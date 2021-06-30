Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул"
© REUTERS / Presidential Press Office / Murat CetinmuhurdarПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии начала строительства канала "Стамбул"
Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул"
АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря.
Эрдоган в минувшую субботу принял участие в торжественной церемонии начала строительства канала "Стамбул". Реализация проекта стартовала с закладки одного из шести мостов через будущий канал.
"Мы строим не только канал, это будут порты и другие объекты инфраструктуры, которые дадут работу многим, канал даст новое дыхание Стамбулу. В скором времени мы начнем прокладывать канал, и через шесть лет он будет готов", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
По его словам, вокруг канала планируется построить сейсмостойкие дома, где будут проживать около 500 тысяч человек. Турецкий лидер вновь обвинил оппозицию в создании помех для строительства канала.
Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции, он стал главным инициатором строительства новой морской артерии в обход Босфора. Проект в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Однако он является противоречивым и вызывает споры в Турции как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.