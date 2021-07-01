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В Минсельхозе рассказали о ценах на молоко
В Минсельхозе рассказали о ценах на молоко - РИА Новости, 01.07.2021
В Минсельхозе рассказали о ценах на молоко
Отпускные цены на сырое молоко и продукты его переработки в России сохраняются на стабильном уровне, несмотря на рост себестоимости производства, говорится в... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:35
2021-07-01T13:35
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Отпускные цены на сырое молоко и продукты его переработки в России сохраняются на стабильном уровне, несмотря на рост себестоимости производства, говорится в сообщении Минсельхоза."В текущем году отмечается увеличение затрат на производство сырого молока в связи с удорожанием кормов, на которые приходится 45% в структуре себестоимости, а также повышением тарифов на энергоресурсы, ГСМ, оплату труда", - указывает министерство."Вместе с тем отпускные цены на сырое молоко и продукты переработки сохраняются на стабильном уровне - за последний год их рост сопоставим с уровнем инфляции", - добавляется в сообщении.Для поддержки предприятий отрасли правительство РФ, как напоминает Минсельхоз, приняло комплекс мер, которые, в том числе, позволяют сократить издержки производителей. В частности, применение таможенно-тарифных мер регулирования рынка зерна способствовало снижению стоимости кормов. Животноводы могут получить льготные краткосрочные кредиты на приобретение ветеринарных препаратов и кормов, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение ферм, пунктов по приемке, первичной переработке молока."Действуют и такие меры поддержки как компенсация части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (CAPEX), субсидии на производство молока, гранты малым формам хозяйствования на развитие молочного производства, компенсация части затрат на уплату кредитов по инвестиционным кредитам, полученным до 2017 года, экспортные пошлины на сухое молоко, поддержка переработки молока", - указывает ведомство.В целом в январе-мае 2021 года производство молока увеличилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Минсельхоз рассчитывает на дальнейший рост производства и ожидает, что в 2021 году итоговый показатель составит не менее 32,6 миллиона тонн", - заключает министерство.
https://ria.ru/20210630/produkty-1739200839.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
В Минсельхозе рассказали о ценах на молоко
13:35 01.07.2021
 
© Depositphotos / cookelmaЖенщина берет молоко из холодильника
Женщина берет молоко из холодильника - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Depositphotos / cookelma

Минсельхоз заявил, что цены на молоко остаются стабильными

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Отпускные цены на сырое молоко и продукты его переработки в России сохраняются на стабильном уровне, несмотря на рост себестоимости производства, говорится в сообщении Минсельхоза.
"В текущем году отмечается увеличение затрат на производство сырого молока в связи с удорожанием кормов, на которые приходится 45% в структуре себестоимости, а также повышением тарифов на энергоресурсы, ГСМ, оплату труда", - указывает министерство.
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"Вместе с тем отпускные цены на сырое молоко и продукты переработки сохраняются на стабильном уровне - за последний год их рост сопоставим с уровнем инфляции", - добавляется в сообщении.
Для поддержки предприятий отрасли правительство РФ, как напоминает Минсельхоз, приняло комплекс мер, которые, в том числе, позволяют сократить издержки производителей. В частности, применение таможенно-тарифных мер регулирования рынка зерна способствовало снижению стоимости кормов. Животноводы могут получить льготные краткосрочные кредиты на приобретение ветеринарных препаратов и кормов, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение ферм, пунктов по приемке, первичной переработке молока.
"Действуют и такие меры поддержки как компенсация части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (CAPEX), субсидии на производство молока, гранты малым формам хозяйствования на развитие молочного производства, компенсация части затрат на уплату кредитов по инвестиционным кредитам, полученным до 2017 года, экспортные пошлины на сухое молоко, поддержка переработки молока", - указывает ведомство.
В целом в январе-мае 2021 года производство молока увеличилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Минсельхоз рассчитывает на дальнейший рост производства и ожидает, что в 2021 году итоговый показатель составит не менее 32,6 миллиона тонн", - заключает министерство.
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