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Татьяна Кузнецова: число конфликтных случаев с белыми медведями растет

Татьяна Кузнецова: число конфликтных случаев с белыми медведями растет - РИА Новости, 01.07.2021

Татьяна Кузнецова: число конфликтных случаев с белыми медведями растет

Росприроднадзор не только контролирует выбросы предприятий и содержание свалок, он также следит за соблюдением закона в отношении краснокнижных животных. Из-за... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:00

2021-07-01T11:00

2021-07-01T11:06

россия

московский зоопарк

росгосцирк

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

интервью

общество

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Росприроднадзор не только контролирует выбросы предприятий и содержание свалок, он также следит за соблюдением закона в отношении краснокнижных животных. Из-за роста числа столкновений человека с белым медведем была создана рабочая группа по белому медведю, которая разрешает сложные вопросы с конфликтными медведями или медвежатами-сиротами. Как работает группа, могут ли быть созданы аналогичные группы по другим краснокнижным видам, а также о том, где может быть создан первый центр передержки и реадаптации диких животных, и сколько он будет стоить, рассказала корреспонденту РИА Новости Наталье Парамоновой руководитель Управления государственного надзора и регулирования в области обращения с отходами Татьяна Кузнецова.– В мае произошел уникальный случай – белый медведь добрался до юга Якутии. К событию было приковано много внимания, а вопрос о судьбе медведя решала рабочая группа. Что это за группа по белому медведю, кто в нее входит, и как она действует?– Рабочая группа была создана в ноябре 2019 года. Ее цель – реабилитация осиротевших детенышей белого медведя. Группа активно работает, в ее составе 14 человек. Среди них ученые, которые являются специалистами по белому медведю не только в Российской Федерации, но и в мире. Это представители научных институтов – ВНИИ Экологии, ИПЭЭ РАН, НЭЦ "Морские млекопитающие", Московского зоопарка, также в группу входит координатор программ по белому медведю Союза зоопарков и аквариумов России и вице-координатор Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, представители WWF и Росприроднадзора.– Почему по белым медведям была создана рабочая группа, много ли столкновений между людьми и этими хищниками?– Наверное, первый сложный случай с белыми медведями произошел в 2019 году в Белушьей губе (поселок городского типа в Архангельской области – ред.). В январе достаточно большая популяция белых медведей обосновалась на свалке за поселком. Эта история получила широкую огласку, и специалисты должны были принять решение, что делать. В итоге были даны рекомендации по отпугиванию животных, чтобы отогнать ближе к их естественному местообитанию – ко льдам.Белый медведь – уникальный краснокнижный зверь и опасный хищник, в случае встречи с которым могут возникнуть различные ситуации, поэтому необходима консультация нескольких специалистов. Допустим, понять, какими способами можно отогнать медведя, куда, необходимо ли изымать его из природной среды.– Сколько сложных случаев разбирает группа в год, сколько медведей надо пристраивать?– Обычно мы их не пристраиваем, все действия направлены на то, чтобы сохранить животное в дикой природе без ущерба жизни и здоровью людей и животных. В этом году было два случая, когда надо было решать, куда поместить медведей для сохранения их жизни и здоровья. Сначала был медвежонок на острове Большевик. Медвежонок еще маленьким пришел к золотодобытчикам, которые стали его подкармливать. В итоге выросшая медведица стала представлять угрозу для людей, рядом с которыми жила, а вернуть ее в природную среду было невозможно, потому что она разучилась добывать пищу самостоятельно, привыкла получать всю еду из рук человека. Было принято решение забрать ее из поселка и доставить в Московский зоопарк, где она будет содержаться и взрослеть под присмотром специалистов, а когда достигнет репродуктивного возраста, будет решаться вопрос о нахождении для нее пары и возможном переезде в другой зоопарк.Еще одну медведицу изъяли в Якутии – она пришла в жилой поселок, пройдя более 2,5 тысяч километров от побережья. Такое поведение нетипично для белого медведя, так далеко вглубь материка они раньше не заходили, и чтобы исключить угрозу для местных жителей и понять, здорово ли животное, ее также было принято решение изъять из природы. Сейчас медведица также находится в Московском зоопарке под наблюдением специалистов по белому медведю и ветеринарных врачей, от которых мы ждем заключения о возможности ее возвращения в дикую природу.При этом число конфликтных ситуаций с белым медведем растет – если в 2020 году Росприроднадзором было рассмотрено шесть таких ситуаций, то за 5 месяцев 2021 поступила информация уже о четырех. Рост количества таких случаев связан с увеличивающимся присутствием человека в Арктике, а также с изменениями климата, которые приводят к учащению выходов диких животных к людям.– Скажите, а сколько в год белых медведей приходится отстреливать?– Их отстрел запрещен. О браконьерстве мы тоже не слышали, но в 2020 году было два случая, когда медведь был застрелен. В национальном парке "Русская Арктика" проводились исследовательские работы, и белый медведь напал на сотрудника парка. Чтобы спасти жизнь человека, пришлось убить зверя. Второй случай произошел в Якутии в 2021 году, там белый медведь зашел в поселок, напал на собак, подошел близко к жилым домам, к детям. В итоге один из жителей поселка застрелил медведя, опасаясь нападения.По каждому из таких случаев мы направляем полученную информацию в правоохранительные органы, в органы прокуратуры. Каждый случай убийства белого медведя – это повод для возбуждения уголовного дела. Если следствие устанавливает, что признаки умышленного убийства медведя и состав преступления отсутствуют, дело закрывается, если они устанавливаются, то виновные наказываются.– Белые медведи в зарубежных зоопарках происходят от белых медведей из российской Арктики. Скажите, в настоящее время из России вывозятся белые медведи для зарубежных зоопарков?– Начиная с 2019 года сертификаты СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, которая регламентирует торговлю дикими животными – ред.) на экспорт живых белых медведей с территории Российской Федерации не выдавались, вывозились только образцы для научных исследований. При этом Конвенция СИТЕС, а также принятая в 2016 году резолюция сторон СИТЕС по белому медведю не запрещает вывоз из России белых медведей из зоопарков или цирков.– Есть ли в настоящее время случаи браконьерства в отношении белых медведей?– У нас информации такой нет. Официальная информация, в том числе, из правоохранительных органов, о фактах охоты на белого медведя или изъятии их дериватов в Росприроднадзор не поступала.– Собирается ли Росприроднадзор создавать рабочие группы по другим краснокнижным видам кроме белого медведя?– Решение по большинству изымаемых из природы животных (птицы, тюлени, нерпы) принимается Росприроднадзором в возможно короткий срок и не требует привлечения научного сообщества для консультации. Изымаемые животные редко создают конфликтные ситуации с человеком и достаточно легко поддаются реадаптации после оказания им помощи и лечения – в случае получения положительного заключения ветеринарных врачей о возможности жизни в природной среде они возвращаются в природу. Положительная практика возвращения изъятых животных в среду обитания сформирована как в отношении птиц, так и ряда морских млекопитающих (нерпы, тюлени) и хищных кошек (тигры).В случае поступления от научного и природоохранного сообщества инициативы о необходимости создания рабочей группы по какому-либо конкретному виду животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Росприроднадзор готов рассмотреть ее актуальность и, в случае необходимости, создать соответствующую рабочую группу.– Уточните, пожалуйста, по поводу отлова китообразных, насколько он может быть запрещен в любых целях?– Мы поддерживаем предложение правительства РФ о запрете их отлова, но оно, безусловно, требует проработки в части сохранения возможности проведения научных исследований. При этом очень важно, чтобы в дальнейшем отловленные для научных целей животные не были использованы в коммерческих целях. Сейчас ведется активная работа в этом направлении, разрабатывается нормативно-правовой акт, который определит этот запрет.– Есть ли вероятность, что дельфинарии будут закрыты?– В дельфинариях содержатся уже выловленные морские млекопитающие или те, которые родились в неволе. Они должны где-то содержаться и важный вопрос в случае закрытия дельфинариев – куда деть животных из них. Выпустить в живую природу дельфинов, которые уже привыкли работать с человеком, получать из его рук пищу? Они не смогут выжить в открытом море. Нужны соответствующие программы по реадаптации таких животных и дальнейшему их выпуску в природу. В этом направлении сейчас ведется очень большая работа, Минприроды России дало поручение своим научным институтам по научной разработке этого вопроса. Ситуация с дельфинами и их выпуском в природу после содержания в неволе очень сложна, без научной работы ее не разрешить.– А когда будет, как вы думаете, принята программа?– Я думаю, что в ближайшее время будет. Поручение по разработке методики реадаптации млекопитающих, в частности дельфинов, было дано в прошлом году.– Зоозащитники жалуются, что хозяева дельфинариев меняют метки на дельфинах, таким образом, легализуют незаконный вылов. Допустим, один дельфин с меткой умирает, а на смену ему привозят незаконного выловленного дельфина и вешают на него метку умершего. Вы можете влиять на эту ситуацию?– Если рассматривать наши полномочия в отношении животных, содержащихся в дельфинариях, то у Росприроднадзора их нет. Вопрос надзора за животными, используемыми в культурно-зрелищных целях, отнесен к сфере ведения Россельхознадзора. Наша компетенция связана с выдачей документов на экспорт или импорт диких животных, а также документов на содержание животных, занесенных в Красную книгу РФ, или в ряде предусмотренных законом случаев – на смену собственника таких животных. Во всех разрешительных документах мы прописываем идентификационные номера и метки, чтобы разрешение распространялось только на то животное, которое было заявлено для его получения.– В отношении питомников хищных птиц. На каком этапе находится их создание, одобрил ли Росприроднадзор проекты питомников?– В соответствии с поручением президента РФ Путина питомники предполагается создать на Камчатке и в Республике Калмыкия. Есть план по исполнению этого поручения, по которому определены ответственные федеральные органы исполнительной власти, в частности, Минприроды России. Мы выполняем функцию административного органа СИТЕС и даем соответствующие предложения в своей части.В настоящее время президентом РФ Путиным дано поручение разработать, утвердить и реализовать Комплексный план мероприятий по созданию в Российской Федерации центров репродукции и сохранения птиц семейств соколиных в Камчатском крае и дрофиных в Республике Калмыкия.– А как вы думаете отслеживать птиц? Каким образом удастся избежать отлова редких диких птиц и вывоза за рубеж под видом птицы из питомника?– Вопрос создания питомников для разведения птиц больше связан с организационной работой, и им будут заниматься научные организации, которые не заинтересованы в отлове птиц из живой природы и вывозе их в другие страны. С нашей стороны, повторюсь, мы будем как административный орган СИТЕС выдавать сертификаты на экспорт птиц после подтверждения законности их происхождения в соответствии с существующими процедурами. Ответственным по разработке комплексного плана является Минприроды России, в настоящее время его проект проходит согласование. В рамках реализации поручения президента Российской Федерации планируется, в том числе, обеспечить совершенствование нормативно-правового регулирования и усиление контрольно-надзорных функций со стороны всех ведомств как при разведении птиц, так и при их экспорте для обеспечения законности всех совершаемых операций.По информации Росприроднадзора, в научном сопровождении проекта будут принимать участие научные органы СИТЕС в России – ФГБУ "ВНИИ "Экология" и ИПЭЭ РАН.– Есть также проблема с тем, что животных, которых пытались вывезти контрабандой, но изъяли на границе некуда размещать. Так ли это до сих пор?– К сожалению, на сегодняшний день такая проблема есть, и обусловлена она недостатком государственных и частных учреждений, имеющих условия и возможность содержать диких животных. Нет мест для размещения ни для животных, которые обитают в России, ни для экзотических животных. И если с видами, обитающими в России, речь может идти, в том числе, о возвращении в естественную среду обитания, то в отношении экзотических видов такое решение невозможно, для них нужно искать место их дальнейшего содержания.Например, существует большая проблема с морскими млекопитающими, потому что для тех же дельфинов, организации, кроме дельфинариев, которые готовы принять животных на временное содержание до окончания расследования уголовного дела, найти сложно. Огромное спасибо добровольцам, которые участвуют в этом процессе. Они помогают пристроить животных и обеспечить им уход и содержание до решения их окончательной судьбы.Росприроднадзор в соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации принимает решение о дальнейшей судьбе животных в зависимости от их видовой принадлежности и охранного статуса уже после завершения всех расследований и судебных разбирательств, а до этого согласовывает место их временного содержания для обеспечения всех потребностей животного.Но мы, как административный орган СИТЕС, не имеем права передать животное в негосударственное учреждение. Соответственно, не так много государственных учреждений готовы взять на себя ответственность и работу по содержанию животных, по большей части такими учреждениями являются зоопарки.– А как может разрешиться эта ситуация?– Наш руководитель Светлана Радионова обратилась в правительство РФ с этой проблемой, есть соответствующее поручение, по которому Росприроднадзором создана межведомственная рабочая группа по разработке предложений создания центров передержки животных. Это бы решило проблему как с конфискованными животными, так с животными, задержанными на таможне. В рамках данной рабочей группы мы также рассматриваем вопрос и о "животных-пенсионерах", которых нужно отправить на доживание после завершения работы в цирке.– "Пенсионеры" также в ведении Росприроднадзора?– Нет, на сегодня, как правило, Росгосцирк обеспечивает их содержание, сами артисты берут каких-то животных для дальнейшей жизни у себя. Но проблема сейчас возникла и для них, потому что законом об ответственном обращении с животными запрещено держать дома ряд диких животных, которые включены в утвержденный правительством РФ перечень. Допустим, бурого медведя или льва гражданин Иванов не сможет взять себе на содержание.Проблема определения места содержания изъятых и конфискованных животных сейчас крайне актуальна. У нас, например, есть случай, когда был изъят львенок с серьезными проблемами со здоровьем, приведшими к слепоте. Его определили на временную передержу и оказали ветеринарную помощь. Есть желающие его взять на постоянное содержание, но организация не проходит по требованиям законодательства. Несмотря на то, что частная организация готова содержать и воспитывать животные, по закону мы можем передать его только в государственное учреждение, поэтому сейчас он находится на временном содержании. Мы надеемся на то, что будут внесены изменения в законодательство, которые позволят передать его в частные руки с хорошими условиями содержания, а с другой стороны – на возможное принятие решения по созданию центров передержки. Рабочая группа прорабатывает этот вопрос, Московский зоопарк представил прекрасное предложение по организации такого центра. Мы бы хотели первый пилотный проект видеть в Центральном федеральном округе, здесь, в Московской области, где происходит основная часть изъятий на таможне. Решение о создании пилотного центра в Центральном федеральном округе учитывает и существующую логистику, которая делает возможным содержание наибольшего количества видов животных. Кроме того, мы предлагаем развить проект в сеть федеральных центров, специализированных по отдельным группам животных, в других федеральных округах, что позволит снизить объем требуемых денежных вложений на создание таких центров.Пилотный проект создания типового специализированного федерального центра на базе зоопарков – "Центра для ответственного хранения изъятых животных" – предлагается создать на базе "Центра воспроизводства редких видов животных" – зоопитомника Московского зоопарка, расположенного в поселке Сычево Волоколамского района Московской области. Московский зоопарк в рамках работы по этому проекту подготовил расчеты затрат на создание такого центра – на его строительство требуется порядка трех миллиардов рублей, а стоимость его эксплуатации будет зависеть от видового разнообразия и количества содержащихся в нем животных. Например, содержание крупного морского млекопитающего (белухи, афалины) или тигра потребует порядка 50-60 тысяч рублей в месяц, для медведя эта сумма составит порядка 70 тысяч рублей, а для небольших животных эта сумма будет меньше, в зависимости от необходимых условий и рациона питания. В случае полной загрузки центра, а это до восьми тысяч различных животных, его содержание потребует около 12,7 миллионов рублей в месяц.– А сколько животных сейчас изымается?– К сожалению, я не смогу сказать точную цифру, потому что это эта информация относится к Федеральной таможенной службе и иным органам. Та информация, которая проходит через нас, не всегда является официальной и исчерпывающей.– Это десятки или сотни?– Десятки может быть. Хотя в нашей практике были случаи изъятия черепах в количестве нескольких тысяч, и операция по их спасению была проведена достаточно серьезная.– А "пенсионеров" много?– По прогнозам на сегодня, их не так много. Безусловно, животные максимально долго работают в цирке, но все они рано или поздно стареют и выходят на пенсию.

https://ria.ru/20210210/chukotka-1596738064.html

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https://ria.ru/20210610/medved-1736471659.html

https://ria.ru/20210530/tyuleni-1734822455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московский зоопарк, росгосцирк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), интервью, общество