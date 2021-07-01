Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:51 01.07.2021 (обновлено: 09:32 01.07.2021)
Московские школьники завоевали два золота на Международной олимпиаде по информатике
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Московские школьники завоевали две золотые награды на Международной олимпиаде по информатике, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
"Столичные школьники завоевали две золотые награды на 33-й Международной олимпиаде по информатике", - говорится в сообщении.
Победителями соревнования стали ученики из школы Центра педагогического мастерства и Специализированного научно-учебного центра - школы-интерната имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Вместе с ними в сборной России были два ученика из Челябинской и Самарской областей - они получили золотую и серебряную медали.
Олимпиада проходила дистанционно в два тура с 19 по 25 июня. В ней принял участие 351 ученик из 88 стран. Организатором в этом году стал Сингапур. Школьникам нужно было решить и запрограммировать шесть алгоритмических задач. Российская команда выполняла задания на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи.
"В этом году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по информатике более половины всех дипломов завоевали московские школьники. Их успех - это, безусловно, талант самих ребят, серьезная подготовка, работа тренеров и большие возможности для изучения предмета, которые ученикам дает город. Это и кружки, и различные онлайн-курсы, и IТ-классы, и проект "Математическая вертикаль", в рамках которого осуществляется многоцелевая предпрофильная подготовка по математике и смежным дисциплинам", - приводятся на сайте слова научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко.
"Москва сотрудничает с ведущими вузами и IТ-компаниями. Поэтому нам так приятно видеть, что достижения ребят только продолжают расти", - добавил он.
Международная олимпиада по информатике проводится ежегодно с 1989 года. По правилам в команде должно быть не более четырех участников. В сборную страны ученики обычно отбираются по результатам национальных соревнований. В России команда формируется по итогам Всероссийской олимпиады по информатике и учебно-тренировочных сборов.
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