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Роскомнадзор составит протоколы на Facebook, Whatsapp и Twitter
Роскомнадзор составит протоколы на Facebook, Whatsapp и Twitter - РИА Новости, 01.07.2021
Роскомнадзор составит протоколы на Facebook, Whatsapp и Twitter
Компании Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных россиян на территории РФ, на них будут составлены административные протоколы, причем РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T18:20
2021-07-01T18:39
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Компании Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных россиян на территории РФ, на них будут составлены административные протоколы, причем WhatsApp из-за нелокализации данных грозит штраф до 6 миллионов рублей, а Facebook и Twitter - до 18 миллионов рублей за повторное нарушение, говорится в сообщении Роскомнадзора."Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на составление административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных (ПД) в части локализации баз данных российских пользователей на территории России", - сообщает ведомство.В отношении WhatsApp будет составлен административный протокол за первое нарушение требования о локализации в соответствии со статьей 13.11 ("Нарушение законодательства РФ в области персональных данных") Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в отношении Facebook и Twitter - за повторное нарушение требования."Отсутствие подтверждения факта локализации баз данных российских граждан на территории РФ влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 1 миллиона до 6 миллионов рублей (часть 8 ст. 13.11 КоАП РФ). В случае повторного нарушения этого требования - от 6 миллионов до 18 миллионов рублей (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ)", - напоминает Роскомнадзор.
https://ria.ru/20210630/akkaunt-1739245554.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество, россия, facebook, whatsapp inc., twitter
Роскомнадзор составит протоколы на Facebook, Whatsapp и Twitter
18:20 01.07.2021 (обновлено: 18:39 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На Facebook, Whatsapp и Twitter составят протоколы за отсутствие локализации данных россиян

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Компании Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных россиян на территории РФ, на них будут составлены административные протоколы, причем WhatsApp из-за нелокализации данных грозит штраф до 6 миллионов рублей, а Facebook и Twitter - до 18 миллионов рублей за повторное нарушение, говорится в сообщении Роскомнадзора.
"Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на составление административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных (ПД) в части локализации баз данных российских пользователей на территории России", - сообщает ведомство.
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В отношении WhatsApp будет составлен административный протокол за первое нарушение требования о локализации в соответствии со статьей 13.11 ("Нарушение законодательства РФ в области персональных данных") Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в отношении Facebook и Twitter - за повторное нарушение требования.
"Отсутствие подтверждения факта локализации баз данных российских граждан на территории РФ влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 1 миллиона до 6 миллионов рублей (часть 8 ст. 13.11 КоАП РФ). В случае повторного нарушения этого требования - от 6 миллионов до 18 миллионов рублей (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ)", - напоминает Роскомнадзор.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииОбществоРоссияFacebookWhatsApp Inc.Twitter
 
 
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