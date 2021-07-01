Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/dtp-1739411400.html
ЦОДД назвал причину половины смертных ДТП в Москве
ЦОДД назвал причину половины смертных ДТП в Москве - РИА Новости, 01.07.2021
ЦОДД назвал причину половины смертных ДТП в Москве
Высокая скорость является причиной почти половины аварий со смертельным исходом на дорогах Москвы, сообщил руководитель ГКУ "Центр организации дорожного... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:23
2021-07-01T14:23
россия
михаил кизлык
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738192111_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_a156321ac5854a76830c51238b76aa0a.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Высокая скорость является причиной почти половины аварий со смертельным исходом на дорогах Москвы, сообщил руководитель ГКУ "Центр организации дорожного движения" Михаил Кизлык."На текущий момент почти 50% ДТП со смертями происходят из-за превышения скорости", - сообщил Кизлык на Московском урбанистическом форуме. В столичном департаменте транспорта уточнили, что с начала года превышение скорости стало причиной 46% всех аварий с летальным исходом.Кизлык рассказал, что с 2010 года показатель социального риска в Москве снизился на 55%."Если сравнивать с городами России, то Москва является лидером по этому показателю. Мы видим, что рядом находится Санкт-Петербург, Севастополь. Если сравнивать с мировыми городами, Москва также находится в топе лидеров по этому показателю", - рассказал он.Руководитель ЦОДД отметил, что дороги Москвы с каждым годом становятся безопаснее и лучше. На текущий момент 100% города покрыто интеллектуальной транспортной системой, куда входят камеры телеобзора, светофорные объекты, комплексы фотовидеофиксации и другие элементы, которые позволяют держать дорожную ситуацию под контролем."По статистике, в месте, где есть очаг аварийности и есть большая концентрация транспортных происшествий, после установки комплекса фотовидеофиксации количество ДТП снижается на 40%", - отметил он.
https://ria.ru/20210618/gibdd-1737604931.html
https://ria.ru/20210617/avto-1737471796.html
россия
москва
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738192111_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_eb3a423fe470ff14fe31dbb2d6a26036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил кизлык, центр организации дорожного движения (цодд), москва, севастополь
ЦОДД назвал причину половины смертных ДТП в Москве
14:23 01.07.2021
 
© РИА НовостиДТП в поселении Щаповское в Новой Москве
ДТП в поселении Щаповское в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости

ЦОДД назвал высокую скорость причиной почти половины смертных ДТП в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Высокая скорость является причиной почти половины аварий со смертельным исходом на дорогах Москвы, сообщил руководитель ГКУ "Центр организации дорожного движения" Михаил Кизлык.
"На текущий момент почти 50% ДТП со смертями происходят из-за превышения скорости", - сообщил Кизлык на Московском урбанистическом форуме. В столичном департаменте транспорта уточнили, что с начала года превышение скорости стало причиной 46% всех аварий с летальным исходом.
Кизлык рассказал, что с 2010 года показатель социального риска в Москве снизился на 55%.
"Если сравнивать с городами России, то Москва является лидером по этому показателю. Мы видим, что рядом находится Санкт-Петербург, Севастополь. Если сравнивать с мировыми городами, Москва также находится в топе лидеров по этому показателю", - рассказал он.
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 17:30
Столичная ГИБДД назвала самые опасные магистрали в Москве
Руководитель ЦОДД отметил, что дороги Москвы с каждым годом становятся безопаснее и лучше. На текущий момент 100% города покрыто интеллектуальной транспортной системой, куда входят камеры телеобзора, светофорные объекты, комплексы фотовидеофиксации и другие элементы, которые позволяют держать дорожную ситуацию под контролем.
"По статистике, в месте, где есть очаг аварийности и есть большая концентрация транспортных происшествий, после установки комплекса фотовидеофиксации количество ДТП снижается на 40%", - отметил он.
Предупреждение о соблюдении скоростного режима над дорогой в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 19:13
В Госдуме предложили ввести новый штраф за превышение скорости
 
РоссияМихаил КизлыкЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказал о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
16:17Нацагентство потребовало уволить главу "Нафтогаза Украины"
16:11В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
16:11Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
16:09Эксперт объяснил, почему лекарство от СМА стоит так дорого
16:08Иммунитет к COVID-19 вряд ли кодируется одним геном, заявил эксперт
16:06Тимошенко предрекла Украине потерю большей части территорий
16:06Захарова назвала "швейковщиной" претензии Чехии из-за взрывов во Врбетице
16:00В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин
15:57Адвокат Сафронова заявил, что очные ставки с чиновниками не проводились
15:53МИД назвал неприемлемыми требования Праги о выплате компенсации
15:52Ракета "Союз" стартовала с космодрома Восточный
15:51В Кузбассе заявили, что в мэрии не угрожали пожаловавшейся Путину женщине
15:50Посла Чехии вызвали в МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице
15:47В Москву вернется 30-градусная жара
15:47В якутском ресторане вместо воды ребенку налили антисептик
Лента новостейМолния