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Рада приняла закон о коренных народах Украины
Рада приняла закон о коренных народах Украины - РИА Новости, 01.07.2021
Рада приняла закон о коренных народах Украины
Верховная рад приняла закон "О коренных народах Украины", в котором не фигурируют русские. Теперь документ должен подписать президент Владимир Зеленский. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:54
2021-07-01T18:00
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КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Верховная рад приняла закон "О коренных народах Украины", в котором не фигурируют русские. Теперь документ должен подписать президент Владимир Зеленский.Украинский лидер ранее сам внес законопроект на рассмотрение, он помечен как неотложный. На внеочередном заседании Рады его поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.Как сказано в законе, коренной народ Украины — это автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории страны, носитель самобытного языка и культуры, имеющий традиционные, социальные, культурные или представительные органы. Коренной народ должен осознавать себя таковым и быть этническим меньшинством в составе населения, а также не иметь собственного государства за пределами Украины.В документе отдельно прописаны коренные народы, которые сформировались в Крыму, — крымские татары, караимы и крымчаки. Согласно закону, коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие."Коренные народы Украины имеют право в соответствии с конституцией и законами Украины сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое участие в экономической, социальной и культурной жизни", — говорится в тексте.Коренным народам гарантировано право создавать учебные заведения и обучаться на родном языке, а также создавать свои СМИ. Государство обязано защищать их от геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, этот закон нарушает основополагающие международные договоры и ставит в дискриминационное положение миллионы русских.В Киеве утверждают, что документ никого не притесняет, а конституция страны прямо и недвусмысленно гарантирует равенство всех граждан — независимо от этнического происхождения — и отдельно устанавливает обязанность государства защищать коренные народы и национальные меньшинства.Как подчеркивал Владимир Путин, идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии. Накануне во время прямой линии он заявил, что считает украинцев и русских единым целым. Эти народы, сказал президент, испокон веков жили на территории Украины, и потому не указывать русских в этом законе — "уму непостижимо".Владимир Путин отметил, что нынешнее украинское руководство относится к России недружественно. Президент сравнил позицию Киева с применением оружия массового поражения против русских. Из-за этого часть русскоязычного населения чувствует себя людьми второго сорта и может покинуть страну, добавил он.
https://ria.ru/20210630/putin-1739197763.html
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россия, верховная рада украины, украина, в мире
Рада приняла закон о коренных народах Украины
16:54 01.07.2021 (обновлено: 18:00 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Рада приняла закон о коренных народах Украины, в перечень которых не вошли русские

Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Верховная рад приняла закон "О коренных народах Украины", в котором не фигурируют русские. Теперь документ должен подписать президент Владимир Зеленский.
Украинский лидер ранее сам внес законопроект на рассмотрение, он помечен как неотложный. На внеочередном заседании Рады его поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Как сказано в законе, коренной народ Украины — это автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории страны, носитель самобытного языка и культуры, имеющий традиционные, социальные, культурные или представительные органы. Коренной народ должен осознавать себя таковым и быть этническим меньшинством в составе населения, а также не иметь собственного государства за пределами Украины.
В документе отдельно прописаны коренные народы, которые сформировались в Крыму, — крымские татары, караимы и крымчаки. Согласно закону, коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
"Коренные народы Украины имеют право в соответствии с конституцией и законами Украины сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое участие в экономической, социальной и культурной жизни", — говорится в тексте.
Коренным народам гарантировано право создавать учебные заведения и обучаться на родном языке, а также создавать свои СМИ. Государство обязано защищать их от геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.
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По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, этот закон нарушает основополагающие международные договоры и ставит в дискриминационное положение миллионы русских.
В Киеве утверждают, что документ никого не притесняет, а конституция страны прямо и недвусмысленно гарантирует равенство всех граждан — независимо от этнического происхождения — и отдельно устанавливает обязанность государства защищать коренные народы и национальные меньшинства.
Как подчеркивал Владимир Путин, идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии. Накануне во время прямой линии он заявил, что считает украинцев и русских единым целым. Эти народы, сказал президент, испокон веков жили на территории Украины, и потому не указывать русских в этом законе — "уму непостижимо".
Владимир Путин отметил, что нынешнее украинское руководство относится к России недружественно. Президент сравнил позицию Киева с применением оружия массового поражения против русских. Из-за этого часть русскоязычного населения чувствует себя людьми второго сорта и может покинуть страну, добавил он.
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