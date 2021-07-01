https://ria.ru/20210701/nazarbaev-1739485515.html

Назарбаев объяснил, почему не может отойти от дел

Назарбаев объяснил, почему не может отойти от дел - РИА Новости, 01.07.2021

Назарбаев объяснил, почему не может отойти от дел

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что находится в таком возрасте, когда хочется отойти от всех дел, но он не может этого сделать. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T20:05

2021-07-01T20:05

2021-07-01T20:05

нурсултан назарбаев

казахстан

в мире

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НУР-СУЛТАН, 1 июл - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что находится в таком возрасте, когда хочется отойти от всех дел, но он не может этого сделать."Честно говоря, в моем возрасте от всего хочется уже отойти, но не могу, потому что пишут письма, просятся на встречу и приходится работать, почта большая, международная и своя, но это, наверное, хорошо. Чтобы мозг работал, надо чем-то еще заниматься… Мы живем и работаем одним полушарием, начинай писать левой рукой - другое полушарие работает", - сказал Назарбаев в ходе документального фильма "Штрихи к портрету", показанному в четверг по государственному телеканалу "Хабар".Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил за собой посты главы Совбеза и лидера партии власти "Нур Отан". В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя Ассамблеи народа Казахстана и передать эти полномочия действующему главе республики, но остался в качестве почетного председателя этого органа.

https://ria.ru/20210527/nazarbaev-1734437367.html

https://ria.ru/20210630/nazarbaev-1739298103.html

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нурсултан назарбаев, казахстан, в мире