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Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике - РИА Новости, 01.07.2021
Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
Московские школьники завоевали две золотые награды на Международной олимпиаде по информатике, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T07:51
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Московские школьники завоевали две золотые награды на Международной олимпиаде по информатике, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина."Столичные школьники завоевали две золотые награды на 33-й Международной олимпиаде по информатике", - говорится в сообщении.Победителями соревнования стали ученики из школы Центра педагогического мастерства и Специализированного научно-учебного центра - школы-интерната имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.Вместе с ними в сборной России были два ученика из Челябинской и Самарской областей - они получили золотую и серебряную медали.Олимпиада проходила дистанционно в два тура с 19 по 25 июня. В ней принял участие 351 ученик из 88 стран. Организатором в этом году стал Сингапур. Школьникам нужно было решить и запрограммировать шесть алгоритмических задач. Российская команда выполняла задания на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи."Москва сотрудничает с ведущими вузами и IТ-компаниями. Поэтому нам так приятно видеть, что достижения ребят только продолжают расти", - добавил он.Международная олимпиада по информатике проводится ежегодно с 1989 года. По правилам в команде должно быть не более четырех участников. В сборную страны ученики обычно отбираются по результатам национальных соревнований. В России команда формируется по итогам Всероссийской олимпиады по информатике и учебно-тренировочных сборов.
https://ria.ru/20210624/informatika-1738479858.html
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социальный навигатор, образовательный центр "сириус", сн_образование, россия, общество
Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:51 01.07.2021 (обновлено: 09:32 01.07.2021)
 
© Fotolia / Sergey NivensМолодые люди с ноутбуком
Молодые люди с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Fotolia / Sergey Nivens

Московские школьники завоевали два золота на Международной олимпиаде по информатике

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Московские школьники завоевали две золотые награды на Международной олимпиаде по информатике, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
"Столичные школьники завоевали две золотые награды на 33-й Международной олимпиаде по информатике", - говорится в сообщении.
Победителями соревнования стали ученики из школы Центра педагогического мастерства и Специализированного научно-учебного центра - школы-интерната имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Вместе с ними в сборной России были два ученика из Челябинской и Самарской областей - они получили золотую и серебряную медали.
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Олимпиада проходила дистанционно в два тура с 19 по 25 июня. В ней принял участие 351 ученик из 88 стран. Организатором в этом году стал Сингапур. Школьникам нужно было решить и запрограммировать шесть алгоритмических задач. Российская команда выполняла задания на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи.
"В этом году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по информатике более половины всех дипломов завоевали московские школьники. Их успех - это, безусловно, талант самих ребят, серьезная подготовка, работа тренеров и большие возможности для изучения предмета, которые ученикам дает город. Это и кружки, и различные онлайн-курсы, и IТ-классы, и проект "Математическая вертикаль", в рамках которого осуществляется многоцелевая предпрофильная подготовка по математике и смежным дисциплинам", - приводятся на сайте слова научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко.
"Москва сотрудничает с ведущими вузами и IТ-компаниями. Поэтому нам так приятно видеть, что достижения ребят только продолжают расти", - добавил он.
Международная олимпиада по информатике проводится ежегодно с 1989 года. По правилам в команде должно быть не более четырех участников. В сборную страны ученики обычно отбираются по результатам национальных соревнований. В России команда формируется по итогам Всероссийской олимпиады по информатике и учебно-тренировочных сборов.
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