https://ria.ru/20210701/kitay-1739339344.html

Си Цзиньпин: любой, кто захочет поработить Китай, "разобьет себе голову"

Си Цзиньпин: любой, кто захочет поработить Китай, "разобьет себе голову" - РИА Новости, 01.07.2021

Си Цзиньпин: любой, кто захочет поработить Китай, "разобьет себе голову"

Китайцы никогда не угнетал другие народы и никогда не будут этого делать, а тот, кто попробует поработить Китай, "разобьет себе голову", заявил в четверг... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T05:44

2021-07-01T05:44

2021-07-01T09:47

си цзиньпин

китай

в мире

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ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Китайцы никогда не угнетал другие народы и никогда не будут этого делать, а тот, кто попробует поработить Китай, "разобьет себе голову", заявил в четверг председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.В четверг на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошло масштабное торжественное собрание по случаю 100-летия основания Компартии Китая.Он подчеркнул, что "в то же время китайский народ никогда не позволит внешним силам притеснять, угнетать или поработить себя, а тот, кто захочет это сделать, непременно разобьет себе голову о стальную великую стену, созданную из плоти и крови более чем 1,4 миллиарда китайцев!".

https://ria.ru/20210616/bayden-1737314160.html

китай

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си цзиньпин, китай, в мире