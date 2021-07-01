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Беспилотные авто можно будет пустить по выделенкам, заявил глава ГИБДД
Беспилотные авто можно будет пустить по выделенкам, заявил глава ГИБДД - РИА Новости, 01.07.2021
Беспилотные авто можно будет пустить по выделенкам, заявил глава ГИБДД
Беспилотные автомобили в России сначала можно будет пустить по выделенным полосам, чтобы снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, заявил... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:06
2021-07-01T12:06
россия
михаил черников
авто
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Беспилотные автомобили в России сначала можно будет пустить по выделенным полосам, чтобы снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников на пресс-конференции.Он отметил, что сейчас правильнее будет называть беспилотные автомобили "высокоавтоматизированными", поскольку водитель в них все равно находится, но в роли наблюдателя."У нас сегодня пилотным проектом движутся транспортные средства по Москве, по трассе Санкт-Петербург - Казань. Но там присутствует водитель, он просто наблюдает, видит, считывает те или иные ошибки и погрешности, чтобы можно было усовершенствовать эту систему. Если говорить в целом о беспилотном потоке, то это, наверное, можно будет сделать по выделенной, отдельной полосе, если в скором времени это сделать, чтобы как можно меньше рисков было возникновения ДТП", - сказал Черников.
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россия, михаил черников, авто, общество
Беспилотные авто можно будет пустить по выделенкам, заявил глава ГИБДД
12:06 01.07.2021
 
© Фото : StarLineБеспилотный автомобиль StarLine на дорогах Санкт-Петербурга
Беспилотный автомобиль StarLine на дорогах Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : StarLine

Беспилотные авто сначала можно будет пустить по выделенкам, заявил глава ГИБДД

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Беспилотные автомобили в России сначала можно будет пустить по выделенным полосам, чтобы снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников на пресс-конференции.
Он отметил, что сейчас правильнее будет называть беспилотные автомобили "высокоавтоматизированными", поскольку водитель в них все равно находится, но в роли наблюдателя.
"У нас сегодня пилотным проектом движутся транспортные средства по Москве, по трассе Санкт-Петербург - Казань. Но там присутствует водитель, он просто наблюдает, видит, считывает те или иные ошибки и погрешности, чтобы можно было усовершенствовать эту систему. Если говорить в целом о беспилотном потоке, то это, наверное, можно будет сделать по выделенной, отдельной полосе, если в скором времени это сделать, чтобы как можно меньше рисков было возникновения ДТП", - сказал Черников.
Беспилотный автомобиль, представленный компанией Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 16:00
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РоссияМихаил ЧерниковАвтоОбщество
 
 
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