https://ria.ru/20210701/adygeya-1739490979.html

Адыгея и Беларусь начали работу по заключению соглашения о сотрудничестве

Адыгея и Беларусь начали работу по заключению соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 01.07.2021

Адыгея и Беларусь начали работу по заключению соглашения о сотрудничестве

Кабинет министров Адыгеи и правительство Белоруссии запустили процедуры по заключению соглашения о сотрудничестве в экономике, торговле, науке и культуре,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T20:26

2021-07-01T20:26

2021-07-01T20:26

республика адыгея

россия

мурат кумпилов

совет федерации рф

белоруссия

республика адыгея

экономика

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КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Кабинет министров Адыгеи и правительство Белоруссии запустили процедуры по заключению соглашения о сотрудничестве в экономике, торговле, науке и культуре, сообщает пресс-служба главы российского региона Мурата Кумпилова."В рамках расширения межгосударственного сотрудничества и усиления экономических связей при поддержке Совета Федерации началась процедура заключения соглашения между кабинетом министров Адыгеи и правительством Беларуси. Разработан план нашего взаимодействия, который детально отражает обоюдные интересы в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах", – приводит пресс-служба слова Кумпилова по итогам пленарного заседания VIII форума регионов Белоруссии и России.В сообщении также говорится, что между предприятиями Адыгеи и Белоруссии установились прочные торгово-экономические отношения. Чтобы деловые контакты укреплялись, центр поддержки экспорта Адыгеи организовал реверсные бизнес-миссии, в которых приняли участие предприниматели из обеих республик, а "Адыгейский консервный комбинат" поучаствовал в международной выставке "БелАгро-2021" со своей продукцией.

https://ria.ru/20210605/adygeya-1735740097.html

россия

белоруссия

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мурат кумпилов, совет федерации рф, белоруссия, республика адыгея, экономика