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РИА Новости
Культура

Сын Алена Делона рассказал о самочувствии отца после инсульта

23:50, 11 августа 2019
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Ален Делон
Ален Делон
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сын знаменитого французского актера Алена Делона Ален-Фабьен Делон сообщил, что его отец чувствует себя лучше после перенесенного несколько недель назад инсульта.
"Спасибо за ваши многочисленные сообщения, которые тронули мое сердце. Как вы можете видеть, ему становится всё лучше, и он вас целует", - написал Ален-Фабьен Делон в Instagram, сопроводив запись фотографией актера.
В четверг старший сын Делона Антони сообщил, что актер несколько недель назад перенес инсульт и теперь восстанавливается в одной из швейцарских клиник.
В середине июня сообщалось, что Делон госпитализирован во Франции из-за приступов мигрени.
Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. В конце мая в ходе Каннского фестиваля 2019 года Делон стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
Французский актер Ален Делон на фотосессии в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля. 19 мая 2019
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