет к COVID-19 вряд ли кодируется одним геном, заявил эксперт
16:06Тимошенко предрекла Украине потерю большей части территорий
16:06Захарова назвала "швейковщиной" претензии Чехии из-за взрывов во Врбетице
16:00В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин
15:57Адвокат Сафронова заявил, что очные ставки с чиновниками не проводились
Лента новостейМолния