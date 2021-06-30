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Глава МИД Польши написал статью в ответ Путину
Глава МИД Польши написал статью в ответ Путину - РИА Новости, 30.06.2021
Глава МИД Польши написал статью в ответ Путину
Глава МИД Польши Збигнев Рау подготовил собственный материал в ответ на статью президента России Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое",... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:42
2021-06-30T15:42
россия
европарламент
великая отечественная война (1941-1945)
мид польши
владимир путин
польша
европа
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БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД Польши Збигнев Рау подготовил собственный материал в ответ на статью президента России Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.В своей статье для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung министр Рау пишет, что Путин рассказал собственную историю Второй мировой войны."Советский Союз предстает исключительно в роли жертвы, на которую напал Третий рейх, которая отражает удар атакующего и потом становится якобы спасителем Европы", - считает глава польского МИД.Рау также заявил, что Путин не "историк-любитель", а глава государства, чья идентичность строится на "прославлении имперских традиций".Путин подготовил статью "Быть открытыми, несмотря на прошлое", посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, и материал был опубликован 22 июня - в День памяти и скорби - в немецком издании Die Zeit, а также на сайте Кремля.Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности Польша, вступили в сговор с нацистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. Путин заявил, что Российская Федерация обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.В 2020 году Путин написал статью о Второй мировой войне. В ней глава государства отметил, что резолюция Европарламента, принятая в сентябре 2019 года и прямо обвиняющая СССР наряду с Третьим рейхом в развязывании Второй мировой войны, "подняла руку" на выводы Нюрнбергского трибунала, на усилия мирового сообщества, создававшего после победного 1945 года универсальные международные институты. И те, кто сознательно ставит под сомнение этот консенсус, разрушают основы всей послевоенной Европы, указывал Путин.Позиция России остается неизменной - преступным деяниям пособников нацистов не может быть оправдания, им нет срока давности, отмечал президент РФ. В своей статье Путин заявил о недопустимости ставить знак равенства между освободителями и оккупантами. Россия будет твердо защищать правду, основанную на документально подтвержденных исторических фактах, продолжит честно и непредвзято рассказывать о событиях Второй мировой войны, подчеркивал Путин в той статье.
https://ria.ru/20210626/polsha-1738699148.html
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россия, европарламент, великая отечественная война (1941-1945), мид польши, владимир путин, польша, европа
Глава МИД Польши написал статью в ответ Путину
15:42 30.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава МИД Польши написал статью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung в ответ Путину

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД Польши Збигнев Рау подготовил собственный материал в ответ на статью президента России Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
В своей статье для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung министр Рау пишет, что Путин рассказал собственную историю Второй мировой войны.
"Советский Союз предстает исключительно в роли жертвы, на которую напал Третий рейх, которая отражает удар атакующего и потом становится якобы спасителем Европы", - считает глава польского МИД.
Рау также заявил, что Путин не "историк-любитель", а глава государства, чья идентичность строится на "прославлении имперских традиций".
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Путин подготовил статью "Быть открытыми, несмотря на прошлое", посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, и материал был опубликован 22 июня - в День памяти и скорби - в немецком издании Die Zeit, а также на сайте Кремля.
Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности Польша, вступили в сговор с нацистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. Путин заявил, что Российская Федерация обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
В 2020 году Путин написал статью о Второй мировой войне. В ней глава государства отметил, что резолюция Европарламента, принятая в сентябре 2019 года и прямо обвиняющая СССР наряду с Третьим рейхом в развязывании Второй мировой войны, "подняла руку" на выводы Нюрнбергского трибунала, на усилия мирового сообщества, создававшего после победного 1945 года универсальные международные институты. И те, кто сознательно ставит под сомнение этот консенсус, разрушают основы всей послевоенной Европы, указывал Путин.
Позиция России остается неизменной - преступным деяниям пособников нацистов не может быть оправдания, им нет срока давности, отмечал президент РФ. В своей статье Путин заявил о недопустимости ставить знак равенства между освободителями и оккупантами. Россия будет твердо защищать правду, основанную на документально подтвержденных исторических фактах, продолжит честно и непредвзято рассказывать о событиях Второй мировой войны, подчеркивал Путин в той статье.
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РоссияЕвропарламентВеликая Отечественная война (1941-1945)МИД ПольшиВладимир ПутинПольшаЕвропа
 
 
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