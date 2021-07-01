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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210701/allergiki-1739422936.html
Иммунолог дал аллергикам советы по вакцинации от коронавируса
Иммунолог дал аллергикам советы по вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 01.07.2021
Иммунолог дал аллергикам советы по вакцинации от коронавируса
Прививаться от коронавирусной инфекции при аллергии не нужно в стадии обострения, но после того, как наступает ремиссия, следует обратиться к врачу и сделать... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:10
2021-07-01T15:10
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вакцинация
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прививаться от коронавирусной инфекции при аллергии не нужно в стадии обострения, но после того, как наступает ремиссия, следует обратиться к врачу и сделать прививку, заявил РИА Новости директор ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов."Если говорить о проблеме аллергии и вакцинации от COVID-19, то в стадии обострения, в острой стадии любого заболевания вакцинация, конечно же, не показана, но после того, как обострение стихает, наступает ремиссия, нужно обращаться к своему специалисту и вакцинироваться", - сказал Хаитов.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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Иммунолог дал аллергикам советы по вакцинации от коронавируса
15:10 01.07.2021
 
© Pixabay / cencziАллергия
Аллергия - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Pixabay / cenczi

Иммунолог посоветовал аллергикам прививаться от коронавируса после того, как стихнет обострение

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прививаться от коронавирусной инфекции при аллергии не нужно в стадии обострения, но после того, как наступает ремиссия, следует обратиться к врачу и сделать прививку, заявил РИА Новости директор ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов.
"Если говорить о проблеме аллергии и вакцинации от COVID-19, то в стадии обострения, в острой стадии любого заболевания вакцинация, конечно же, не показана, но после того, как обострение стихает, наступает ремиссия, нужно обращаться к своему специалисту и вакцинироваться", - сказал Хаитов.
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18 июня, 12:41
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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