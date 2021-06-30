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Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул"
Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул" - РИА Новости, 30.06.2021
Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:05
2021-06-30T13:05
канал «стамбул»
мраморное море
дарданеллы
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря.Эрдоган в минувшую субботу принял участие в торжественной церемонии начала строительства канала "Стамбул". Реализация проекта стартовала с закладки одного из шести мостов через будущий канал.По его словам, вокруг канала планируется построить сейсмостойкие дома, где будут проживать около 500 тысяч человек. Турецкий лидер вновь обвинил оппозицию в создании помех для строительства канала.Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции, он стал главным инициатором строительства новой морской артерии в обход Босфора. Проект в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Однако он является противоречивым и вызывает споры в Турции как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.
мраморное море
дарданеллы
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канал «стамбул», мраморное море, дарданеллы, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул"
13:05 30.06.2021
 
© REUTERS / Presidential Press Office / Murat CetinmuhurdarПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии начала строительства канала "Стамбул"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии начала строительства канала Стамбул - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© REUTERS / Presidential Press Office / Murat Cetinmuhurdar

Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул"

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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря.
Эрдоган в минувшую субботу принял участие в торжественной церемонии начала строительства канала "Стамбул". Реализация проекта стартовала с закладки одного из шести мостов через будущий канал.
"Мы строим не только канал, это будут порты и другие объекты инфраструктуры, которые дадут работу многим, канал даст новое дыхание Стамбулу. В скором времени мы начнем прокладывать канал, и через шесть лет он будет готов", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
По его словам, вокруг канала планируется построить сейсмостойкие дома, где будут проживать около 500 тысяч человек. Турецкий лидер вновь обвинил оппозицию в создании помех для строительства канала.
Канал Стамбул: характеристики, инфраструктура и влияние на окружающую среду
26 июня, 16:10Инфографика
Канал "Стамбул": трасса, инфраструктура и влияние на окружающую среду
Инфографика
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Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции, он стал главным инициатором строительства новой морской артерии в обход Босфора. Проект в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Однако он является противоречивым и вызывает споры в Турции как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.
 
Канал «Стамбул»Мраморное мореДарданеллыТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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