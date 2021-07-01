Флаг Сербской церкви осквернили в Косово
11:41 01.07.2021 (обновлено: 12:34 01.07.2021)
© Фото : Юлия ПетровскаяМонастырь Грачаница Косово
© Фото : Юлия Петровская
БЕЛГРАД, 1 июл – РИА Новости. Неизвестные украли флаг Сербской православной церкви (СПЦ) с ворот православного монастыря Грачаница в Косово, в среду в соцсетях появилось видео его осквернения и сожжения, сообщила епархия Рашско-Призренская СПЦ.
Один из важнейших сербских праздников Видовдан (день Святого Вита) посвящен годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами. В ходе сражения погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов. Традиционно в этот день патриотично настроенные сербы с национальной символикой отправляются к памятнику Газиместан вблизи бывшего поля боя недалеко от Приштины, в церквях проходят службы, посвященные косовским мученикам. Власти самопровозглашенной республики Косово обычно открыто или косвенно препятствуют патриотическим акциям сербов в крае, которые вызывают раздражение местных албанцев.
"В ночь с 29 на 30 июня украден флаг СПЦ с входных ворот монастыря Грачаница, который вывешивается там на большие церковные праздники. В социальных сетях появились снимки людей в масках, которые с флагами Албании в руках оскверняют церковный стяг. Учитывая его размер, речь идет об украденном в монастыре. Этот новый инцидент показывает степень угрозы религиозным свободам и безопасности объектов СПЦ в Косово", - указала сербская епархия в крае.
Суд самопровозглашенной республики Косово в среду поместил под арест гражданина Черногории, который заступился за пожилую монахиню при её досмотре полицейскими на праздник 28 июня, его ожидает суд "за разжигание религиозной и национальной ненависти" и до пяти лет тюрьмы.
Косовоалбанские власти в Приштине ранее потребовали от международных организаций по сохранению памятников культуры убрать из списка объектов "под максимальной угрозой" средневековый православный монастырь Высокие Дечаны, охраняемый ЮНЕСКО и международной миссией KFOR под эгидой НАТО, и другие объекты СПЦ. Косовоалбанские власти настаивают на том, что сами справляются с сохранением исторического и духовного наследия в крае, и неоднократно пытались добиться вступления в ЮНЕСКО и признания сербских святынь "косовским достоянием".
Епископ Восточноамериканский СПЦ Ириней в конце мая призвал советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отказаться от поддержки косовоалбанских властей из-за участившихся случаев притеснений сербского народа и церкви в крае. По данным полиции самопровозглашенной республики, с начала года зафиксировано 13 инцидентов с объектами СПЦ в крае: девять краж с отягощающими обстоятельствами и четыре случая порчи имущества.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.
Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине, в настоящий момент диалог приостановлен.