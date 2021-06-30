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Путин объяснил, почему восстанавливать СССР нецелесообразно

Путин объяснил, почему восстанавливать СССР нецелесообразно - РИА Новости, 30.06.2021

Путин объяснил, почему восстанавливать СССР нецелесообразно

Воссоздавать СССР бессмысленно, убежден Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:43

2021-06-30T16:43

2021-06-30T17:00

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

ссср

в мире

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Воссоздавать СССР бессмысленно, убежден Владимир Путин.Он отметил, что в противном случае страна может столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, и даже с размыванием "государствообразующего этнического ядра".Советский Союз, насчитывавший в своем составе 15 республик, перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало подписание соглашения, впоследствии названного Беловежским, в котором говорилось об окончании истории СССР и создании Содружества Независимых Государств. Прямая линия в этом году продлилась три часа 42 минуты, за это время президент ответил на 68 вопросов.Ключевые цитаты из прямой линии с Владимиром Путиным >>

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2021

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