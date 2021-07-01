https://ria.ru/20210701/diana-1739267205.html

Бессмертная леди Ди. Ее нельзя представить 60-летней

Бессмертная леди Ди. Ее нельзя представить 60-летней - РИА Новости, 01.07.2021

Бессмертная леди Ди. Ее нельзя представить 60-летней

Леди Диане исполнилось бы 60 лет. В этот день, даже несмотря на пандемию и ограничения, наверняка было бы торжество. Памятные мероприятия все же состоятся:... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T08:00

2021-07-01T08:00

2021-07-01T08:02

культура

принц гарри

уильям, герцог кембриджский

владислав лисовец

versace

арчи (артур цветков)

елизавета ii

диана, принцесса уэльская

лондон

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Роман Харрасов. Леди Диане исполнилось бы 60 лет. В этот день, даже несмотря на пандемию и ограничения, наверняка было бы торжество. Памятные мероприятия все же состоятся: сыновья принцессы Уильям и Гарри откроют памятник матери. Хотя Дианы нет уже более двух десятилетий, она все еще влияет на жизни людей. Как именно — в материале РИА Новости. Титул потеряла, но осталась принцессойВ Великобритании несколько сотен разных титулов. Одни передаются по наследству, другие присваивает королева. Какие-то появляются вновь, а какие-то навсегда возвращают короне. Титул принцессы Уэльской — тот самый случай, когда его автоматически получает жена принца Уэльского вместе с рядом других имен. По титулу сразу понятно, кто эта персона. Интересно, что в Великобритании наследница престола титул принцессы Уэльской не получает. Единственным исключением была будущая королева Мария I — та самая Кровавая Мэри.Итак, Диана после развода с Чарльзом автоматически потеряла титул. На время он стал свободным, как и сам наследник престола. Но после брака старшего сына королевы с давней любовницей Камиллой Паркер-Боулз все регалии, положенные его жене, перешли ей, включая и титул "принцесса Уэльская". Однако Камилла ни дня его не использовала и называет себя герцогиней Корнуолльской. Она сознательно отказалась от многовековой традиции, чтобы не ассоциироваться с умершей Дианой, ведь та и после лишения титула, и даже после смерти остается принцессой. С кончиной Елизаветы II королем Великобритании должен стать Чарльз, Камилла получит титул королевы-консорта, а титул принцессы Уэльской перейдет жене старшего сына Дианы — Кейт. Будет ли она носить громкое имя свекрови — станет известно только после смены власти. Новая Диана в семье Виндзор В родовитых семьях, особенно королевских, есть традиция называть детей в честь предков. Так, мы знаем, что во Франции было 19 королей Людовиков, а в России три императора Александра, да и королева Великобритании Елизавета — вторая по счету. После смерти Дианы у нее появилось пять внуков. Первенцем и будущим наследником престола стал мальчик — его назвали Джордж. Второй в семье Уильяма и Кейт родилась девочка, но родители (безусловно, после обсуждения с королевой) назвали ее Шарлоттой. Далее были снова мальчики: третий сын Уильяма — Луи и первенец Гарри — Арчи.И вот 4 июня 2021-го вновь пополнение в семье — у Гарри родилась дочь. Ее назвали в честь прабабушки и бабушки — Лиллибет (так в детстве называли саму королеву) и Диана. Как стало известно, благословение дала лично Елизавета II.Конечно, сейчас малышку зовут Лиллибет, но по традиции с возрастом она сможет в качестве основного использовать и второе имя — Диана. Хотя принцессой Уэльской ей уже не стать, если только ее дед, дядя или кузен — будущие короли — не решат изменить традицию.Кенсингтонский дворец — до сих пор ее замокСегодня памятник леди Ди появится в скромном дворце на западе Лондона не случайно — официально он принадлежал принцессе с момента брака в 1981-м до самой смерти в 1997-м.Сейчас здание — официальная резиденция ее старшего сына Уильяма и его супруги. Таким образом, с появлением памятника Диана "вернется" домой.Всемирная любовь: бессмертная принцессаДо сих пор поклонники леди Ди исчисляются миллионами. Ее образ копируют, ее стилю подражают. Но была ли она настоящей иконой при жизни?Эксперт моды Владислав Лисовец полагает, что Диану запомнили благодаря личным качествам. "Я уверен, ее и забрали, чтобы у людей на всю жизнь осталась икона, как и Мэрилин Монро. Кротость и неловкость — вот что делало ее одежду красивой. Тогда все так носили: подплечники, блузки от Versace, брюки-бананы. Она не задавала тренды, она их использовала. И очень трогательно смотрелась, и все становилось суперкрутым", — считает Лисовец.Другой специалист — президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова отметила, что именно Диана не только сама стала народной принцессой, но и сделала всю королевскую семью ближе к людям."Она активно занималась благотворительностью, посещала госпитали. Ее сыновья продолжили эту миссию и вопреки законам придворного этикета позволяют себе обниматься с больными и делать с ними селфи. Диана не боялась появляться в обществе с детьми. Принц Уильям делает то же самое", — заметила Холгова.При этом, отмечает эксперт, частое нарушение Дианой придворного дресс-кода не стало традицией для королевской семьи: "Внести коррективы в правила внешнего вида при дворе ей не удалось. Классические дресс-коды остались прежними".Феномен принцессы Дианы описывают в книгах, журналисты выдают новые подробности и публикуют неизданные интервью, ее платья и личные вещи продают на аукционах и выставляют в галереях. Сегодня ее будут вспоминать по всему миру, а в Лондоне после всех скандалов и недомолвок на лужайке у ее дворца встретятся сыновья — принцы Уильям и Гарри.

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принц гарри, уильям, герцог кембриджский, владислав лисовец, versace, арчи (артур цветков), елизавета ii, диана, принцесса уэльская, лондон, сандрингем