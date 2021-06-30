https://ria.ru/20210630/putin-1739217235.html

"Чтобы ни один вопрос не остался незамеченным". Прямая линия с Путиным

"Чтобы ни один вопрос не остался незамеченным". Прямая линия с Путиным - РИА Новости, 30.06.2021

"Чтобы ни один вопрос не остался незамеченным". Прямая линия с Путиным

Как остановить пандемию коронавируса, поддерживает ли президент обязательную вакцинацию и чем привился сам, что происходит с ценами на продукты и откуда ждать... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:50

2021-06-30T15:50

2021-06-30T16:37

прямая линия с владимиром путиным — 2021

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

владимир путин

интернет

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739191765_0:211:3194:2008_1920x0_80_0_0_31b4ebe90a97ef27635b07053ce836f5.jpg

Как остановить пандемию коронавируса, поддерживает ли президент обязательную вакцинацию и чем привился сам, что происходит с ценами на продукты и откуда ждать помощи? Владимир Путин ответил на вопросы, которые волнуют россиян. Прямая линия главы государства — в фотоленте Ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, владимир путин, интернет, фото, фото