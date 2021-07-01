https://ria.ru/20210701/npo-1739413867.html

Путин подписал закон, запрещающий финансировать нежелательные НПО

Путин подписал закон, запрещающий финансировать нежелательные НПО - РИА Новости, 01.07.2021

Путин подписал закон, запрещающий финансировать нежелательные НПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до пяти лет за участие в финансировании... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:32

2021-07-01T14:32

2021-07-01T14:36

россия

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владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до пяти лет за участие в финансировании иностранной или международной неправительственной организации (НПО), признанной в России нежелательной.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Также закон предусматривает уголовную ответственность за организацию или участие в деятельности таких организаций.Как говорится в законе, предоставление пожертвований, сбор средств или оказание финансовых услуг, предназначенных для деятельности на территории России нежелательной НПО, будет караться лишением свободы на срок от одного года до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов. Также может последовать лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.Также закон предусматривает, что за организацию деятельности на территории России иностранной или международной нежелательной НПО может грозить лишение свободы на срок от двух до шести лет или обязательные либо принудительные работы.Простое участие в деятельности такой НПО будет караться лишением свободы на срок от одного года до четырех лет либо штрафами в размере от 300 до 500 тысяч рублей, обязательными или принудительными работами.По словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, новый закон не увеличивает санкции за организацию работы в России нежелательной НПО или участие в ней. "Для организаторов деятельности нежелательной организации максимальная санкция в виде лишения свободы остается неизменной – до шести лет, а для участников нежелательной организации снижается с шести лет до четырех лет лишения свободы", - сказал он.В законе отмечается, что от уголовной ответственности будут освобождены те, кто добровольно прекратил участие в деятельности иностранной или международной нежелательной НПО, способствовал пресечению деятельности такой организации, для которой собирал деньги, и активно способствовал расследованию преступления.

https://ria.ru/20210628/putin-1738945874.html

https://ria.ru/20210630/genprokuratura-1739287886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, владимир путин, общество