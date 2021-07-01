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Распространение коронавируса
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В России почти у всех пациентов с COVID-19 на ИВЛ выявили дельта-штамм
В России почти у всех пациентов с COVID-19 на ИВЛ выявили дельта-штамм - РИА Новости, 01.07.2021
В России почти у всех пациентов с COVID-19 на ИВЛ выявили дельта-штамм
Почти 90% россиян с коронавирусом, которые находятся в стационарах, заразились штаммом "дельта", сообщил член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:35
2021-07-01T14:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
российская академия наук
сергей авдеев
общество
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Почти 90% россиян с коронавирусом, которые находятся в стационарах, заразились штаммом "дельта", сообщил член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой пульмонологии 1-го Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Сергей Авдеев.По его словам, у пациентов наблюдается более тяжелое течение коронавируса. Все чаще им требуется кислородная терапия, кислородная поддержка, в том числе и искусственная вентиляция легких."Я могу осторожно предположить, что практически все наши пациенты сегодня на ИВЛ имеют этот штамм "дельта"... К сожалению, сегодня процент ИВЛ и процент летальных исходов практически совпадает, то есть пациент в возрасте 80 и старше имеет минимальные шансы выжить на искусственной вентиляции легких", — рассказал Авдеев на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Геронтологические аспекты клинико-патогенетических особенностей COVID-19", состоявшемся в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Индийский вариант (B.1.617) коронавируса выявили в октябре. Позднее в нем выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта".ВОЗ сообщила, что этот вид уже присутствует в более чем 85 странах и может стать доминантным. Он вдвое заразнее изначального вируса, но при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении штамма "дельта-плюс".
https://ria.ru/20210629/shtamm-1739055323.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, сергей авдеев, общество
В России почти у всех пациентов с COVID-19 на ИВЛ выявили дельта-штамм
13:35 01.07.2021 (обновлено: 14:08 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В России почти у 90 процентов пациентов с COVID-19, находящихся на ИВЛ, выявили дельта-штамм

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Почти 90% россиян с коронавирусом, которые находятся в стационарах, заразились штаммом "дельта", сообщил член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой пульмонологии 1-го Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Сергей Авдеев.
По его словам, у пациентов наблюдается более тяжелое течение коронавируса. Все чаще им требуется кислородная терапия, кислородная поддержка, в том числе и искусственная вентиляция легких.
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"Я могу осторожно предположить, что практически все наши пациенты сегодня на ИВЛ имеют этот штамм "дельта"... К сожалению, сегодня процент ИВЛ и процент летальных исходов практически совпадает, то есть пациент в возрасте 80 и старше имеет минимальные шансы выжить на искусственной вентиляции легких", — рассказал Авдеев на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Геронтологические аспекты клинико-патогенетических особенностей COVID-19", состоявшемся в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Индийский вариант (B.1.617) коронавируса выявили в октябре. Позднее в нем выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта".
ВОЗ сообщила, что этот вид уже присутствует в более чем 85 странах и может стать доминантным. Он вдвое заразнее изначального вируса, но при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении штамма "дельта-плюс".
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