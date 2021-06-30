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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/sssr-1739265996.html
Путин объяснил, почему восстанавливать СССР нецелесообразно
Путин объяснил, почему восстанавливать СССР нецелесообразно - РИА Новости, 30.06.2021
Путин объяснил, почему восстанавливать СССР нецелесообразно
Воссоздавать СССР бессмысленно, убежден Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:43
2021-06-30T17:00
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
ссср
в мире
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Воссоздавать СССР бессмысленно, убежден Владимир Путин.Он отметил, что в противном случае страна может столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, и даже с размыванием "государствообразующего этнического ядра".Советский Союз, насчитывавший в своем составе 15 республик, перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало подписание соглашения, впоследствии названного Беловежским, в котором говорилось об окончании истории СССР и создании Содружества Независимых Государств. Прямая линия в этом году продлилась три часа 42 минуты, за это время президент ответил на 68 вопросов.Ключевые цитаты из прямой линии с Владимиром Путиным &gt;&gt;
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, ссср, в мире
Путин объяснил, почему восстанавливать СССР нецелесообразно
16:43 30.06.2021 (обновлено: 17:00 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин назвал идею восстановить СССР нецелесообразной из-за возможных социальных проблем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Воссоздавать СССР бессмысленно, убежден Владимир Путин.
"Восстанавливать Советский Союз <...> невозможно <...> по целому ряду причин — и даже нецелесообразно, имея в виду демографические процессы в некоторых республиках бывшего Советского Союза", — заявил глава государства на ежегодной прямой линии.
Он отметил, что в противном случае страна может столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, и даже с размыванием "государствообразующего этнического ядра".
Советский Союз, насчитывавший в своем составе 15 республик, перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало подписание соглашения, впоследствии названного Беловежским, в котором говорилось об окончании истории СССР и создании Содружества Независимых Государств.
Прямая линия в этом году продлилась три часа 42 минуты, за это время президент ответил на 68 вопросов.
Ключевые цитаты из прямой линии с Владимиром Путиным >>
"Чтобы ни один вопрос не остался незамеченным". Прямая линия с Путиным
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Открывая 18-ю по счету прямую линию, президент пообещал постараться сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
1 из 14

Открывая 18-ю по счету прямую линию, президент пообещал постараться сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Первой и главной темой беседы стал коронавирус. Больше всего вопросов у россиян по вакцинации и ограничениям для непривитых.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
2 из 14

Первой и главной темой беседы стал коронавирус. Больше всего вопросов у россиян по вакцинации и ограничениям для непривитых.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. В то же время он отметил, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
3 из 14

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. В то же время он отметил, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций. Слева - телеведущая Наиля Аскер-заде
4 из 14

Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, подчеркнул президент.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Путин обратил внимание на то, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря вакцинации, и рассказал, какую прививку сделал сам.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
5 из 14

Путин обратил внимание на то, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря вакцинации, и рассказал, какую прививку сделал сам.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

"Принял для себя решение привиться <...> "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", — сказал президент.

Трансляция прямой линии с президентом РФ В. Путиным
6 из 14

"Принял для себя решение привиться <...> "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", — сказал президент.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Глава государства призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам. Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
7 из 14

Глава государства призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам. Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Не меньше эпидемиологической ситуации россиян волнуют экономика и рост цен. Почему морковь и картошка в магазинах дороже бананов, спрашивают люди.

Женщина с ребенком смотрят трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
8 из 14

Не меньше эпидемиологической ситуации россиян волнуют экономика и рост цен. Почему морковь и картошка в магазинах дороже бананов, спрашивают люди.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Проблема есть, соглашается президент. Дело в том, что мировые индексы на продукты питания сейчас самые высокие за последние десять лет. Меры принимаются, но не по всем товарам они дают эффект.

Женщина смотрит трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
9 из 14

Проблема есть, соглашается президент. Дело в том, что мировые индексы на продукты питания сейчас самые высокие за последние десять лет. Меры принимаются, но не по всем товарам они дают эффект.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Очень волнует россиян и дороговизна жилья. Они задаются вопросом, не повысила ли цены льготная ипотека. Путин убежден, что льготное кредитование сыграло положительную роль: программой воспользовалось множество семей.

Работа колл-центра во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
10 из 14

Очень волнует россиян и дороговизна жилья. Они задаются вопросом, не повысила ли цены льготная ипотека. Путин убежден, что льготное кредитование сыграло положительную роль: программой воспользовалось множество семей.

© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Коснулся президент и темы поддержки семей. Он заявил о необходимости разовых выплат на подготовку к школе даже шестилетних детей, которые в этом году в нее не пойдут.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
11 из 14

Коснулся президент и темы поддержки семей. Он заявил о необходимости разовых выплат на подготовку к школе даже шестилетних детей, которые в этом году в нее не пойдут.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Дороги и развитие туристической инфраструктуры, отношения с соседями и западными странами — эти темы тоже были затронуты в ходе прямой линии.

Девушка смотрит трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
12 из 14

Дороги и развитие туристической инфраструктуры, отношения с соседями и западными странами — эти темы тоже были затронуты в ходе прямой линии.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Прозвучал и вопрос о преемнике. Путин выразил надежду на то, что придет время и он сможет назвать человека, который, по его мнению, достоин возглавить Россию.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
13 из 14

Прозвучал и вопрос о преемнике. Путин выразил надежду на то, что придет время и он сможет назвать человека, который, по его мнению, достоин возглавить Россию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Прямая линия продолжалась три часа 42 минуты. Путин ответил на 68 вопросов россиян.

Люди смотрят трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в фанпарке Бобровый лог в Красноярске
14 из 14

Прямая линия продолжалась три часа 42 минуты. Путин ответил на 68 вопросов россиян.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Открывая 18-ю по счету прямую линию, президент пообещал постараться сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
2 из 14

Первой и главной темой беседы стал коронавирус. Больше всего вопросов у россиян по вакцинации и ограничениям для непривитых.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 14

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. В то же время он отметил, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
4 из 14

Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, подчеркнул президент.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
5 из 14

Путин обратил внимание на то, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря вакцинации, и рассказал, какую прививку сделал сам.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
6 из 14

"Принял для себя решение привиться <...> "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", — сказал президент.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
7 из 14

Глава государства призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам. Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
8 из 14

Не меньше эпидемиологической ситуации россиян волнуют экономика и рост цен. Почему морковь и картошка в магазинах дороже бананов, спрашивают люди.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 14

Проблема есть, соглашается президент. Дело в том, что мировые индексы на продукты питания сейчас самые высокие за последние десять лет. Меры принимаются, но не по всем товарам они дают эффект.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 14

Очень волнует россиян и дороговизна жилья. Они задаются вопросом, не повысила ли цены льготная ипотека. Путин убежден, что льготное кредитование сыграло положительную роль: программой воспользовалось множество семей.

© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
11 из 14

Коснулся президент и темы поддержки семей. Он заявил о необходимости разовых выплат на подготовку к школе даже шестилетних детей, которые в этом году в нее не пойдут.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
12 из 14

Дороги и развитие туристической инфраструктуры, отношения с соседями и западными странами — эти темы тоже были затронуты в ходе прямой линии.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 14

Прозвучал и вопрос о преемнике. Путин выразил надежду на то, что придет время и он сможет назвать человека, который, по его мнению, достоин возглавить Россию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
14 из 14

Прямая линия продолжалась три часа 42 минуты. Путин ответил на 68 вопросов россиян.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияПрямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинСССРВ мире
 
 
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