https://ria.ru/20210701/moskva-1739491722.html

Депздрав Москвы оценил работу системы здравоохранения города

Депздрав Москвы оценил работу системы здравоохранения города - РИА Новости, 01.07.2021

Депздрав Москвы оценил работу системы здравоохранения города

Система здравоохранения Москвы работает напряженно, но эффективно, оказывается огромный объем медицинской помощи, заявил глава столичного департамента... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:21

2021-07-01T14:21

2021-07-01T20:34

распространение коронавируса

московский урбанистический форум 2021

коронавирус в россии

алексей хрипун

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Система здравоохранения Москвы работает напряженно, но эффективно, оказывается огромный объем медицинской помощи, заявил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун."Система работает очень напряженно и очень эффективно, и объем медицинской помощи огромный", - сказал Хрипун в рамках сессии "Иммунная система города. Новое прочтение законов эпидемиологического дизайна" на Московском урбанистическом форуме.Он отметил, что невозможно было подготовить Москву к пандемии за несколько месяцев – город улучшал инфраструктуру здравоохранения в течение последних 10 лет. По его словам, к началу пандемии в столице было около 28 реанимационных коек на 100 тысяч населения и запас ИВЛ - 35 единиц на 100 тысяч населения. Перепрофилировать койки под пандемию удалось благодаря гибкой системе устройства медпомощи, уточнил Хрипун.Глава департамента добавил, что благодаря пандемии Москва получила импульс к развитию и совершенствованию инфекционной помощи, в том числе созданию новой инфраструктуры.

https://ria.ru/20210623/moskva-1738255676.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский урбанистический форум 2021, коронавирус в россии, алексей хрипун, здоровье - общество, москва, общество