https://ria.ru/20210701/delta-1739400659.html

В России почти у всех пациентов с COVID-19 на ИВЛ выявили дельта-штамм

В России почти у всех пациентов с COVID-19 на ИВЛ выявили дельта-штамм - РИА Новости, 01.07.2021

В России почти у всех пациентов с COVID-19 на ИВЛ выявили дельта-штамм

Почти 90% россиян с коронавирусом, которые находятся в стационарах, заразились штаммом "дельта", сообщил член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:35

2021-07-01T13:35

2021-07-01T14:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

сергей авдеев

общество

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Почти 90% россиян с коронавирусом, которые находятся в стационарах, заразились штаммом "дельта", сообщил член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой пульмонологии 1-го Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Сергей Авдеев.По его словам, у пациентов наблюдается более тяжелое течение коронавируса. Все чаще им требуется кислородная терапия, кислородная поддержка, в том числе и искусственная вентиляция легких."Я могу осторожно предположить, что практически все наши пациенты сегодня на ИВЛ имеют этот штамм "дельта"... К сожалению, сегодня процент ИВЛ и процент летальных исходов практически совпадает, то есть пациент в возрасте 80 и старше имеет минимальные шансы выжить на искусственной вентиляции легких", — рассказал Авдеев на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Геронтологические аспекты клинико-патогенетических особенностей COVID-19", состоявшемся в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Индийский вариант (B.1.617) коронавируса выявили в октябре. Позднее в нем выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта".ВОЗ сообщила, что этот вид уже присутствует в более чем 85 странах и может стать доминантным. Он вдвое заразнее изначального вируса, но при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении штамма "дельта-плюс".

https://ria.ru/20210629/shtamm-1739055323.html

https://ria.ru/20210629/shtammy-1739076782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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