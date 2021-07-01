https://ria.ru/20210701/aurus-1739469065.html
Aurus с инаугурации Путина занял центральное место в новом музее на ВДНХ
Aurus с инаугурации Путина занял центральное место в новом музее на ВДНХ - РИА Новости, 01.07.2021
Aurus с инаугурации Путина занял центральное место в новом музее на ВДНХ
Лимузин Aurus, участвовавший в торжественной церемонии вступления в должность президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года, занял центральное место в... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T18:37
2021-07-01T18:37
2021-07-01T23:03
aurus
мади
гараж
мгту имени баумана
леонид брежнев
владимир путин
москва
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https://cdn24.img.ria.ru/images/152007/52/1520075290_0:443:2829:2034_1920x0_80_0_0_ef2af510258a046ec16354c3b31fef8f.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Лимузин Aurus, участвовавший в торжественной церемонии вступления в должность президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года, занял центральное место в экспозиции Музея Гаража особого назначения (ГОН) Федеральной службы охраны России на ВДНХ, сообщили РИА Новости организаторы выставки.В январе 2021 года Гараж особого назначения отметил 100-летний юбилей. К этому событию было приурочено открытие на ВДНХ в павильонах №53/54 многофункционального музейно-выставочного комплекса - Музея Гаража особого назначения ФСО России, который стал главным хранителем истории легендарного подразделения и центром изучения и популяризации отечественного и мирового автомобилизма.В павильоне №53 открыта зона свободного посещения, рассказывающая о становлении и развитии органов государственной охраны России, истории Завода имени Лихачева (ЗИЛ) и создании легендарных советских марок ЗИС и ЗИЛ, производстве автомобилей Aurus Государственным научным центром ФГУП "НАМИ", работе правительственного кортежа во время официальных визитов лидеров государств.Основу двух залов постоянной экспозиции составляют более 50 единиц автомобильной и мотоциклетной техники. Наряду с моделями из гаража последнего российского императора и автомашинами, обслуживавшими руководителей советского государства и современной России, в экспозицию входят машины сопровождения и мотоциклы Почетного эскорта.История и деятельность органов государственной охраны неразрывно связана с визитами руководителей государства, в том числе посещениями зарубежных государств. Автомобили Гаража особого назначения побывали на всех континентах, в большинстве стран мира. Ознакомиться с историческими документами, а также уникальной фото и видео хроникой государственных визитов в разные периоды истории можно с помощью специализированных тачпадов и мультимедийных экранов.В новом музее можно проследить этапы сотрудничества ГОНа с зарубежными поставщиками автомобилей высшего класса. В экспозиции представлены иностранные марки, оставившие яркий след в истории подразделения. К примеру, сотрудничество марки Mercedes и Двора Его Императорского Величества началось в 1905 году, когда князь Владимир Орлов, начальник Военно-походной канцелярии императора Николая II по его просьбе заказал сразу пять Mercedes 45PS c разными кузовами. А уже в 1912 году компания Daimler-Motoren-Gesellschaft стала официальным поставщиком Собственного Его Императорского Величества Гаража. Не менее широко в императорском гараже была представлена французская марка Delaunay-Belleville.В 1920-1930-х годах советское правительство также закупало автомобили иностранного производства, в их числе знаменитые сталинские лимузины американской марки Packard. Известно, что иномарками пользовался генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, питавший особый интерес к автомобилям. В начале 1990-х годов высшие руководители Российской Федерации передвигались на немецких машинах Merсedes-Benz, которые и сегодня состоят на службе в Гараже особого назначения.Центральное место среди экспозиций павильона занимает зона новейшей представительской марки Aurus. Этот автомобиль, ставший прорывом в отечественном автомобилестроении, был создан научными сотрудниками ФГУП "НАМИ" при непосредственном участии специалистов Гаража особого назначения. В экспозиции представлены: Aurus Senat Limousine, который участвовал в торжественной церемонии инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина в мае 2018 года; Aurus Senat Cabriolet, принимавший парад на Красной площади с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 9 мая 2019 года; раздвижное шасси, демонстрирующее принцип Единой модульной платформы.В павильоне №54 представлена зона интерактивно-образовательного пространства. На этой многофункциональной площадке можно, в частности, посидеть в салоне исторических автомобилей ЗИС-110 и ЗИЛ-41045, увидеть разрезные модели агрегатов ретро-машин ГОНа, включая экспонаты из запасников Политехнического музея, попробовать блюда из "Спецбуфета", созданные по рецептам Кремлевской кухни.В стенах музея проходят тематические выставки и презентации, выполняются культурно-просветительские проекты.В экспозиции музея использованы более 200 фотографий из фотоархива РИА Новости. Среди них архивные фотографии первых лиц страны - от Николая II до Владимира Путина, а также президентов и первых лиц других стран, правительственных делегаций и космонавтов.Для детей школьного возраста здесь будут проводиться мастер-классы и лекции по истории автомобилестроения, промышленному дизайну и другим инженерным дисциплинам. Эти предметы получат освещение благодаря тесному взаимодействию музея с ведущими научно-исследовательскими центрами и университетами страны - ФГУП "НАМИ", МГТУ имени Баумана, МАДИ. Современное оборудование позволит молодежи закреплять полученные знания на практике. Социальная задача образовательного проекта - помощь юношеству в профессиональной ориентации, развитие интереса к технике, воспитание нового поколения отечественных инженеров.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Музея Гаража особого назначения.
https://ria.ru/20200310/1568369738.html
https://ria.ru/20210613/aurus-1736814091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
aurus, мади, гараж, мгту имени баумана, леонид брежнев, владимир путин, москва
Aurus с инаугурации Путина занял центральное место в новом музее на ВДНХ
18:37 01.07.2021 (обновлено: 23:03 01.07.2021)
Aurus с инаугурации Путина занял главное место в музее Гаража особого назначения ФСО России
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Лимузин Aurus, участвовавший в торжественной церемонии вступления в должность президента РФ Владимира Путина
в мае 2018 года, занял центральное место в экспозиции Музея Гаража особого назначения (ГОН) Федеральной службы охраны России на ВДНХ, сообщили РИА Новости организаторы выставки.
В январе 2021 года Гараж особого назначения отметил 100-летний юбилей. К этому событию было приурочено открытие на ВДНХ в павильонах №53/54 многофункционального музейно-выставочного комплекса - Музея Гаража особого назначения ФСО России, который стал главным хранителем истории легендарного подразделения и центром изучения и популяризации отечественного и мирового автомобилизма.
В павильоне №53 открыта зона свободного посещения, рассказывающая о становлении и развитии органов государственной охраны России, истории Завода имени Лихачева (ЗИЛ) и создании легендарных советских марок ЗИС и ЗИЛ, производстве автомобилей Aurus Государственным научным центром ФГУП "НАМИ", работе правительственного кортежа во время официальных визитов лидеров государств.
Основу двух залов постоянной экспозиции составляют более 50 единиц автомобильной и мотоциклетной техники. Наряду с моделями из гаража последнего российского императора и автомашинами, обслуживавшими руководителей советского государства и современной России, в экспозицию входят машины сопровождения и мотоциклы Почетного эскорта.
История и деятельность органов государственной охраны неразрывно связана с визитами руководителей государства, в том числе посещениями зарубежных государств. Автомобили Гаража особого назначения побывали на всех континентах, в большинстве стран мира. Ознакомиться с историческими документами, а также уникальной фото и видео хроникой государственных визитов в разные периоды истории можно с помощью специализированных тачпадов и мультимедийных экранов.
В новом музее можно проследить этапы сотрудничества ГОНа с зарубежными поставщиками автомобилей высшего класса. В экспозиции представлены иностранные марки, оставившие яркий след в истории подразделения. К примеру, сотрудничество марки Mercedes и Двора Его Императорского Величества началось в 1905 году, когда князь Владимир Орлов, начальник Военно-походной канцелярии императора Николая II по его просьбе заказал сразу пять Mercedes 45PS c разными кузовами. А уже в 1912 году компания Daimler-Motoren-Gesellschaft стала официальным поставщиком Собственного Его Императорского Величества Гаража. Не менее широко в императорском гараже была представлена французская марка Delaunay-Belleville.
В 1920-1930-х годах советское правительство также закупало автомобили иностранного производства, в их числе знаменитые сталинские лимузины американской марки Packard. Известно, что иномарками пользовался генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев
, питавший особый интерес к автомобилям. В начале 1990-х годов высшие руководители Российской Федерации передвигались на немецких машинах Merсedes-Benz, которые и сегодня состоят на службе в Гараже особого назначения.
Центральное место среди экспозиций павильона занимает зона новейшей представительской марки Aurus. Этот автомобиль, ставший прорывом в отечественном автомобилестроении, был создан научными сотрудниками ФГУП "НАМИ" при непосредственном участии специалистов Гаража особого назначения. В экспозиции представлены: Aurus Senat Limousine, который участвовал в торжественной церемонии инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина в мае 2018 года; Aurus Senat Cabriolet, принимавший парад на Красной площади с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 9 мая 2019 года; раздвижное шасси, демонстрирующее принцип Единой модульной платформы.
В павильоне №54 представлена зона интерактивно-образовательного пространства. На этой многофункциональной площадке можно, в частности, посидеть в салоне исторических автомобилей ЗИС-110 и ЗИЛ-41045, увидеть разрезные модели агрегатов ретро-машин ГОНа, включая экспонаты из запасников Политехнического музея, попробовать блюда из "Спецбуфета", созданные по рецептам Кремлевской кухни.
В стенах музея проходят тематические выставки и презентации, выполняются культурно-просветительские проекты.
В экспозиции музея использованы более 200 фотографий из фотоархива РИА Новости. Среди них архивные фотографии первых лиц страны - от Николая II до Владимира Путина, а также президентов и первых лиц других стран, правительственных делегаций и космонавтов.
Для детей школьного возраста здесь будут проводиться мастер-классы и лекции по истории автомобилестроения, промышленному дизайну и другим инженерным дисциплинам. Эти предметы получат освещение благодаря тесному взаимодействию музея с ведущими научно-исследовательскими центрами и университетами страны - ФГУП "НАМИ
", МГТУ имени Баумана
, МАДИ
. Современное оборудование позволит молодежи закреплять полученные знания на практике. Социальная задача образовательного проекта - помощь юношеству в профессиональной ориентации, развитие интереса к технике, воспитание нового поколения отечественных инженеров.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Музея Гаража
особого назначения.
Качественная машина: старт серийного производства Aurus Senat
1 из 12
Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.
2 из 12
В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.
3 из 12
В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.
4 из 12
Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.
5 из 12
Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.
6 из 12
"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.
7 из 12
Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.
8 из 12
Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.
9 из 12
В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.
10 из 12
Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.
11 из 12
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.
12 из 12
Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.
1 из 12
Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.
2 из 12
В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.
3 из 12
В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.
4 из 12
Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.
5 из 12
Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.
6 из 12
"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.
7 из 12
Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.
8 из 12
Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.
9 из 12
В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.
10 из 12
Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.
11 из 12
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.
12 из 12
Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.