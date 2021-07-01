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В Дагестане стобалльники ЕГЭ получат по сто тысяч рублей
В Дагестане стобалльники ЕГЭ получат по сто тысяч рублей - РИА Новости, 01.07.2021
В Дагестане стобалльники ЕГЭ получат по сто тысяч рублей
Выпускники Дагестана, сдавшие ЕГЭ на сто баллов, и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получат по сто тысяч рублей, заявил глава... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:42
2021-07-01T14:46
социальный навигатор
сн_образование
россия
единый государственный экзамен (егэ)
сергей меликов
республика дагестан
общество
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МАХАЧКАЛА, 1 июл – РИА Новости. Выпускники Дагестана, сдавшие ЕГЭ на сто баллов, и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получат по сто тысяч рублей, заявил глава региона Сергей Меликов на встрече со стобалльниками, победителями и призерами крупных всероссийских олимпиад и федеральных образовательных проектов."Нами уже принято решение учредить специальные премии для ребят, которые своим трудом и талантом добиваются замечательных результатов, а также для их наставников. В частности, по 100 тысяч рублей получат призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Премию в размере 100 тысяч рублей получат и выпускники, сдавшие ЕГЭ на сто баллов", – цитирует пресс-служба Меликова.По информации пресс-службы, на конец июня более 40 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.Постановлением правительства РД премии также получат ученики, представлявшие Дагестан и завоевавшие звания победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, – в размере 150 тысяч рублей за каждое звание победителя, а также подготовившим их педагогическим работникам (тренерам) – в размере 150 тысяч рублей.Согласно документу, денежное вознаграждение положено и обучающимся, представлявшим Дагестан и завоевавшим звания призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, – в размере 100 тысяч рублей за каждое звание призера, а также подготовившим их педагогическим работникам (тренерам) – в размере 100 тысяч рублей.Выплаты получат и учащиеся 11-х классов, представлявшие Дагестан и завоевавшие звания победителей олимпиады школьников I уровня из перечня, ежегодно утверждаемого министерством науки и высшего образования РФ, – в размере 100 тысяч рублей за каждое звание победителя.Ученики 11-х классов, получившие по итогам государственной итоговой аттестации 100 баллов, получат выплату в размере 100 тысяч рублей за каждую предметную дисциплину.Выплата премий осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
https://ria.ru/20210629/sertifikaty-1739006036.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), сергей меликов, республика дагестан, общество
В Дагестане стобалльники ЕГЭ получат по сто тысяч рублей
13:42 01.07.2021 (обновлено: 14:46 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики в классе перед началом единого государственного экзамена по химии
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена по химии - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Дагестане стобалльники ЕГЭ и призеры всероссийской олимпиады получат по сто тысяч рублей

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МАХАЧКАЛА, 1 июл – РИА Новости. Выпускники Дагестана, сдавшие ЕГЭ на сто баллов, и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получат по сто тысяч рублей, заявил глава региона Сергей Меликов на встрече со стобалльниками, победителями и призерами крупных всероссийских олимпиад и федеральных образовательных проектов.
"Нами уже принято решение учредить специальные премии для ребят, которые своим трудом и талантом добиваются замечательных результатов, а также для их наставников. В частности, по 100 тысяч рублей получат призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Премию в размере 100 тысяч рублей получат и выпускники, сдавшие ЕГЭ на сто баллов", – цитирует пресс-служба Меликова.
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По информации пресс-службы, на конец июня более 40 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.
Постановлением правительства РД премии также получат ученики, представлявшие Дагестан и завоевавшие звания победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, – в размере 150 тысяч рублей за каждое звание победителя, а также подготовившим их педагогическим работникам (тренерам) – в размере 150 тысяч рублей.
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Согласно документу, денежное вознаграждение положено и обучающимся, представлявшим Дагестан и завоевавшим звания призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, – в размере 100 тысяч рублей за каждое звание призера, а также подготовившим их педагогическим работникам (тренерам) – в размере 100 тысяч рублей.
Выплаты получат и учащиеся 11-х классов, представлявшие Дагестан и завоевавшие звания победителей олимпиады школьников I уровня из перечня, ежегодно утверждаемого министерством науки и высшего образования РФ, – в размере 100 тысяч рублей за каждое звание победителя.
Ученики 11-х классов, получившие по итогам государственной итоговой аттестации 100 баллов, получат выплату в размере 100 тысяч рублей за каждую предметную дисциплину.
Выплата премий осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
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