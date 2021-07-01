https://ria.ru/20210701/facebook-1739466149.html

Роскомнадзор составит протоколы на Facebook, Whatsapp и Twitter

Роскомнадзор составит протоколы на Facebook, Whatsapp и Twitter - РИА Новости, 01.07.2021

Роскомнадзор составит протоколы на Facebook, Whatsapp и Twitter

Компании Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных россиян на территории РФ, на них будут составлены административные протоколы, причем РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T18:20

2021-07-01T18:20

2021-07-01T18:39

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Компании Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных россиян на территории РФ, на них будут составлены административные протоколы, причем WhatsApp из-за нелокализации данных грозит штраф до 6 миллионов рублей, а Facebook и Twitter - до 18 миллионов рублей за повторное нарушение, говорится в сообщении Роскомнадзора."Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на составление административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных (ПД) в части локализации баз данных российских пользователей на территории России", - сообщает ведомство.В отношении WhatsApp будет составлен административный протокол за первое нарушение требования о локализации в соответствии со статьей 13.11 ("Нарушение законодательства РФ в области персональных данных") Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в отношении Facebook и Twitter - за повторное нарушение требования."Отсутствие подтверждения факта локализации баз данных российских граждан на территории РФ влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 1 миллиона до 6 миллионов рублей (часть 8 ст. 13.11 КоАП РФ). В случае повторного нарушения этого требования - от 6 миллионов до 18 миллионов рублей (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ)", - напоминает Роскомнадзор.

https://ria.ru/20210630/akkaunt-1739245554.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество, россия, facebook, whatsapp inc., twitter