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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210701/flag-1739374173.html
Флаг Сербской церкви осквернили в Косово
Флаг Сербской церкви осквернили в Косово - РИА Новости, 01.07.2021
Флаг Сербской церкви осквернили в Косово
Неизвестные украли флаг Сербской православной церкви (СПЦ) с ворот православного монастыря Грачаница в Косово, в среду в соцсетях появилось видео его... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:41
2021-07-01T12:34
религия и мировоззрение
джейк салливан
россия
сербская православная церковь
освободительная армия косово
евросоюз
черногория
греция
справки
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БЕЛГРАД, 1 июл – РИА Новости. Неизвестные украли флаг Сербской православной церкви (СПЦ) с ворот православного монастыря Грачаница в Косово, в среду в соцсетях появилось видео его осквернения и сожжения, сообщила епархия Рашско-Призренская СПЦ.Один из важнейших сербских праздников Видовдан (день Святого Вита) посвящен годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами. В ходе сражения погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов. Традиционно в этот день патриотично настроенные сербы с национальной символикой отправляются к памятнику Газиместан вблизи бывшего поля боя недалеко от Приштины, в церквях проходят службы, посвященные косовским мученикам. Власти самопровозглашенной республики Косово обычно открыто или косвенно препятствуют патриотическим акциям сербов в крае, которые вызывают раздражение местных албанцев."В ночь с 29 на 30 июня украден флаг СПЦ с входных ворот монастыря Грачаница, который вывешивается там на большие церковные праздники. В социальных сетях появились снимки людей в масках, которые с флагами Албании в руках оскверняют церковный стяг. Учитывая его размер, речь идет об украденном в монастыре. Этот новый инцидент показывает степень угрозы религиозным свободам и безопасности объектов СПЦ в Косово", - указала сербская епархия в крае.Суд самопровозглашенной республики Косово в среду поместил под арест гражданина Черногории, который заступился за пожилую монахиню при её досмотре полицейскими на праздник 28 июня, его ожидает суд "за разжигание религиозной и национальной ненависти" и до пяти лет тюрьмы.Косовоалбанские власти в Приштине ранее потребовали от международных организаций по сохранению памятников культуры убрать из списка объектов "под максимальной угрозой" средневековый православный монастырь Высокие Дечаны, охраняемый ЮНЕСКО и международной миссией KFOR под эгидой НАТО, и другие объекты СПЦ. Косовоалбанские власти настаивают на том, что сами справляются с сохранением исторического и духовного наследия в крае, и неоднократно пытались добиться вступления в ЮНЕСКО и признания сербских святынь "косовским достоянием".Епископ Восточноамериканский СПЦ Ириней в конце мая призвал советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отказаться от поддержки косовоалбанских властей из-за участившихся случаев притеснений сербского народа и церкви в крае. По данным полиции самопровозглашенной республики, с начала года зафиксировано 13 инцидентов с объектами СПЦ в крае: девять краж с отягощающими обстоятельствами и четыре случая порчи имущества.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине, в настоящий момент диалог приостановлен.
https://ria.ru/20210611/kosovo-1736671546.html
https://ria.ru/20210517/kosovo-1732365760.html
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джейк салливан, россия, сербская православная церковь, освободительная армия косово, евросоюз, черногория, греция, справки

Флаг Сербской церкви осквернили в Косово

11:41 01.07.2021 (обновлено: 12:34 01.07.2021)
 
© Фото : Юлия ПетровскаяМонастырь Грачаница Косово
Монастырь Грачаница Косово - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : Юлия Петровская
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БЕЛГРАД, 1 июл – РИА Новости. Неизвестные украли флаг Сербской православной церкви (СПЦ) с ворот православного монастыря Грачаница в Косово, в среду в соцсетях появилось видео его осквернения и сожжения, сообщила епархия Рашско-Призренская СПЦ.
Один из важнейших сербских праздников Видовдан (день Святого Вита) посвящен годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами. В ходе сражения погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов. Традиционно в этот день патриотично настроенные сербы с национальной символикой отправляются к памятнику Газиместан вблизи бывшего поля боя недалеко от Приштины, в церквях проходят службы, посвященные косовским мученикам. Власти самопровозглашенной республики Косово обычно открыто или косвенно препятствуют патриотическим акциям сербов в крае, которые вызывают раздражение местных албанцев.
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"В ночь с 29 на 30 июня украден флаг СПЦ с входных ворот монастыря Грачаница, который вывешивается там на большие церковные праздники. В социальных сетях появились снимки людей в масках, которые с флагами Албании в руках оскверняют церковный стяг. Учитывая его размер, речь идет об украденном в монастыре. Этот новый инцидент показывает степень угрозы религиозным свободам и безопасности объектов СПЦ в Косово", - указала сербская епархия в крае.
Суд самопровозглашенной республики Косово в среду поместил под арест гражданина Черногории, который заступился за пожилую монахиню при её досмотре полицейскими на праздник 28 июня, его ожидает суд "за разжигание религиозной и национальной ненависти" и до пяти лет тюрьмы.
Косовоалбанские власти в Приштине ранее потребовали от международных организаций по сохранению памятников культуры убрать из списка объектов "под максимальной угрозой" средневековый православный монастырь Высокие Дечаны, охраняемый ЮНЕСКО и международной миссией KFOR под эгидой НАТО, и другие объекты СПЦ. Косовоалбанские власти настаивают на том, что сами справляются с сохранением исторического и духовного наследия в крае, и неоднократно пытались добиться вступления в ЮНЕСКО и признания сербских святынь "косовским достоянием".
Епископ Восточноамериканский СПЦ Ириней в конце мая призвал советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отказаться от поддержки косовоалбанских властей из-за участившихся случаев притеснений сербского народа и церкви в крае. По данным полиции самопровозглашенной республики, с начала года зафиксировано 13 инцидентов с объектами СПЦ в крае: девять краж с отягощающими обстоятельствами и четыре случая порчи имущества.
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Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.
Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине, в настоящий момент диалог приостановлен.
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