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https://ria.ru/20210701/delon-1739459708.html
Ален Делон захотел вернуться в кино
Ален Делон захотел вернуться в кино - РИА Новости, 01.07.2021
Ален Делон захотел вернуться в кино
Ален Делон поделился планами о возвращении в кино. Об этом он рассказал в интервью для TV5 Monde. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:50
2021-07-01T17:50
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кино и сериалы
ален делон
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Ален Делон поделился планами о возвращении в кино. Об этом он рассказал в интервью для TV5 Monde."Я бы хотел завершить карьеру красиво, поэтому все мои мысли направлены на то, чтобы сняться в последнем фильме. А потом можно и уходить", — признался актер.Ален Делон получил известность благодаря ролям в картинах "На ярком солнце", "Рокко и его братья" и "Черный тюльпан". За многолетнюю карьеру в кино он появился более чем в 90 фильмах.В августе 2019 года сын актера рассказал о его самочувствии после перенесенного инсульта.
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новости культуры, кино и сериалы, ален делон

Ален Делон захотел вернуться в кино

17:50 01.07.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкФранцузский актер Ален Делон
Французский актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Ален Делон поделился планами о возвращении в кино. Об этом он рассказал в интервью для TV5 Monde.
"Я бы хотел завершить карьеру красиво, поэтому все мои мысли направлены на то, чтобы сняться в последнем фильме. А потом можно и уходить", — признался актер.
Ален Делон получил известность благодаря ролям в картинах "На ярком солнце", "Рокко и его братья" и "Черный тюльпан". За многолетнюю карьеру в кино он появился более чем в 90 фильмах.
В августе 2019 года сын актера рассказал о его самочувствии после перенесенного инсульта.
Французский актер Ален Делон на фотосессии в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля. 19 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 02.10.2019
2 октября 2019, 22:47Культура
Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
 
ШоубизНовости культурыКино и сериалыАлен Делон
 
 
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