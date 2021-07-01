https://ria.ru/20210701/informatika-1739343451.html

Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике

Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике - РИА Новости, 01.07.2021

Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике

Московские школьники завоевали две золотые награды на Международной олимпиаде по информатике, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T07:51

2021-07-01T07:51

2021-07-01T09:32

социальный навигатор

образовательный центр "сириус"

сн_образование

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/106658/51/1066585156_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_25de485e4a1a7c41387ec20f1af4539d.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Московские школьники завоевали две золотые награды на Международной олимпиаде по информатике, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина."Столичные школьники завоевали две золотые награды на 33-й Международной олимпиаде по информатике", - говорится в сообщении.Победителями соревнования стали ученики из школы Центра педагогического мастерства и Специализированного научно-учебного центра - школы-интерната имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.Вместе с ними в сборной России были два ученика из Челябинской и Самарской областей - они получили золотую и серебряную медали.Олимпиада проходила дистанционно в два тура с 19 по 25 июня. В ней принял участие 351 ученик из 88 стран. Организатором в этом году стал Сингапур. Школьникам нужно было решить и запрограммировать шесть алгоритмических задач. Российская команда выполняла задания на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи."Москва сотрудничает с ведущими вузами и IТ-компаниями. Поэтому нам так приятно видеть, что достижения ребят только продолжают расти", - добавил он.Международная олимпиада по информатике проводится ежегодно с 1989 года. По правилам в команде должно быть не более четырех участников. В сборную страны ученики обычно отбираются по результатам национальных соревнований. В России команда формируется по итогам Всероссийской олимпиады по информатике и учебно-тренировочных сборов.

https://ria.ru/20210624/informatika-1738479858.html

https://na.ria.ru/20201207/chernyshenko-1588072561.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, образовательный центр "сириус", сн_образование, россия, общество