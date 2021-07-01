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Культура
https://ria.ru/20210701/diana-1739267205.html
Бессмертная леди Ди. Ее нельзя представить 60-летней
Бессмертная леди Ди. Ее нельзя представить 60-летней - РИА Новости, 01.07.2021
Бессмертная леди Ди. Ее нельзя представить 60-летней
Леди Диане исполнилось бы 60 лет. В этот день, даже несмотря на пандемию и ограничения, наверняка было бы торжество. Памятные мероприятия все же состоятся:... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T08:00
2021-07-01T08:02
культура
принц гарри
уильям, герцог кембриджский
владислав лисовец
versace
арчи (артур цветков)
елизавета ii
диана, принцесса уэльская
лондон
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Роман Харрасов. Леди Диане исполнилось бы 60 лет. В этот день, даже несмотря на пандемию и ограничения, наверняка было бы торжество. Памятные мероприятия все же состоятся: сыновья принцессы Уильям и Гарри откроют памятник матери. Хотя Дианы нет уже более двух десятилетий, она все еще влияет на жизни людей. Как именно — в материале РИА Новости. Титул потеряла, но осталась принцессойВ Великобритании несколько сотен разных титулов. Одни передаются по наследству, другие присваивает королева. Какие-то появляются вновь, а какие-то навсегда возвращают короне. Титул принцессы Уэльской — тот самый случай, когда его автоматически получает жена принца Уэльского вместе с рядом других имен. По титулу сразу понятно, кто эта персона. Интересно, что в Великобритании наследница престола титул принцессы Уэльской не получает. Единственным исключением была будущая королева Мария I — та самая Кровавая Мэри.Итак, Диана после развода с Чарльзом автоматически потеряла титул. На время он стал свободным, как и сам наследник престола. Но после брака старшего сына королевы с давней любовницей Камиллой Паркер-Боулз все регалии, положенные его жене, перешли ей, включая и титул "принцесса Уэльская". Однако Камилла ни дня его не использовала и называет себя герцогиней Корнуолльской. Она сознательно отказалась от многовековой традиции, чтобы не ассоциироваться с умершей Дианой, ведь та и после лишения титула, и даже после смерти остается принцессой. С кончиной Елизаветы II королем Великобритании должен стать Чарльз, Камилла получит титул королевы-консорта, а титул принцессы Уэльской перейдет жене старшего сына Дианы — Кейт. Будет ли она носить громкое имя свекрови — станет известно только после смены власти. Новая Диана в семье Виндзор В родовитых семьях, особенно королевских, есть традиция называть детей в честь предков. Так, мы знаем, что во Франции было 19 королей Людовиков, а в России три императора Александра, да и королева Великобритании Елизавета — вторая по счету. После смерти Дианы у нее появилось пять внуков. Первенцем и будущим наследником престола стал мальчик — его назвали Джордж. Второй в семье Уильяма и Кейт родилась девочка, но родители (безусловно, после обсуждения с королевой) назвали ее Шарлоттой. Далее были снова мальчики: третий сын Уильяма — Луи и первенец Гарри — Арчи.И вот 4 июня 2021-го вновь пополнение в семье — у Гарри родилась дочь. Ее назвали в честь прабабушки и бабушки — Лиллибет (так в детстве называли саму королеву) и Диана. Как стало известно, благословение дала лично Елизавета II.Конечно, сейчас малышку зовут Лиллибет, но по традиции с возрастом она сможет в качестве основного использовать и второе имя — Диана. Хотя принцессой Уэльской ей уже не стать, если только ее дед, дядя или кузен — будущие короли — не решат изменить традицию.Кенсингтонский дворец — до сих пор ее замокСегодня памятник леди Ди появится в скромном дворце на западе Лондона не случайно — официально он принадлежал принцессе с момента брака в 1981-м до самой смерти в 1997-м.Сейчас здание — официальная резиденция ее старшего сына Уильяма и его супруги. Таким образом, с появлением памятника Диана "вернется" домой.Всемирная любовь: бессмертная принцессаДо сих пор поклонники леди Ди исчисляются миллионами. Ее образ копируют, ее стилю подражают. Но была ли она настоящей иконой при жизни?Эксперт моды Владислав Лисовец полагает, что Диану запомнили благодаря личным качествам. "Я уверен, ее и забрали, чтобы у людей на всю жизнь осталась икона, как и Мэрилин Монро. Кротость и неловкость — вот что делало ее одежду красивой. Тогда все так носили: подплечники, блузки от Versace, брюки-бананы. Она не задавала тренды, она их использовала. И очень трогательно смотрелась, и все становилось суперкрутым", — считает Лисовец.Другой специалист — президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова отметила, что именно Диана не только сама стала народной принцессой, но и сделала всю королевскую семью ближе к людям."Она активно занималась благотворительностью, посещала госпитали. Ее сыновья продолжили эту миссию и вопреки законам придворного этикета позволяют себе обниматься с больными и делать с ними селфи. Диана не боялась появляться в обществе с детьми. Принц Уильям делает то же самое", — заметила Холгова.При этом, отмечает эксперт, частое нарушение Дианой придворного дресс-кода не стало традицией для королевской семьи: "Внести коррективы в правила внешнего вида при дворе ей не удалось. Классические дресс-коды остались прежними".Феномен принцессы Дианы описывают в книгах, журналисты выдают новые подробности и публикуют неизданные интервью, ее платья и личные вещи продают на аукционах и выставляют в галереях. Сегодня ее будут вспоминать по всему миру, а в Лондоне после всех скандалов и недомолвок на лужайке у ее дворца встретятся сыновья — принцы Уильям и Гарри.
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принц гарри, уильям, герцог кембриджский, владислав лисовец, versace, арчи (артур цветков), елизавета ii, диана, принцесса уэльская, лондон, сандрингем

Бессмертная леди Ди. Ее нельзя представить 60-летней

08:00 01.07.2021 (обновлено: 08:02 01.07.2021)
 
© AFP 2021 / PATRICK RIVIERE Принцесса Диана
Принцесса Диана - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© AFP 2021 / PATRICK RIVIERE
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Роман Харрасов. Леди Диане исполнилось бы 60 лет. В этот день, даже несмотря на пандемию и ограничения, наверняка было бы торжество. Памятные мероприятия все же состоятся: сыновья принцессы Уильям и Гарри откроют памятник матери. Хотя Дианы нет уже более двух десятилетий, она все еще влияет на жизни людей. Как именно — в материале РИА Новости.

Титул потеряла, но осталась принцессой

В Великобритании несколько сотен разных титулов. Одни передаются по наследству, другие присваивает королева. Какие-то появляются вновь, а какие-то навсегда возвращают короне.
Титул принцессы Уэльской — тот самый случай, когда его автоматически получает жена принца Уэльского вместе с рядом других имен. По титулу сразу понятно, кто эта персона.
Интересно, что в Великобритании наследница престола титул принцессы Уэльской не получает. Единственным исключением была будущая королева Мария I — та самая Кровавая Мэри.
© AP PhotoПринц Чарльз и принцесса Диана во дворце фестивалей и конгрессов в Каннах
Принц Чарльз и принцесса Диана во дворце фестивалей и конгрессов в Каннах - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© AP Photo
Принц Чарльз и принцесса Диана во дворце фестивалей и конгрессов в Каннах
Итак, Диана после развода с Чарльзом автоматически потеряла титул. На время он стал свободным, как и сам наследник престола. Но после брака старшего сына королевы с давней любовницей Камиллой Паркер-Боулз все регалии, положенные его жене, перешли ей, включая и титул "принцесса Уэльская".
Однако Камилла ни дня его не использовала и называет себя герцогиней Корнуолльской. Она сознательно отказалась от многовековой традиции, чтобы не ассоциироваться с умершей Дианой, ведь та и после лишения титула, и даже после смерти остается принцессой.
© AP Photo / Toby Melville, PoolПринц Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла Паркер-Боулз
Принц Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла Паркер-Боулз - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© AP Photo / Toby Melville, Pool
Принц Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла Паркер-Боулз
С кончиной Елизаветы II королем Великобритании должен стать Чарльз, Камилла получит титул королевы-консорта, а титул принцессы Уэльской перейдет жене старшего сына Дианы — Кейт. Будет ли она носить громкое имя свекрови — станет известно только после смены власти.

Новая Диана в семье Виндзор

В родовитых семьях, особенно королевских, есть традиция называть детей в честь предков. Так, мы знаем, что во Франции было 19 королей Людовиков, а в России три императора Александра, да и королева Великобритании Елизавета — вторая по счету.
После смерти Дианы у нее появилось пять внуков. Первенцем и будущим наследником престола стал мальчик — его назвали Джордж. Второй в семье Уильяма и Кейт родилась девочка, но родители (безусловно, после обсуждения с королевой) назвали ее Шарлоттой.
Далее были снова мальчики: третий сын Уильяма — Луи и первенец Гарри — Арчи.
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Принц Гарри и Меган Маркл
И вот 4 июня 2021-го вновь пополнение в семье — у Гарри родилась дочь. Ее назвали в честь прабабушки и бабушки — Лиллибет (так в детстве называли саму королеву) и Диана. Как стало известно, благословение дала лично Елизавета II.
Конечно, сейчас малышку зовут Лиллибет, но по традиции с возрастом она сможет в качестве основного использовать и второе имя — Диана. Хотя принцессой Уэльской ей уже не стать, если только ее дед, дядя или кузен — будущие короли — не решат изменить традицию.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Королева Великобритании Елизавета II

Кенсингтонский дворец — до сих пор ее замок

Сегодня памятник леди Ди появится в скромном дворце на западе Лондона не случайно — официально он принадлежал принцессе с момента брака в 1981-м до самой смерти в 1997-м.
Сейчас здание — официальная резиденция ее старшего сына Уильяма и его супруги. Таким образом, с появлением памятника Диана "вернется" домой.
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

Памятник королеве Виктории на фоне Кенсингтонского дворца в Лондоне, где родилась будущая королева Александрина Виктория, названная в честь матери и крестного отца, русского императора Александра I

Кенсингтонский дворец
1 из 3

Памятник королеве Виктории на фоне Кенсингтонского дворца в Лондоне, где родилась будущая королева Александрина Виктория, названная в честь матери и крестного отца, русского императора Александра I

© РИА Новости / Владимир Родионов
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© РИА Новости / Елена Пахомова

Кенсингтонский дворец после ремонта

Открытие Кенсингтонского дворца после ремонта
2 из 3

Кенсингтонский дворец после ремонта

© РИА Новости / Елена Пахомова
© РИА Новости / Елена Пахомова

Кенсингтонский дворец после ремонта

Открытие Кенсингтонского дворца после ремонта
3 из 3

Кенсингтонский дворец после ремонта

© РИА Новости / Елена Пахомова
1 из 3

Памятник королеве Виктории на фоне Кенсингтонского дворца в Лондоне, где родилась будущая королева Александрина Виктория, названная в честь матери и крестного отца, русского императора Александра I

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Кенсингтонский дворец после ремонта

© РИА Новости / Елена Пахомова
3 из 3

Кенсингтонский дворец после ремонта

© РИА Новости / Елена Пахомова

Всемирная любовь: бессмертная принцесса

До сих пор поклонники леди Ди исчисляются миллионами. Ее образ копируют, ее стилю подражают. Но была ли она настоящей иконой при жизни?
© AP Photo / Herman Knippertz

Принцесса Уэльская во время вечернего приема, устроенного западногерманским президентом Рихардом фон Вайцзеккером в Бонне, Германия

Принцесса Уэльская во время вечернего приема, устроенного западно-германским президентом Рихардом фон Вайцзеккером в Бонне, Германия
1 из 7

Принцесса Уэльская во время вечернего приема, устроенного западногерманским президентом Рихардом фон Вайцзеккером в Бонне, Германия

© AP Photo / Herman Knippertz
© AP Photo / PA Pool

Принцесса Диана и принц Чарльз в день своей свадьбы в Лондоне, 29 июля 1981 года

Принцесса Диана и принц Чарльз в день своей свадьбы в Лондоне, 29 июля 1981
2 из 7

Принцесса Диана и принц Чарльз в день своей свадьбы в Лондоне, 29 июля 1981 года

© AP Photo / PA Pool
© AP Photo / Ronald Reagan LibraryПринцесса Диана танцует с Джоном Траволтой. 9 ноября 1985 года
Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой. 9 ноября 1985 года
3 из 7
Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой. 9 ноября 1985 года
© AP Photo / Ronald Reagan Library
© Фото : Historic Royal PalacesПлатья принцессы Дианы
Платья принцессы Дианы
4 из 7
Платья принцессы Дианы
© Фото : Historic Royal Palaces
© Фото : Kerry Taylor Auctions

Платье из коллекции принцессы Дианы

Платье из коллекции принцессы Дианы на аукционе Kerry Taylor Auctions
5 из 7

Платье из коллекции принцессы Дианы

© Фото : Kerry Taylor Auctions
© Фото : Kerry Taylor Auctions

Платье из коллекции принцессы Дианы

Платье из коллекции принцессы Дианы на аукционе Kerry Taylor Auctions
6 из 7

Платье из коллекции принцессы Дианы

© Фото : Kerry Taylor Auctions
© Фото : Kerry Taylor Auctions

Платье из коллекции принцессы Дианы

Платье из коллекции принцессы Дианы на аукционе Kerry Taylor Auctions
7 из 7

Платье из коллекции принцессы Дианы

© Фото : Kerry Taylor Auctions
1 из 7

Принцесса Уэльская во время вечернего приема, устроенного западногерманским президентом Рихардом фон Вайцзеккером в Бонне, Германия

© AP Photo / Herman Knippertz
2 из 7

Принцесса Диана и принц Чарльз в день своей свадьбы в Лондоне, 29 июля 1981 года

© AP Photo / PA Pool
3 из 7
Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой. 9 ноября 1985 года
© AP Photo / Ronald Reagan Library
4 из 7
Платья принцессы Дианы
© Фото : Historic Royal Palaces
5 из 7

Платье из коллекции принцессы Дианы

© Фото : Kerry Taylor Auctions
6 из 7

Платье из коллекции принцессы Дианы

© Фото : Kerry Taylor Auctions
7 из 7

Платье из коллекции принцессы Дианы

© Фото : Kerry Taylor Auctions
Эксперт моды Владислав Лисовец полагает, что Диану запомнили благодаря личным качествам.
"Я уверен, ее и забрали, чтобы у людей на всю жизнь осталась икона, как и Мэрилин Монро. Кротость и неловкость — вот что делало ее одежду красивой. Тогда все так носили: подплечники, блузки от Versace, брюки-бананы. Она не задавала тренды, она их использовала. И очень трогательно смотрелась, и все становилось суперкрутым", — считает Лисовец.
Другой специалист — президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова отметила, что именно Диана не только сама стала народной принцессой, но и сделала всю королевскую семью ближе к людям.
"Она активно занималась благотворительностью, посещала госпитали. Ее сыновья продолжили эту миссию и вопреки законам придворного этикета позволяют себе обниматься с больными и делать с ними селфи. Диана не боялась появляться в обществе с детьми. Принц Уильям делает то же самое", — заметила Холгова.
При этом, отмечает эксперт, частое нарушение Дианой придворного дресс-кода не стало традицией для королевской семьи: "Внести коррективы в правила внешнего вида при дворе ей не удалось. Классические дресс-коды остались прежними".
© AP PhotoДиана Спенсер в Лондоне. Ноябрь 1980
Диана Спенсер в Лондоне. Ноябрь 1980 - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© AP Photo
Диана Спенсер в Лондоне. Ноябрь 1980
Феномен принцессы Дианы описывают в книгах, журналисты выдают новые подробности и публикуют неизданные интервью, ее платья и личные вещи продают на аукционах и выставляют в галереях. Сегодня ее будут вспоминать по всему миру, а в Лондоне после всех скандалов и недомолвок на лужайке у ее дворца встретятся сыновья — принцы Уильям и Гарри.
Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 15:36
Без титулов и денег. Разрушат ли принц Гарри и Меган британскую монархию
 
КультураПринц ГарриУильям, герцог КембриджскийВладислав ЛисовецVersaceАрчи (Артур Цветков)Елизавета IIДиана, принцесса УэльскаяЛондонСандрингем
 
 
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