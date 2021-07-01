https://ria.ru/20210701/aurus-1739469065.html

Aurus с инаугурации Путина занял центральное место в новом музее на ВДНХ

Aurus с инаугурации Путина занял центральное место в новом музее на ВДНХ - РИА Новости, 01.07.2021

Aurus с инаугурации Путина занял центральное место в новом музее на ВДНХ

Лимузин Aurus, участвовавший в торжественной церемонии вступления в должность президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года, занял центральное место в... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T18:37

2021-07-01T18:37

2021-07-01T23:03

aurus

мади

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мгту имени баумана

леонид брежнев

владимир путин

москва

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Лимузин Aurus, участвовавший в торжественной церемонии вступления в должность президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года, занял центральное место в экспозиции Музея Гаража особого назначения (ГОН) Федеральной службы охраны России на ВДНХ, сообщили РИА Новости организаторы выставки.В январе 2021 года Гараж особого назначения отметил 100-летний юбилей. К этому событию было приурочено открытие на ВДНХ в павильонах №53/54 многофункционального музейно-выставочного комплекса - Музея Гаража особого назначения ФСО России, который стал главным хранителем истории легендарного подразделения и центром изучения и популяризации отечественного и мирового автомобилизма.В павильоне №53 открыта зона свободного посещения, рассказывающая о становлении и развитии органов государственной охраны России, истории Завода имени Лихачева (ЗИЛ) и создании легендарных советских марок ЗИС и ЗИЛ, производстве автомобилей Aurus Государственным научным центром ФГУП "НАМИ", работе правительственного кортежа во время официальных визитов лидеров государств.Основу двух залов постоянной экспозиции составляют более 50 единиц автомобильной и мотоциклетной техники. Наряду с моделями из гаража последнего российского императора и автомашинами, обслуживавшими руководителей советского государства и современной России, в экспозицию входят машины сопровождения и мотоциклы Почетного эскорта.История и деятельность органов государственной охраны неразрывно связана с визитами руководителей государства, в том числе посещениями зарубежных государств. Автомобили Гаража особого назначения побывали на всех континентах, в большинстве стран мира. Ознакомиться с историческими документами, а также уникальной фото и видео хроникой государственных визитов в разные периоды истории можно с помощью специализированных тачпадов и мультимедийных экранов.В новом музее можно проследить этапы сотрудничества ГОНа с зарубежными поставщиками автомобилей высшего класса. В экспозиции представлены иностранные марки, оставившие яркий след в истории подразделения. К примеру, сотрудничество марки Mercedes и Двора Его Императорского Величества началось в 1905 году, когда князь Владимир Орлов, начальник Военно-походной канцелярии императора Николая II по его просьбе заказал сразу пять Mercedes 45PS c разными кузовами. А уже в 1912 году компания Daimler-Motoren-Gesellschaft стала официальным поставщиком Собственного Его Императорского Величества Гаража. Не менее широко в императорском гараже была представлена французская марка Delaunay-Belleville.В 1920-1930-х годах советское правительство также закупало автомобили иностранного производства, в их числе знаменитые сталинские лимузины американской марки Packard. Известно, что иномарками пользовался генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, питавший особый интерес к автомобилям. В начале 1990-х годов высшие руководители Российской Федерации передвигались на немецких машинах Merсedes-Benz, которые и сегодня состоят на службе в Гараже особого назначения.Центральное место среди экспозиций павильона занимает зона новейшей представительской марки Aurus. Этот автомобиль, ставший прорывом в отечественном автомобилестроении, был создан научными сотрудниками ФГУП "НАМИ" при непосредственном участии специалистов Гаража особого назначения. В экспозиции представлены: Aurus Senat Limousine, который участвовал в торжественной церемонии инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина в мае 2018 года; Aurus Senat Cabriolet, принимавший парад на Красной площади с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 9 мая 2019 года; раздвижное шасси, демонстрирующее принцип Единой модульной платформы.В павильоне №54 представлена зона интерактивно-образовательного пространства. На этой многофункциональной площадке можно, в частности, посидеть в салоне исторических автомобилей ЗИС-110 и ЗИЛ-41045, увидеть разрезные модели агрегатов ретро-машин ГОНа, включая экспонаты из запасников Политехнического музея, попробовать блюда из "Спецбуфета", созданные по рецептам Кремлевской кухни.В стенах музея проходят тематические выставки и презентации, выполняются культурно-просветительские проекты.В экспозиции музея использованы более 200 фотографий из фотоархива РИА Новости. Среди них архивные фотографии первых лиц страны - от Николая II до Владимира Путина, а также президентов и первых лиц других стран, правительственных делегаций и космонавтов.Для детей школьного возраста здесь будут проводиться мастер-классы и лекции по истории автомобилестроения, промышленному дизайну и другим инженерным дисциплинам. Эти предметы получат освещение благодаря тесному взаимодействию музея с ведущими научно-исследовательскими центрами и университетами страны - ФГУП "НАМИ", МГТУ имени Баумана, МАДИ. Современное оборудование позволит молодежи закреплять полученные знания на практике. Социальная задача образовательного проекта - помощь юношеству в профессиональной ориентации, развитие интереса к технике, воспитание нового поколения отечественных инженеров.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Музея Гаража особого назначения.

https://ria.ru/20200310/1568369738.html

https://ria.ru/20210613/aurus-1736814091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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