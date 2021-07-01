https://ria.ru/20210701/moskva-1739491722.html
Депздрав Москвы оценил работу системы здравоохранения города
Депздрав Москвы оценил работу системы здравоохранения города - РИА Новости, 01.07.2021
Депздрав Москвы оценил работу системы здравоохранения города
Система здравоохранения Москвы работает напряженно, но эффективно, оказывается огромный объем медицинской помощи, заявил глава столичного департамента... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:21
2021-07-01T14:21
2021-07-01T20:34
распространение коронавируса
московский урбанистический форум 2021
коронавирус в россии
алексей хрипун
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Система здравоохранения Москвы работает напряженно, но эффективно, оказывается огромный объем медицинской помощи, заявил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун."Система работает очень напряженно и очень эффективно, и объем медицинской помощи огромный", - сказал Хрипун в рамках сессии "Иммунная система города. Новое прочтение законов эпидемиологического дизайна" на Московском урбанистическом форуме.Он отметил, что невозможно было подготовить Москву к пандемии за несколько месяцев – город улучшал инфраструктуру здравоохранения в течение последних 10 лет. По его словам, к началу пандемии в столице было около 28 реанимационных коек на 100 тысяч населения и запас ИВЛ - 35 единиц на 100 тысяч населения. Перепрофилировать койки под пандемию удалось благодаря гибкой системе устройства медпомощи, уточнил Хрипун.Глава департамента добавил, что благодаря пандемии Москва получила импульс к развитию и совершенствованию инфекционной помощи, в том числе созданию новой инфраструктуры.
https://ria.ru/20210623/moskva-1738255676.html
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московский урбанистический форум 2021, коронавирус в россии, алексей хрипун, здоровье - общество, москва, общество
Депздрав Москвы оценил работу системы здравоохранения города
14:21 01.07.2021 (обновлено: 20:34 01.07.2021)
Глава депздрава считает, что система здравоохранения Москвы работает напряженно, но эффективно