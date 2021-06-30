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Петербуржец рассказал, почему спросил Путина о встрече с Байденом

Петербуржец рассказал, почему спросил Путина о встрече с Байденом - РИА Новости, 30.06.2021

Петербуржец рассказал, почему спросил Путина о встрече с Байденом

Житель Санкт-Петербурга Андрей Черемисов, который поинтересовался у президента РФ Владимира Путина о причинах его встречи с президентом США Джо Байденом,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T18:42

2021-06-30T18:42

2021-06-30T18:42

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

прямая линия с владимиром путиным

джо байден

владимир путин

сша

санкт-петербург

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга Андрей Черемисов, который поинтересовался у президента РФ Владимира Путина о причинах его встречи с президентом США Джо Байденом, рассказал РИА Новости, что его вопрос был обусловлен представлениями о глобальных задачах главы государства.Черемисов вышел в эфир в ходе прямой линии, спросив президента РФ, зачем он встречался с Байденом, если после этой встречи России снова начали грозить санкциями, а от президента США "мало что зависит". Путин в ответ сообщил, что от президента США "многое зависит", хотя в этой стране "своя политическая система, есть определенные сдержки и противовесы".Он признался, что его вопрос отчасти был вызван и стремлением разбавить бытовую направленность прямой линии с главой государства, куда многие россияне обращаются для решения своих хозяйственных проблем.По словам Черемисова, он полностью удовлетворен ответом Путина. "Я услышал именно то, что ожидал услышать", – сказал собеседник агентства.Житель Петербурга добавил также, что был "приятно удивлен и даже взволнован", когда вышел в эфир, поскольку участвует в прямых линиях уже около восьми лет, но ранее задать вопрос лично президенту России не удавалось.

россия

сша

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, прямая линия с владимиром путиным, джо байден, владимир путин, сша, санкт-петербург, политика