Участники Совета ПА ОДКБ обсудили с Рахмоном ситуацию в Центральной Азии
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Участники Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ встретились с Эмомали Рахмоном
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Участники Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ встретились с председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, обсуждалась в том числе ситуация в Центральноазиатском регионе, сообщается на официальной странице ПА ОДКБ в Facebook.
В четверг в Душанбе проходит выездное заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, в 2021 году Таджикистан председательствует в организации.
"Председатель Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встретился с членами Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Рахмон "обсудил с членами Совета ПА ОДКБ ход реализации приоритетов Таджикистана на период председательства в ОДКБ, а также ситуацию в Центрально-Азиатском регионе зоны ответственности ОДКБ, вопросы совершенствования модельных законодательных актов ПА ОДКБ и их имплементации в национальное законодательство государств - членов организации".
Парламентская ассамблея ОДКБ состоит из парламентских делегаций стран организации. В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Статус наблюдателей при ПА ОДКБ имеют парламентское собрание Союза Беларуси и России, Народная скупщина Сербии, нижняя палата Национальной ассамблеи Афганистана.