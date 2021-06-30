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Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул"

Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул" - РИА Новости, 30.06.2021

Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:05

2021-06-30T13:05

2021-06-30T13:05

канал «стамбул»

мраморное море

дарданеллы

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря.Эрдоган в минувшую субботу принял участие в торжественной церемонии начала строительства канала "Стамбул". Реализация проекта стартовала с закладки одного из шести мостов через будущий канал.По его словам, вокруг канала планируется построить сейсмостойкие дома, где будут проживать около 500 тысяч человек. Турецкий лидер вновь обвинил оппозицию в создании помех для строительства канала.Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции, он стал главным инициатором строительства новой морской артерии в обход Босфора. Проект в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Однако он является противоречивым и вызывает споры в Турции как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.

мраморное море

дарданеллы

турция

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канал «стамбул», мраморное море, дарданеллы, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире