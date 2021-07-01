https://ria.ru/20210701/nato-1739333257.html

В НАТО отказались уходить из Черного моря после инцидента с Defender

В НАТО отказались уходить из Черного моря после инцидента с Defender - РИА Новости, 01.07.2021

В НАТО отказались уходить из Черного моря после инцидента с Defender

НАТО сохранит представительство в Черном море, несмотря на позицию России, об этом в интервью грузинскому "Первому каналу" заявил спецпредставитель генсека... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T00:54

2021-07-01T00:54

2021-07-01T10:42

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

вмс великобритании

нато

владимир путин

джеймс аппатурай

грузия

в мире

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. НАТО сохранит представительство в Черном море, несмотря на позицию России, об этом в интервью грузинскому "Первому каналу" заявил спецпредставитель генсека альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.По словам Аппатурая, Великобритания предоставила НАТО информацию об инциденте с эсминцем, и у альянса есть "полная картина" произошедшего. "НАТО занимает твердую позицию, когда речь заходит о свободе судоходства и о том, что Крым - это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники по НАТО продемонстрировали свою твердость в отстаивании принципов, которые я перечислил. Россия должна понять, что союзники по НАТО не отступят в этом вопросе", - заявил он.По словам представителя альянса, НАТО сохранит свое представительство в Черном море для поддержки союзников и партнеров. "Мы более тесно сотрудничаем с Грузией и Украиной в плане политических консультаций и обмена информацией", - добавил Аппатурай.В прошлую среду Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Президент Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием британского эсминца сразу после саммита Россия-США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Российский лидер отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20210630/krym-1739166363.html

https://ria.ru/20210629/intsident-1739127489.html

россия

грузия

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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, вмс великобритании, нато, владимир путин, джеймс аппатурай, грузия, в мире