Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/aurus-1739469065.html
Aurus с инаугурации Путина занял центральное место в новом музее на ВДНХ
Aurus с инаугурации Путина занял центральное место в новом музее на ВДНХ - РИА Новости, 01.07.2021
Aurus с инаугурации Путина занял центральное место в новом музее на ВДНХ
Лимузин Aurus, участвовавший в торжественной церемонии вступления в должность президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года, занял центральное место в... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T18:37
2021-07-01T23:03
aurus
мади
гараж
мгту имени баумана
леонид брежнев
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152007/52/1520075290_0:443:2829:2034_1920x0_80_0_0_ef2af510258a046ec16354c3b31fef8f.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Лимузин Aurus, участвовавший в торжественной церемонии вступления в должность президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года, занял центральное место в экспозиции Музея Гаража особого назначения (ГОН) Федеральной службы охраны России на ВДНХ, сообщили РИА Новости организаторы выставки.В январе 2021 года Гараж особого назначения отметил 100-летний юбилей. К этому событию было приурочено открытие на ВДНХ в павильонах №53/54 многофункционального музейно-выставочного комплекса - Музея Гаража особого назначения ФСО России, который стал главным хранителем истории легендарного подразделения и центром изучения и популяризации отечественного и мирового автомобилизма.В павильоне №53 открыта зона свободного посещения, рассказывающая о становлении и развитии органов государственной охраны России, истории Завода имени Лихачева (ЗИЛ) и создании легендарных советских марок ЗИС и ЗИЛ, производстве автомобилей Aurus Государственным научным центром ФГУП "НАМИ", работе правительственного кортежа во время официальных визитов лидеров государств.Основу двух залов постоянной экспозиции составляют более 50 единиц автомобильной и мотоциклетной техники. Наряду с моделями из гаража последнего российского императора и автомашинами, обслуживавшими руководителей советского государства и современной России, в экспозицию входят машины сопровождения и мотоциклы Почетного эскорта.История и деятельность органов государственной охраны неразрывно связана с визитами руководителей государства, в том числе посещениями зарубежных государств. Автомобили Гаража особого назначения побывали на всех континентах, в большинстве стран мира. Ознакомиться с историческими документами, а также уникальной фото и видео хроникой государственных визитов в разные периоды истории можно с помощью специализированных тачпадов и мультимедийных экранов.В новом музее можно проследить этапы сотрудничества ГОНа с зарубежными поставщиками автомобилей высшего класса. В экспозиции представлены иностранные марки, оставившие яркий след в истории подразделения. К примеру, сотрудничество марки Mercedes и Двора Его Императорского Величества началось в 1905 году, когда князь Владимир Орлов, начальник Военно-походной канцелярии императора Николая II по его просьбе заказал сразу пять Mercedes 45PS c разными кузовами. А уже в 1912 году компания Daimler-Motoren-Gesellschaft стала официальным поставщиком Собственного Его Императорского Величества Гаража. Не менее широко в императорском гараже была представлена французская марка Delaunay-Belleville.В 1920-1930-х годах советское правительство также закупало автомобили иностранного производства, в их числе знаменитые сталинские лимузины американской марки Packard. Известно, что иномарками пользовался генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, питавший особый интерес к автомобилям. В начале 1990-х годов высшие руководители Российской Федерации передвигались на немецких машинах Merсedes-Benz, которые и сегодня состоят на службе в Гараже особого назначения.Центральное место среди экспозиций павильона занимает зона новейшей представительской марки Aurus. Этот автомобиль, ставший прорывом в отечественном автомобилестроении, был создан научными сотрудниками ФГУП "НАМИ" при непосредственном участии специалистов Гаража особого назначения. В экспозиции представлены: Aurus Senat Limousine, который участвовал в торжественной церемонии инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина в мае 2018 года; Aurus Senat Cabriolet, принимавший парад на Красной площади с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 9 мая 2019 года; раздвижное шасси, демонстрирующее принцип Единой модульной платформы.В павильоне №54 представлена зона интерактивно-образовательного пространства. На этой многофункциональной площадке можно, в частности, посидеть в салоне исторических автомобилей ЗИС-110 и ЗИЛ-41045, увидеть разрезные модели агрегатов ретро-машин ГОНа, включая экспонаты из запасников Политехнического музея, попробовать блюда из "Спецбуфета", созданные по рецептам Кремлевской кухни.В стенах музея проходят тематические выставки и презентации, выполняются культурно-просветительские проекты.В экспозиции музея использованы более 200 фотографий из фотоархива РИА Новости. Среди них архивные фотографии первых лиц страны - от Николая II до Владимира Путина, а также президентов и первых лиц других стран, правительственных делегаций и космонавтов.Для детей школьного возраста здесь будут проводиться мастер-классы и лекции по истории автомобилестроения, промышленному дизайну и другим инженерным дисциплинам. Эти предметы получат освещение благодаря тесному взаимодействию музея с ведущими научно-исследовательскими центрами и университетами страны - ФГУП "НАМИ", МГТУ имени Баумана, МАДИ. Современное оборудование позволит молодежи закреплять полученные знания на практике. Социальная задача образовательного проекта - помощь юношеству в профессиональной ориентации, развитие интереса к технике, воспитание нового поколения отечественных инженеров.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Музея Гаража особого назначения.
https://ria.ru/20200310/1568369738.html
https://ria.ru/20210613/aurus-1736814091.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152007/52/1520075290_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_5ccaa634490dd2f37a526c32abb92d0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
aurus, мади, гараж, мгту имени баумана, леонид брежнев, владимир путин, москва
Aurus с инаугурации Путина занял центральное место в новом музее на ВДНХ
18:37 01.07.2021 (обновлено: 23:03 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Aurus кортежа президента РФ
Автомобиль Aurus кортежа президента РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Aurus с инаугурации Путина занял главное место в музее Гаража особого назначения ФСО России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Лимузин Aurus, участвовавший в торжественной церемонии вступления в должность президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года, занял центральное место в экспозиции Музея Гаража особого назначения (ГОН) Федеральной службы охраны России на ВДНХ, сообщили РИА Новости организаторы выставки.
В январе 2021 года Гараж особого назначения отметил 100-летний юбилей. К этому событию было приурочено открытие на ВДНХ в павильонах №53/54 многофункционального музейно-выставочного комплекса - Музея Гаража особого назначения ФСО России, который стал главным хранителем истории легендарного подразделения и центром изучения и популяризации отечественного и мирового автомобилизма.
В павильоне №53 открыта зона свободного посещения, рассказывающая о становлении и развитии органов государственной охраны России, истории Завода имени Лихачева (ЗИЛ) и создании легендарных советских марок ЗИС и ЗИЛ, производстве автомобилей Aurus Государственным научным центром ФГУП "НАМИ", работе правительственного кортежа во время официальных визитов лидеров государств.
Основу двух залов постоянной экспозиции составляют более 50 единиц автомобильной и мотоциклетной техники. Наряду с моделями из гаража последнего российского императора и автомашинами, обслуживавшими руководителей советского государства и современной России, в экспозицию входят машины сопровождения и мотоциклы Почетного эскорта.
Директор Музейно-выставочного технического центра Автомотоклуба ФСО России Сергей Паронджанов
10 марта 2020, 12:00
Сергей Паронджанов: платформа Aurus сразу создавалась под броневик
История и деятельность органов государственной охраны неразрывно связана с визитами руководителей государства, в том числе посещениями зарубежных государств. Автомобили Гаража особого назначения побывали на всех континентах, в большинстве стран мира. Ознакомиться с историческими документами, а также уникальной фото и видео хроникой государственных визитов в разные периоды истории можно с помощью специализированных тачпадов и мультимедийных экранов.
В новом музее можно проследить этапы сотрудничества ГОНа с зарубежными поставщиками автомобилей высшего класса. В экспозиции представлены иностранные марки, оставившие яркий след в истории подразделения. К примеру, сотрудничество марки Mercedes и Двора Его Императорского Величества началось в 1905 году, когда князь Владимир Орлов, начальник Военно-походной канцелярии императора Николая II по его просьбе заказал сразу пять Mercedes 45PS c разными кузовами. А уже в 1912 году компания Daimler-Motoren-Gesellschaft стала официальным поставщиком Собственного Его Императорского Величества Гаража. Не менее широко в императорском гараже была представлена французская марка Delaunay-Belleville.
В 1920-1930-х годах советское правительство также закупало автомобили иностранного производства, в их числе знаменитые сталинские лимузины американской марки Packard. Известно, что иномарками пользовался генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, питавший особый интерес к автомобилям. В начале 1990-х годов высшие руководители Российской Федерации передвигались на немецких машинах Merсedes-Benz, которые и сегодня состоят на службе в Гараже особого назначения.
Автомобиль Aurus Senat в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 02:27
"Серьезная машина": японцев восхитили автомобили Aurus
Центральное место среди экспозиций павильона занимает зона новейшей представительской марки Aurus. Этот автомобиль, ставший прорывом в отечественном автомобилестроении, был создан научными сотрудниками ФГУП "НАМИ" при непосредственном участии специалистов Гаража особого назначения. В экспозиции представлены: Aurus Senat Limousine, который участвовал в торжественной церемонии инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина в мае 2018 года; Aurus Senat Cabriolet, принимавший парад на Красной площади с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 9 мая 2019 года; раздвижное шасси, демонстрирующее принцип Единой модульной платформы.
В павильоне №54 представлена зона интерактивно-образовательного пространства. На этой многофункциональной площадке можно, в частности, посидеть в салоне исторических автомобилей ЗИС-110 и ЗИЛ-41045, увидеть разрезные модели агрегатов ретро-машин ГОНа, включая экспонаты из запасников Политехнического музея, попробовать блюда из "Спецбуфета", созданные по рецептам Кремлевской кухни.
В стенах музея проходят тематические выставки и презентации, выполняются культурно-просветительские проекты.
В экспозиции музея использованы более 200 фотографий из фотоархива РИА Новости. Среди них архивные фотографии первых лиц страны - от Николая II до Владимира Путина, а также президентов и первых лиц других стран, правительственных делегаций и космонавтов.
Для детей школьного возраста здесь будут проводиться мастер-классы и лекции по истории автомобилестроения, промышленному дизайну и другим инженерным дисциплинам. Эти предметы получат освещение благодаря тесному взаимодействию музея с ведущими научно-исследовательскими центрами и университетами страны - ФГУП "НАМИ", МГТУ имени Баумана, МАДИ. Современное оборудование позволит молодежи закреплять полученные знания на практике. Социальная задача образовательного проекта - помощь юношеству в профессиональной ориентации, развитие интереса к технике, воспитание нового поколения отечественных инженеров.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Музея Гаража особого назначения.
Качественная машина: старт серийного производства Aurus Senat
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
1 из 12

Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
2 из 12

В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
3 из 12

В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.

Старт серийного производства автомобилей Aurus Senat
4 из 12

Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии запуска завода по серийному производству лимузинов Аурус на территории особой экономической зоны Алабуга в Татарстане
5 из 12

Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.

© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.

Церемония запуска завода по серийному производству лимузинов Аурус на территории особой экономической зоны Алабуга в Татарстане по видеосвязи
6 из 12

"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.

© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Sena
7 из 12

Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.


Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
8 из 12

Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.


© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
9 из 12

В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
10 из 12

Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
11 из 12

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
12 из 12

Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 12

Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 12

В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 12

Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.

© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
6 из 12

"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.

© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.


© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 12

В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 12

Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
 
AurusМАДИГаражМГТУ имени БауманаЛеонид БрежневВладимир ПутинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла
08:00Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
07:32"Ъ": в России впервые изъяли единственное жилье у должника
07:10Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда
07:09Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
07:04Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
06:59Касперский представит телефон, который невозможно взломать
06:57В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину
06:50Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
06:20Десятилетняя девочка умерла от старости
06:18Украинцев предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли
06:07Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
06:06Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям
06:03Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
05:42"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"
05:20Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать
05:07Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков
05:02Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика
04:55Посольство России отвергло обвинения США и Великобритании в адрес ГРУ
04:53В Киеве списали на Россию провал Украины на рынке вооружений
Лента новостейМолния