https://ria.ru/20210701/dagestan-1739401914.html

В Дагестане стобалльники ЕГЭ получат по сто тысяч рублей

В Дагестане стобалльники ЕГЭ получат по сто тысяч рублей - РИА Новости, 01.07.2021

В Дагестане стобалльники ЕГЭ получат по сто тысяч рублей

Выпускники Дагестана, сдавшие ЕГЭ на сто баллов, и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получат по сто тысяч рублей, заявил глава... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:42

2021-07-01T13:42

2021-07-01T14:46

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сн_образование

россия

единый государственный экзамен (егэ)

сергей меликов

республика дагестан

общество

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МАХАЧКАЛА, 1 июл – РИА Новости. Выпускники Дагестана, сдавшие ЕГЭ на сто баллов, и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получат по сто тысяч рублей, заявил глава региона Сергей Меликов на встрече со стобалльниками, победителями и призерами крупных всероссийских олимпиад и федеральных образовательных проектов."Нами уже принято решение учредить специальные премии для ребят, которые своим трудом и талантом добиваются замечательных результатов, а также для их наставников. В частности, по 100 тысяч рублей получат призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Премию в размере 100 тысяч рублей получат и выпускники, сдавшие ЕГЭ на сто баллов", – цитирует пресс-служба Меликова.По информации пресс-службы, на конец июня более 40 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.Постановлением правительства РД премии также получат ученики, представлявшие Дагестан и завоевавшие звания победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, – в размере 150 тысяч рублей за каждое звание победителя, а также подготовившим их педагогическим работникам (тренерам) – в размере 150 тысяч рублей.Согласно документу, денежное вознаграждение положено и обучающимся, представлявшим Дагестан и завоевавшим звания призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, – в размере 100 тысяч рублей за каждое звание призера, а также подготовившим их педагогическим работникам (тренерам) – в размере 100 тысяч рублей.Выплаты получат и учащиеся 11-х классов, представлявшие Дагестан и завоевавшие звания победителей олимпиады школьников I уровня из перечня, ежегодно утверждаемого министерством науки и высшего образования РФ, – в размере 100 тысяч рублей за каждое звание победителя.Ученики 11-х классов, получившие по итогам государственной итоговой аттестации 100 баллов, получат выплату в размере 100 тысяч рублей за каждую предметную дисциплину.Выплата премий осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

https://ria.ru/20210629/sertifikaty-1739006036.html

https://realty.ria.ru/20210608/shkoly-1736138201.html

https://ria.ru/20210620/geografiya-1737649958.html

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социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), сергей меликов, республика дагестан, общество