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ЛДПР представила документы для заверения списков кандидатов в Госдуму

ЛДПР представила документы для заверения списков кандидатов в Госдуму - РИА Новости, 01.07.2021

ЛДПР представила документы для заверения списков кандидатов в Госдуму

Партия ЛДПР первой представила в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов и списка одномандатников на выборы в ГД, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:17

2021-07-01T14:17

2021-07-01T14:59

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Партия ЛДПР первой представила в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов и списка одномандатников на выборы в ГД, передает корреспондент РИА Новости.Документы в ЦИК принес лидер федеральной части списка от ЛДПР, председатель партии Владимир Жириновский."Вы как всегда, по традиции открываете сезон. Порядок, дисциплина - это ваши отличительные качества. Мы рады вас приветствовать и надеемся, что все от нас зависящее мы сделаем четко, корректно", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.Она пожелала партии успеха в дальнейшей кампании. "Вы правильно всегда выбираете числа, 25, первое, у вас все четко, со смыслом, и это приносит вам успех", - добавила она.В общефедеральную часть списка вошли 15 кандидатов во главе с Жириновским. В их числе Леонид Слуцкий, Сергей Каргинов, Ярослав Нилов, Василий Власов, Андрей Луговой, Владимир Сипягин, Борис Чернышов, Дмитрий Свищев, Валерий Селезнев, Каплан Панеш, Аркадий Свистунов, Станислав Наумов, Владимир Кошелев и Иван Мусатов.По закону, федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Государственной думы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.Предвыборный съезд ЛДПР прошел в пятницу в Институте мировых цивилизаций, на нем утвердили списки партии и кандидатов по одномандатным округам. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210630/vybory-1739265578.html

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