https://ria.ru/20210701/dtp-1739411400.html

ЦОДД назвал причину половины смертных ДТП в Москве

ЦОДД назвал причину половины смертных ДТП в Москве - РИА Новости, 01.07.2021

ЦОДД назвал причину половины смертных ДТП в Москве

Высокая скорость является причиной почти половины аварий со смертельным исходом на дорогах Москвы, сообщил руководитель ГКУ "Центр организации дорожного... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:23

2021-07-01T14:23

2021-07-01T14:23

россия

михаил кизлык

центр организации дорожного движения (цодд)

москва

севастополь

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Высокая скорость является причиной почти половины аварий со смертельным исходом на дорогах Москвы, сообщил руководитель ГКУ "Центр организации дорожного движения" Михаил Кизлык."На текущий момент почти 50% ДТП со смертями происходят из-за превышения скорости", - сообщил Кизлык на Московском урбанистическом форуме. В столичном департаменте транспорта уточнили, что с начала года превышение скорости стало причиной 46% всех аварий с летальным исходом.Кизлык рассказал, что с 2010 года показатель социального риска в Москве снизился на 55%."Если сравнивать с городами России, то Москва является лидером по этому показателю. Мы видим, что рядом находится Санкт-Петербург, Севастополь. Если сравнивать с мировыми городами, Москва также находится в топе лидеров по этому показателю", - рассказал он.Руководитель ЦОДД отметил, что дороги Москвы с каждым годом становятся безопаснее и лучше. На текущий момент 100% города покрыто интеллектуальной транспортной системой, куда входят камеры телеобзора, светофорные объекты, комплексы фотовидеофиксации и другие элементы, которые позволяют держать дорожную ситуацию под контролем."По статистике, в месте, где есть очаг аварийности и есть большая концентрация транспортных происшествий, после установки комплекса фотовидеофиксации количество ДТП снижается на 40%", - отметил он.

https://ria.ru/20210618/gibdd-1737604931.html

https://ria.ru/20210617/avto-1737471796.html

россия

москва

севастополь

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россия, михаил кизлык, центр организации дорожного движения (цодд), москва, севастополь