https://ria.ru/20210701/noak-1739340448.html
Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса - РИА Новости, 01.07.2021
Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
Китай должен ускорить модернизацию национальной обороны и превратить народно-освободительную армию (НОАК) в вооруженные силы мирового класса, заявил в четверг... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T06:28
2021-07-01T06:28
2021-07-01T06:28
народно-освободительная армия китая
си цзиньпин
китай
в мире
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ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Китай должен ускорить модернизацию национальной обороны и превратить народно-освободительную армию (НОАК) в вооруженные силы мирового класса, заявил в четверг председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.В четверг на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошло торжественное собрание по случаю 100-летия основания Компартии Китая.Он подчеркнул, что народно-освободительная армия Китая совершила бессмертные подвиги для партии и народа, она остается надежной опорой для защиты "красной власти" и национального достоинства, а также мощной силой для обеспечения регионального и глобального мира.Си Цзиньпин заявил о необходимости "превратить НОАК в армию мирового класса, а также обеспечивать защиту государственного суверенитета, безопасности и интересов развития страны с помощью еще более сильных способностей и более надежных средств".Ранее в ходе XIX съезда Компартии Китая в 2017 году Си Цзиньпин заявил, что КНР к 2035 году намерена модернизировать свои вооруженные силы, чтобы они полностью отвечали вызовам современности и требованиям нового времен. Он также подчеркивал, что Китай должен построить сильную и современную армию, флот, ВВС, сухопутные войска, а также войска стратегической поддержки и к середине нынешнего века полностью превратить армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня.
https://ria.ru/20210701/kitay-1739339344.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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народно-освободительная армия китая, си цзиньпин, китай, в мире
Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Китай
должен ускорить модернизацию национальной обороны и превратить народно-освободительную армию (НОАК
) в вооруженные силы мирового класса, заявил в четверг председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин
.
В четверг на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошло торжественное собрание по случаю 100-летия основания Компартии Китая.
"Необходимо ускорить модернизацию национальной обороны и вооруженных сил. Сильная страна должна иметь сильную армию, только сильная армия может обеспечить национальную безопасность", - заявил Си Цзиньпин, выступая с речью перед собравшимися на главной площади страны.
Он подчеркнул, что народно-освободительная армия Китая совершила бессмертные подвиги для партии и народа, она остается надежной опорой для защиты "красной власти" и национального достоинства, а также мощной силой для обеспечения регионального и глобального мира.
"На новом пути мы должны в полной мере реализовать идею партии об укреплении армии в новую эпоху… Мы должны сохранить абсолютное лидерство партии над армией, твердо придерживаться пути укрепления армии с китайской спецификой, всесторонне способствовать политическому строительству армии, реформе по укреплению армии, повышать боеспособность армии за счет научно-технического прогресса, усиливать армию за счет высококвалифицированных кадров, командовать армией в соответствии с законом", - добавил он.
Си Цзиньпин заявил о необходимости "превратить НОАК в армию мирового класса, а также обеспечивать защиту государственного суверенитета, безопасности и интересов развития страны с помощью еще более сильных способностей и более надежных средств".
Ранее в ходе XIX съезда Компартии Китая в 2017 году Си Цзиньпин заявил, что КНР к 2035 году намерена модернизировать свои вооруженные силы, чтобы они полностью отвечали вызовам современности и требованиям нового времен. Он также подчеркивал, что Китай должен построить сильную и современную армию, флот, ВВС, сухопутные войска, а также войска стратегической поддержки и к середине нынешнего века полностью превратить армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня.