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Участники Совета ПА ОДКБ обсудили с Рахмоном ситуацию в Центральной Азии
Участники Совета ПА ОДКБ обсудили с Рахмоном ситуацию в Центральной Азии - РИА Новости, 01.07.2021
Участники Совета ПА ОДКБ обсудили с Рахмоном ситуацию в Центральной Азии
Участники Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ встретились с председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:28
2021-07-01T10:28
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Участники Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ встретились с председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, обсуждалась в том числе ситуация в Центральноазиатском регионе, сообщается на официальной странице ПА ОДКБ в Facebook.В четверг в Душанбе ​проходит выездное заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, в 2021 году Таджикистан председательствует в организации."Председатель Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встретился с членами Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении. ​Отмечается, что Рахмон "обсудил с членами Совета ПА ОДКБ ход реализации приоритетов Таджикистана на период председательства в ОДКБ, а также ситуацию в Центрально-Азиатском регионе зоны ответственности ОДКБ, вопросы совершенствования модельных законодательных актов ПА ОДКБ и их имплементации в национальное законодательство государств - членов организации".Парламентская ассамблея ОДКБ состоит из парламентских делегаций стран организации. В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Статус наблюдателей при ПА ОДКБ имеют парламентское собрание Союза Беларуси и России, Народная скупщина Сербии, нижняя палата Национальной ассамблеи Афганистана.
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россия, одкб, эмомали рахмон, сербия, армения, в мире
Участники Совета ПА ОДКБ обсудили с Рахмоном ситуацию в Центральной Азии
10:28 01.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Участники Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ встретились с Эмомали Рахмоном

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Участники Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ встретились с председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, обсуждалась в том числе ситуация в Центральноазиатском регионе, сообщается на официальной странице ПА ОДКБ в Facebook.
В четверг в Душанбе ​проходит выездное заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, в 2021 году Таджикистан председательствует в организации.
"Председатель Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встретился с членами Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении. ​
Отмечается, что Рахмон "обсудил с членами Совета ПА ОДКБ ход реализации приоритетов Таджикистана на период председательства в ОДКБ, а также ситуацию в Центрально-Азиатском регионе зоны ответственности ОДКБ, вопросы совершенствования модельных законодательных актов ПА ОДКБ и их имплементации в национальное законодательство государств - членов организации".
Парламентская ассамблея ОДКБ состоит из парламентских делегаций стран организации. В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Статус наблюдателей при ПА ОДКБ имеют парламентское собрание Союза Беларуси и России, Народная скупщина Сербии, нижняя палата Национальной ассамблеи Афганистана.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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