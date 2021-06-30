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В России создали асфальтобетонную смесь, не имеющую аналогов в мире
В России создали асфальтобетонную смесь, не имеющую аналогов в мире - РИА Новости, 30.06.2021
В России создали асфальтобетонную смесь, не имеющую аналогов в мире
Ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) создали новый гибридный материал на основе промышленных и бытовых отходов для применения в РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T09:00
2021-06-30T09:00
2021-06-30T09:00
россия
наука
ярославский государственный технический университет
университетская наука
навигатор абитуриента
технологии
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) создали новый гибридный материал на основе промышленных и бытовых отходов для применения в дорожном строительстве. По словам авторов, открытие имеет ряд преимуществ для экологии и экономичности производства. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Специалисты ЯГТУ разработали инновационную гранулированную асфальтобетонную смесь, полученную на основе промышленных и бытовых отходов. В рамках проводимых исследований удалось получить новый гибридный материал, который можно укладывать, используя традиционные технологии работ и технику.Развитие переработки отходов в стране тормозит отсутствие проверенных технологий для получения прочных гибридных материалов, считают эксперты. Цель проводимых исследований – создать новую технологию производства асфальтобетонных смесей, в которых в качестве минерального заполнителя можно использовать промышленные отходы, а в качестве модификатора битума (вещества, продлевающего срок службы материала) – переработанные пластиковые бутылки (ПЭТ).Технология приготовления гибридного материала представляет собой получение гранул размером от 3 до 15 мм во вращающемся барабане-грануляторе, куда попеременно вводятся порции заранее подготовленных и измельченных отходов и модифицированного вяжущего. В результате вращательного движения формируются гранулы и упорядоченное расположение частиц в структуре гибридного материала при минимальных расходах вяжущего."Использование различных компонентов в составе такого гибридного материала позволило получить высокопрочный и долговечный материал для дорожного покрытия. В качестве отходов для минеральной части могут выступать отсевы дробления каменных материалов, нефилин, асфальтобетонная крошка, фосфогипс и другие отходы промышленности", – рассказал Игнатьев.Полученный материал, по словам исследователей, не подвержен слеживаемости и может храниться в течение продолжительного времени. Гибридный состав позволяет использовать до 30% промышленных отходов от массы готового материала и до 20% вторичного ПЭТ от массы битума. При этом риск получения брака максимально снижен. Укладывать такую асфальтобетонную смесь можно как в холодном, так и в горячем состоянии. Исследователи также отметили, что созданный материал прошел апробацию на опытных участках дорог и независимые лабораторные испытания.В настоящее время осуществляется поиск инвесторов для проектирования и изготовления пилотной установки, способной производить готовый гранулированный материал с производительностью не менее одной тонны в час.
https://ria.ru/20201217/reu-1589541689.html
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россия, ярославский государственный технический университет, университетская наука, навигатор абитуриента, технологии
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) создали новый гибридный материал на основе промышленных и бытовых отходов для применения в дорожном строительстве. По словам авторов, открытие имеет ряд преимуществ для экологии и экономичности производства. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Специалисты ЯГТУ разработали инновационную гранулированную асфальтобетонную смесь, полученную на основе промышленных и бытовых отходов. В рамках проводимых исследований удалось получить новый гибридный материал, который можно укладывать, используя традиционные технологии работ и технику.
Развитие переработки отходов в стране тормозит отсутствие проверенных технологий для получения прочных гибридных материалов, считают эксперты. Цель проводимых исследований – создать новую технологию производства асфальтобетонных смесей, в которых в качестве минерального заполнителя можно использовать промышленные отходы, а в качестве модификатора битума (вещества, продлевающего срок службы материала) – переработанные пластиковые бутылки (ПЭТ).
"Аналогов данной разработки на настоящий момент времени в мире не обнаружено. Результаты исследований показали, что гибридный материал удовлетворяет требованиям действующих ГОСТ для асфальтобетонных смесей по большинству показателей", – прокомментировал директор Института инженеров строительства и транспорта ЯГТУ Алексей Игнатьев.
Технология приготовления гибридного материала представляет собой получение гранул размером от 3 до 15 мм во вращающемся барабане-грануляторе, куда попеременно вводятся порции заранее подготовленных и измельченных отходов и модифицированного вяжущего. В результате вращательного движения формируются гранулы и упорядоченное расположение частиц в структуре гибридного материала при минимальных расходах вяжущего.
"Использование различных компонентов в составе такого гибридного материала позволило получить высокопрочный и долговечный материал для дорожного покрытия. В качестве отходов для минеральной части могут выступать отсевы дробления каменных материалов, нефилин, асфальтобетонная крошка, фосфогипс и другие отходы промышленности", – рассказал Игнатьев.
Полученный материал, по словам исследователей, не подвержен слеживаемости и может храниться в течение продолжительного времени. Гибридный состав позволяет использовать до 30% промышленных отходов от массы готового материала и до 20% вторичного ПЭТ от массы битума. При этом риск получения брака максимально снижен. Укладывать такую асфальтобетонную смесь можно как в холодном, так и в горячем состоянии. Исследователи также отметили, что созданный материал прошел апробацию на опытных участках дорог и независимые лабораторные испытания.
В настоящее время осуществляется поиск инвесторов для проектирования и изготовления пилотной установки, способной производить готовый гранулированный материал с производительностью не менее одной тонны в час.