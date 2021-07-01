https://ria.ru/20210701/bespilotniki-1739379480.html

Беспилотные авто можно будет пустить по выделенкам, заявил глава ГИБДД

Беспилотные авто можно будет пустить по выделенкам, заявил глава ГИБДД - РИА Новости, 01.07.2021

Беспилотные авто можно будет пустить по выделенкам, заявил глава ГИБДД

Беспилотные автомобили в России сначала можно будет пустить по выделенным полосам, чтобы снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, заявил... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:06

2021-07-01T12:06

2021-07-01T12:06

россия

михаил черников

авто

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Беспилотные автомобили в России сначала можно будет пустить по выделенным полосам, чтобы снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников на пресс-конференции.Он отметил, что сейчас правильнее будет называть беспилотные автомобили "высокоавтоматизированными", поскольку водитель в них все равно находится, но в роли наблюдателя."У нас сегодня пилотным проектом движутся транспортные средства по Москве, по трассе Санкт-Петербург - Казань. Но там присутствует водитель, он просто наблюдает, видит, считывает те или иные ошибки и погрешности, чтобы можно было усовершенствовать эту систему. Если говорить в целом о беспилотном потоке, то это, наверное, можно будет сделать по выделенной, отдельной полосе, если в скором времени это сделать, чтобы как можно меньше рисков было возникновения ДТП", - сказал Черников.

https://realty.ria.ru/20210607/bespilotniki-1736020781.html

россия

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россия, михаил черников, авто, общество