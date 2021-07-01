Си Цзиньпин: любой, кто захочет поработить Китай, "разобьет себе голову"
05:44 01.07.2021 (обновлено: 09:47 01.07.2021)
© AP Photo / Andy WongТрансляция выступления председателя КНР Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь во время мероприятия, посвященного 100-летию Коммунистической партии Китая, на экране на здании торгового центра
© AP Photo / Andy Wong
Си Цзиньпин заявил, что любой, кто захочет поработить Китай, "разобьет себе голову"
ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Китайцы никогда не угнетал другие народы и никогда не будут этого делать, а тот, кто попробует поработить Китай, "разобьет себе голову", заявил в четверг председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.
В четверг на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошло масштабное торжественное собрание по случаю 100-летия основания Компартии Китая.
"Китайский народ - это народ, который отстаивает справедливость и не боится угроз и насилия. Китайская нация - это нация с сильным чувством национальной гордости и уверенности в себе. Китайский народ никогда не притеснял, не угнетал и не порабощал народы других стран, такого не было в прошлом, нет в настоящем и не будет в будущем", - заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что "в то же время китайский народ никогда не позволит внешним силам притеснять, угнетать или поработить себя, а тот, кто захочет это сделать, непременно разобьет себе голову о стальную великую стену, созданную из плоти и крови более чем 1,4 миллиарда китайцев!".