ЛДПР представила документы для заверения списков кандидатов в Госдуму
14:17 01.07.2021 (обновлено: 14:59 01.07.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский во время официальной процедуры подачи документов на регистрацию к предстоящим парламентским выборам в Центральной избирательной комиссии РФ
ЛДПР первой из партий представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов в Госдуму
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Партия ЛДПР первой представила в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов и списка одномандатников на выборы в ГД, передает корреспондент РИА Новости.
Документы в ЦИК принес лидер федеральной части списка от ЛДПР, председатель партии Владимир Жириновский.
"Вы как всегда, по традиции открываете сезон. Порядок, дисциплина - это ваши отличительные качества. Мы рады вас приветствовать и надеемся, что все от нас зависящее мы сделаем четко, корректно", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она пожелала партии успеха в дальнейшей кампании. "Вы правильно всегда выбираете числа, 25, первое, у вас все четко, со смыслом, и это приносит вам успех", - добавила она.
"Сегодня, первого июля, мы с большим чувством удовлетворения представляем документы, списки, 219 человек по партийным спискам и 225 одномандатников - это команда ЛДПР, которая будет участвовать в выборах. Настроение у нас хорошее, поскольку мы чувствуем дыхание приближающихся выборов и входим в формат создания правового поля. Готовы заранее любые замечания ваши принять, что нужно исправить. Надеемся, что регистрация пройдет в июле, и мы с удовольствием продолжим избирательную кампанию", - подчеркнул Жириновский.
В общефедеральную часть списка вошли 15 кандидатов во главе с Жириновским. В их числе Леонид Слуцкий, Сергей Каргинов, Ярослав Нилов, Василий Власов, Андрей Луговой, Владимир Сипягин, Борис Чернышов, Дмитрий Свищев, Валерий Селезнев, Каплан Панеш, Аркадий Свистунов, Станислав Наумов, Владимир Кошелев и Иван Мусатов.
По закону, федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Государственной думы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.
Предвыборный съезд ЛДПР прошел в пятницу в Институте мировых цивилизаций, на нем утвердили списки партии и кандидатов по одномандатным округам. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
25 июня, 15:26Съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии