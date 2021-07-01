https://ria.ru/20210701/delon-1739459708.html

Ален Делон захотел вернуться в кино

Ален Делон захотел вернуться в кино - РИА Новости, 01.07.2021

Ален Делон захотел вернуться в кино

Ален Делон поделился планами о возвращении в кино. Об этом он рассказал в интервью для TV5 Monde. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:50

2021-07-01T17:50

2021-07-01T17:50

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ален делон

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Ален Делон поделился планами о возвращении в кино. Об этом он рассказал в интервью для TV5 Monde."Я бы хотел завершить карьеру красиво, поэтому все мои мысли направлены на то, чтобы сняться в последнем фильме. А потом можно и уходить", — признался актер.Ален Делон получил известность благодаря ролям в картинах "На ярком солнце", "Рокко и его братья" и "Черный тюльпан". За многолетнюю карьеру в кино он появился более чем в 90 фильмах.В августе 2019 года сын актера рассказал о его самочувствии после перенесенного инсульта.

https://ria.ru/20191002/1559369225.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, ален делон