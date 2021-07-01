https://ria.ru/20210701/allergiki-1739422936.html

Иммунолог дал аллергикам советы по вакцинации от коронавируса

Иммунолог дал аллергикам советы по вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 01.07.2021

Иммунолог дал аллергикам советы по вакцинации от коронавируса

Прививаться от коронавирусной инфекции при аллергии не нужно в стадии обострения, но после того, как наступает ремиссия, следует обратиться к врачу и сделать... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:10

2021-07-01T15:10

2021-07-01T15:10

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730968151_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_ed0643e9526cc08f722013a5771604ae.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прививаться от коронавирусной инфекции при аллергии не нужно в стадии обострения, но после того, как наступает ремиссия, следует обратиться к врачу и сделать прививку, заявил РИА Новости директор ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов."Если говорить о проблеме аллергии и вакцинации от COVID-19, то в стадии обострения, в острой стадии любого заболевания вакцинация, конечно же, не показана, но после того, как обострение стихает, наступает ремиссия, нужно обращаться к своему специалисту и вакцинироваться", - сказал Хаитов.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210630/reaktsiya-1739152881.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация, общество