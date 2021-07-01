https://ria.ru/20210701/allergiki-1739422936.html
Иммунолог дал аллергикам советы по вакцинации от коронавируса
Иммунолог дал аллергикам советы по вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 01.07.2021
Иммунолог дал аллергикам советы по вакцинации от коронавируса
Прививаться от коронавирусной инфекции при аллергии не нужно в стадии обострения, но после того, как наступает ремиссия, следует обратиться к врачу и сделать... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:10
2021-07-01T15:10
2021-07-01T15:10
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730968151_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_ed0643e9526cc08f722013a5771604ae.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прививаться от коронавирусной инфекции при аллергии не нужно в стадии обострения, но после того, как наступает ремиссия, следует обратиться к врачу и сделать прививку, заявил РИА Новости директор ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов."Если говорить о проблеме аллергии и вакцинации от COVID-19, то в стадии обострения, в острой стадии любого заболевания вакцинация, конечно же, не показана, но после того, как обострение стихает, наступает ремиссия, нужно обращаться к своему специалисту и вакцинироваться", - сказал Хаитов.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210630/reaktsiya-1739152881.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730968151_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_b3f0385b7647a92489219d1add12e235.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация, общество
Иммунолог дал аллергикам советы по вакцинации от коронавируса
Иммунолог посоветовал аллергикам прививаться от коронавируса после того, как стихнет обострение