https://ria.ru/20210701/noak-1739340448.html

Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса

Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса - РИА Новости, 01.07.2021

Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса

Китай должен ускорить модернизацию национальной обороны и превратить народно-освободительную армию (НОАК) в вооруженные силы мирового класса, заявил в четверг... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T06:28

2021-07-01T06:28

2021-07-01T06:28

народно-освободительная армия китая

си цзиньпин

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579884978_0:97:3071:1825_1920x0_80_0_0_76cb54cdf1cb7c86f6ab24e489fd7d1a.jpg

ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Китай должен ускорить модернизацию национальной обороны и превратить народно-освободительную армию (НОАК) в вооруженные силы мирового класса, заявил в четверг председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.В четверг на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошло торжественное собрание по случаю 100-летия основания Компартии Китая.Он подчеркнул, что народно-освободительная армия Китая совершила бессмертные подвиги для партии и народа, она остается надежной опорой для защиты "красной власти" и национального достоинства, а также мощной силой для обеспечения регионального и глобального мира.Си Цзиньпин заявил о необходимости "превратить НОАК в армию мирового класса, а также обеспечивать защиту государственного суверенитета, безопасности и интересов развития страны с помощью еще более сильных способностей и более надежных средств".Ранее в ходе XIX съезда Компартии Китая в 2017 году Си Цзиньпин заявил, что КНР к 2035 году намерена модернизировать свои вооруженные силы, чтобы они полностью отвечали вызовам современности и требованиям нового времен. Он также подчеркивал, что Китай должен построить сильную и современную армию, флот, ВВС, сухопутные войска, а также войска стратегической поддержки и к середине нынешнего века полностью превратить армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня.

https://ria.ru/20210701/kitay-1739339344.html

https://ria.ru/20210406/soyuz-1604419006.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

народно-освободительная армия китая, си цзиньпин, китай, в мире