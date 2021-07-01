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Республика Адыгея
https://ria.ru/20210701/adygeya-1739490979.html
Адыгея и Беларусь начали работу по заключению соглашения о сотрудничестве
Адыгея и Беларусь начали работу по заключению соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 01.07.2021
Адыгея и Беларусь начали работу по заключению соглашения о сотрудничестве
Кабинет министров Адыгеи и правительство Белоруссии запустили процедуры по заключению соглашения о сотрудничестве в экономике, торговле, науке и культуре,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T20:26
2021-07-01T20:26
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
совет федерации рф
белоруссия
республика адыгея
экономика
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КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Кабинет министров Адыгеи и правительство Белоруссии запустили процедуры по заключению соглашения о сотрудничестве в экономике, торговле, науке и культуре, сообщает пресс-служба главы российского региона Мурата Кумпилова."В рамках расширения межгосударственного сотрудничества и усиления экономических связей при поддержке Совета Федерации началась процедура заключения соглашения между кабинетом министров Адыгеи и правительством Беларуси. Разработан план нашего взаимодействия, который детально отражает обоюдные интересы в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах", – приводит пресс-служба слова Кумпилова по итогам пленарного заседания VIII форума регионов Белоруссии и России.В сообщении также говорится, что между предприятиями Адыгеи и Белоруссии установились прочные торгово-экономические отношения. Чтобы деловые контакты укреплялись, центр поддержки экспорта Адыгеи организовал реверсные бизнес-миссии, в которых приняли участие предприниматели из обеих республик, а "Адыгейский консервный комбинат" поучаствовал в международной выставке "БелАгро-2021" со своей продукцией.
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россия, мурат кумпилов, совет федерации рф, белоруссия, республика адыгея, экономика
Адыгея и Беларусь начали работу по заключению соглашения о сотрудничестве
20:26 01.07.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк

Адыгея и Беларусь начали работу по заключению соглашения о сотрудничестве

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Кабинет министров Адыгеи и правительство Белоруссии запустили процедуры по заключению соглашения о сотрудничестве в экономике, торговле, науке и культуре, сообщает пресс-служба главы российского региона Мурата Кумпилова.
"В рамках расширения межгосударственного сотрудничества и усиления экономических связей при поддержке Совета Федерации началась процедура заключения соглашения между кабинетом министров Адыгеи и правительством Беларуси. Разработан план нашего взаимодействия, который детально отражает обоюдные интересы в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах", – приводит пресс-служба слова Кумпилова по итогам пленарного заседания VIII форума регионов Белоруссии и России.
В сообщении также говорится, что между предприятиями Адыгеи и Белоруссии установились прочные торгово-экономические отношения. Чтобы деловые контакты укреплялись, центр поддержки экспорта Адыгеи организовал реверсные бизнес-миссии, в которых приняли участие предприниматели из обеих республик, а "Адыгейский консервный комбинат" поучаствовал в международной выставке "БелАгро-2021" со своей продукцией.
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Республика АдыгеяРоссияМурат КумпиловСовет Федерации РФБелоруссияРеспублика АдыгеяЭкономика
 
 
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